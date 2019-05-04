Цифровой десант

Уже несколько месяцев телеведущие и корреспонденты областного телевидения ездят по районам и встречаются со своими зрителями. У местных жителей есть редкая возможность пообщаться с людьми, которых раньше они видели только по ту сторону экрана. На каждой встрече разыгрывают приставки для приема цифрового сигнала и рассказывают о переходе с аналога. Стать ближе к своим зрителям в буквальном смысле слова помогает переход с аналогового вещания на цифру. Напомним, с 3 июня устаревшее аналоговое телевидение прекращает вещание, взамен ему приходит современное цифровое. Зрители получают двадцать бесплатных телеканалов в отличном качестве. Но принять их сможет не каждый телевизор. Что сделать, чтобы не остаться без телевидения, какое новое оборудование купить и как его правильно подключить, как раз и рассказывают наши коллеги с ГТРК «Псков» и специалисты областного радиотелепередающего центра. Акция «Цифровое телевидение в каждый дом», подчеркивают на ГТРК, совместная, третий ее участник — администрация региона.

Можно вас потрогать?

На каждой такой встрече со зрителями разыгрывают по шесть-восемь приставок, а теперь еще и вай-фай роутер. Оборудование приобретают благодаря помощи местных властей и областной администрации, а также спонсоров. — Люди получают возможность узнать актуальную информацию из первых уст. Прямо на эти встречи приносят оборудование: приставки, антенны, — говорит ведущая Надежда Прыгина. — Не все понимают отличие цифрового телевидения от аналогового. И на месте задают вопросы специалистам. Такие живые встречи со зрителями для нас тоже очень приятны. Мы работаем на огромную аудиторию, но в одностороннем порядке. А здесь получаем обратную связь. — Нас везде встречают как родных, — поддерживает коллегу ведущая Татьяна Борисова. — Мы, ведущие, не часто ездим по области. А на таких встречах получаем возможность вживую пообщаться с нашими зрителями. Люди везде очень доброжелательные, спрашивают, как у нас дела, просят автограф, а иногда даже говорят: «Можно вас потрогать?». От таких встреч заряжаешься положительной энергетикой и черпаешь вдохновение.

КСТАТИ В мае акция «Цифровое телевидение в каждый дом» пройдет в Карамышево, Неелово, Великолукском районе. Ближайшая встреча состоится в Острове 15 мая.

Из зала никто не уходит

Перед поездкой в каждый район готовят свою культурную программу, приглашают творческие коллективы, подбирают документальные фильмы о районе, снятые телекомпанией в разные годы. — В четырех районах мы показывали фильмы про достопримечательности и туризм, — говорит заместитель директора ГТРК «Псков» Виталий Михайлов. — Но, к примеру, в Печорах отказались от идеи показывать фильм про Псково-Печерский монастырь, это было бы слишком очевидно, местные жители знают про монастырь больше нашего. Там мы демонстрировали фильм про Изборско-Мальскую долину. В Середке показали фильм об острове Залита «Без острова мне никак», там тоже много рыбаков, и озеро рядом. Программы у нас везде двухчасовые, но из зала никто не уходит, даже когда уже все приставки разыграны. Это очень приятно. Изначально акция «Цифровое телевидение в каждый дом» планировалась лишь в семи районах. Но благодаря тому, что акцию поддержала администрация региона, число поездок решили увеличить. — Сначала мы сомневались, как нас будут встречать люди. Но с первых же встреч все сомнения отпали, зал контактирует с нами, очень тепло отзывается на шутки,— говорит ведущая Алина Толкачева. — Хорошо, что акция продлится весь май.

ВАЖНО С 13 мая малоимущим можно получить компенсацию за покупку приставки и антенны для приема цифрового сигнала. Возместят фактическую стоимость оборудования в пределах тысячи рублей. Для того чтобы получить компенсацию, нужно принести в органы соцзащиты по месту жительства: паспорт, чеки, подтверждающие покупку оборудования, справку о доходах за последние три месяца. Деньги зачислят на лицевой счет в течение 10-15 дней. Компенсацию выплатят за оборудование, приобретенное с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года.