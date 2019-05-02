Отвёл беду

Наш псковский полицейский Иван Макаров 22 апреля получил медаль «За смелость во имя спасения» из рук министра внутренних дел Владимира Колокольцева. За то, что вытащил из воды тонувшего рыбака. «Псковская правда» связалась с героем и узнала, как сейчас живет спасенный им житель Бежаницкого района.

Письмо на имя генерала

В УМВД по Псковской области на имя начальника генерал-майора Юрия Инстранкина пришло письмо из деревни Кудеверь Бежаницкого района от Екатерины Ивановны Лосевой: «Прошу вас от моей семьи и моего материнского сердца выразить Макарову Ивану Николаевичу благодарность. 20 октября в 17 часов Иван гулял со своей дочкой по дороге вдоль озера. Мой муж Василий ловил рыбу с лодки на этом озере…» В письме Екатерина Ивановна рассказала, что ее муж-рыбак упал в воду. На выручку утопающему пришел Иван. «Если бы Ивана не оказалось рядом, то беда меня не обошла бы стороной во второй раз. У нас в 2000 году 9 января в Чечне погиб сыночек. Я очень прошу Вас прочесть мое письмо и поблагодарить Ивана Николаевича. Я буду очень благодарна Вам и буду молить бога за Вас и Вашу семью, а также за Ивана и его семью». Оказалось, что это простое и трогательное письмо не только дошло до адресата, но и было рассмотрено с особым вниманием. Сначала Ивану Макарову на День полиции генерал-майор вручил грамоту и денежное вознаграждение. А теперь нашего героя пригласили в Москву — за медалью. Буквально на днях он вернулся из Первопрестольной, и мы сразу же связались с героем по телефону. — Волнительно было получать медаль из рук самого министра внутренних дел? — не удержались от вопроса. — Руки-ноги не тряслись, — рассмеялся собеседник. — А так — не без этого, чуть-чуть волнительно! Сам Иван вместе с семьей живет и работает в Пскове. Но родители его остались в деревне Кудеверь Бежаницкого района, поэтому семья Макаровых часто там бывает. И в тот день, когда требовалась помощь, Иван волею случая был в деревне.

Как это было

— Я как раз был в отпуске, отдыхал там с семьей. Конец октября. В тот день я с полугодовалой дочкой Алёной в коляске гулял вдоль берега озера. Погода была прекрасная. Возле берега заметил машину знакомого рыбака — Василия, сам он плавал по озеру на лодке. И вот шел я в одну сторону вдоль озера — рыбак был в лодке, иду обратно, смотрю — а в лодке уже никого нет! Это меня насторожило. Иван подошел поближе к берегу. Сначала услышал шлепки по воде, затем присмотрелся — и увидел, что рыбак находится в воде, держится за борт лодки и пытается забраться. Но это у него не получалось. Времени на раздумья не было. Иван, оставив коляску с дочуркой на берегу, быстро снял с себя ботинки, куртку, штаны и в рубашке бросился в холодную воду. От тонувшего рыбака его отделяли несколько десятков метров. — Я доплыл до него, сам залез в лодку и затем затащил в лодку Василия. Вместе доплыли до берега. На берегу я позвонил своим родителям, чтобы они позвонили супруге рыбака. Родственники приехали и забрали его. Ну а я оделся и пошел домой. О том, что супруга спасенного рыбака Екатерина Лосева написала благодарственное письмо на имя генерал-майора полиции, в котором рассказала про подвиг Ивана и просила его наградить, сам Иван узнал уже от сослуживцев. Ему позвонили и сказали, мол, так и так — письмо пришло из Кудевери, о тебе уже все тут знают! Сейчас Иван вернулся из Москвы, и снова — за работу. Несмотря на признание, в жизни псковского полицейского ничего не поменялось. Все то же самое: работа, любящая семья, родные. Но, мы уверены, все знакомые без исключения им гордятся! Кстати, в социальных сетях знакомые и незнакомые люди тоже благодарят Ивана за его поступок: «Молодец, Иван! Побольше бы таких людей!» По комментариям мне удалось найти и воспитательницу, которая помнит Ивана совсем малышом Ванечкой: — Это мой воспитанник! — рассказала Галина Викторовна. — Я пришла в Кудеверь работать в детский сад после училища и попала в группу, где был Ваня. Всех малышей очень хорошо запомнила, и Ваню в том числе — он был непоседливым и любознательным. С тех пор я его не видела, а тут узнала, что Иван героем стал. Уважением родителям, что сумели воспитать такого сына! Мы очень гордимся, что у нас такие земляки!

Обошлось

Удалось дозвониться и до Екатерины Ивановны Лосевой, супруги спасенного рыбака. Тот день она помнит, будто он был вчера: — Мой муж Василий Николаевич, как обычно, собрался на рыбалку, — начала рассказывать собеседница. — Его нет и нет. Вдруг позвонила мать Ивана, говорит, мол, так и так, поезжайте скорее на озеро, там наш Ваня вашего Василия из озера вытащил! У нас шок конечно, побежали к соседям — спасибо не отказали, на машине повезли нас к озеру. Приехали — муж мокрый весь, дрожит. Спасенного рыбака привезли домой, сразу в баню отвели, отпарили — и все обошлось. — Муж до этого инфаркт перенес на ногах, в тот день ему стало плохо, вот он и упал в озеро, — со слезами в голосе продолжила Екатерина Ивановна. — Хорошо, Ванечка вовремя там оказался, спасибо ему огромное! Подруга моя, Галина Павловна, подсказала: мол, парня надо отблагодарить. Сели сочинять письмо, затем отправили. Кстати, спасенный Василий Николаевич сам 12 лет проработал водителем на скорой помощи, спасал людские жизни. А теперь вот и его самого спасли. И хоть очень любит Василий Николаевич рыбалку, но пока больше на открытую воду озера не выходит. — Спасибо, что люди не проходят мимо беды, и Ванечка, и соседи — никто тогда не отказал в помощи! — заметила Екатерина Ивановна. — Ваня ведь наш, кудеверский парень. До сих пор не перестаю его благодарить. Спасибо ему, что отвел беду от нашего дома! Спасибо и Екатерине Ивановне. Если бы не ее письмо, то об этом подвиге и замечательном полицейском мы с вами вряд ли бы узнали.