Несите справку

В редакцию «Псковской правды» поступил звонок от Нины Ивановны из Пскова. Женщина попросила рассказать правила расчёта жилищных субсидий для одиноких пенсионеров.

— Если у человека нет никаких льгот на оплату коммунальных услуг и он платит за услуги ЖКХ больше 22 % от суммы своего дохода, то он может рассчитывать на получение субсидии, — рассказала «Псковской правде» Ирина Левина, консультант отдела социальных льгот, выплат и субсидий комитета по социальной защите населения Псковской области. — При этом данная субсидия рассчитывается для каждого индивидуально, так как она напрямую зависит от доходов человека.

Если есть задолженность за оплату коммунальных услуг, то необходимо заключить соглашение с поставщиком услуг о погашении долга. Также если у обратившегося есть вклады или иные источники дохода, необходимо предоставить все документы и информировать сотрудников соцзащиты о получаемой прибыли.

Специалисты производят все необходимые расчеты, и если сумма в счетах за коммуналку превысит 22 % от дохода семьи, то он получит эту субсидию.

Что касается льгот за капитальный ремонт, то компенсация предоставляется пенсионерам, которые не имеют федеральных льгот, в зависимости от возраста: тем, кому исполнилось 70 лет, — в размере 50 %, а тем, кому исполнилось 80 лет, — 100 %.

— Необходимо заметить, что компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт и регионального стандарта площади жилого помещения, — обращает внимание Оксана Звонова, консультант отдела социальных льгот, выплат и субсидий комитета по социальной защите населения Псковской области.

Например, одиноко проживающая 70-летняя пенсионерка — собственник квартиры получит такую компенсацию после перемножения трех параметров: 33 квадратных метра (региональный стандарт площади на одиноко проживающего человека), минимальный размер взноса на капремонт (для дома без лифта это 6,81 рубль, для дома с лифтом — 7,94 рубля за квадратный метр), 50 %. Итого получается: 33х6,81х50%=112,36 рубля. А по этим же расчетам одинокой 80-летней пенсионерке вернут: 33х6,81х100%=224,73 рубля.

При этом инвалидам I-II групп, участникам войны, блокадникам и остальным, получающим выплаты и льготы по федеральному законодательству, эта компенсация не положена. Например, инвалиды получают ежемесячное пособие на оплату ЖКХ, куда включена и льгота на капремонт.