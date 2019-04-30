Удобный сервис для пассажиров

Возможно, уже в ближайшем будущем кошелек с разноцветными бумажными купюрами и металлическими монетами можно будет увидеть разве что в музее. Мы все чаще расплачиваемся за товары и услуги картой или даже смартфоном. С помощью банковской карты можно совершать покупки, в том числе в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, быстро и безопасно переводить деньги друзьям и знакомым. Единственной сферой в Пскове, которая была не охвачена удобным современным сервисом, оставался общественный транспорт. Но с 12 апреля этого года возможность безналичной оплаты проезда появилась и у пассажиров псковских автобусов.
Псковичи теперь могут оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами и смартфонами через приложения Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Пока такая услуга доступна на трех городских маршрутах №№ 11, 17 и 25.
На автобусах с бесконтактной системой оплаты появились специальные наклейки.
Фото Светланы Синцовой.
Бесконтактная технология оплаты проезда отвечает современным цифровым трендам, обладает рядом преимуществ для пассажиров и ничем не отличается от оплаты банковской картой в магазинах.
Анна Тарасенко,Именно Сбербанк вместе с компанией-разработчиком «Золотая Корона» развивает в Пскове технологии бесконтактной оплаты в автобусах.
управляющий Псковским отделением Сбербанка
Первыми протестировали новый сервис пассажиры десяти автобусов, курсирующих по маршруту №11. Около 400 пассажиров ежедневно используют банковские карты для оплаты проезда, и их количество продолжает расти.
С 26 апреля в систему безналичной оплаты проезда включили еще два маршрута: №17 и №25. Таким образом, реализован первый этап проекта, который охватил главные магистрали города. Планируется, что к Ганзе-2019 на большей части маршрутов можно будет использовать банковские карты.
Новая система оплаты упростит ежедневные поездки горожан.
Фото Светланы Синцовой.
На автобусах, участвующих в проекте, имеется соответствующая наклейка. Все кондукторы прошли необходимое обучение. Для оплаты проезда применяются банковские терминалы, они имеют все степени защиты.
Современная система оплаты проезда позволяет сформировать максимально комфортные условия предоставления услуги перевозки и обеспечить прозрачные расчеты между пассажиром и компанией-перевозчиком. В настоящее время мы совместно со Сбербанком разрабатываем ряд маркетинговых решений по стимулированию роста безналичных оплат.
Николай Киянец,
и.о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Напомним, с 11 апреля впервые в Пскове на городском маршруте № 11 псковичи смогли протестировать новую услугу – оплату проезда банковской картой.