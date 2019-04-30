Удобный сервис для пассажиров

Возможно, уже в ближайшем будущем кошелек с разноцветными бумажными купюрами и металлическими монетами можно будет увидеть разве что в музее. Мы все чаще расплачиваемся за товары и услуги картой или даже смартфоном. С помощью банковской карты можно совершать покупки, в том числе в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, быстро и безопасно переводить деньги друзьям и знакомым. Единственной сферой в Пскове, которая была не охвачена удобным современным сервисом, оставался общественный транспорт. Но с 12 апреля этого года возможность безналичной оплаты проезда появилась и у пассажиров псковских автобусов.