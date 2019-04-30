Пришлось побегать

Андрей и его друг возвращались с охоты, когда увидели пламя, подступающее к жилому дому. Противостоять ему в одиночку пытался мужчина. Андрей сразу остановил машину и вместе с товарищем, не сговариваясь, побежал на помощь.
У заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковника полиции Андрея Минина 20 апреля был выходной. Ближе к вечеру он отправился на охоту в Островский район.
КСТАТИ
Он и сам родом оттуда, там остались друзья, с которыми до сих пор выбирается поохотиться.
Нежилой дом уже был охвачен пламенем, огонь подступал к жилому. Сражался с ним в одиночку местный житель.
— Охота на вальдшнепа происходит преимущественно в вечернее время, — объясняет Андрей. — Длится она недолго, минут сорок — шестьдесят, пока не станет темно. Наверное, около десяти вечера мы отправились в обратный путь.
Назад возвращались по дороге Рублево — Шмайлы. У деревни Павлово увидели пламя — горела трава в поле. Присмотревшись, заметили, что один дом, к счастью, он оказался нежилой, уже охвачен пламенем, а ко второму огонь подступает. Противостоять ему в одиночку пытается местный житель. Андрей остановил машину, и мужчины, не сговариваясь, бросились к нему на помощь.
— Мы и ногами пытались гасить пламя, и прутья ломали и ими пытались затушить, у меня в машине было старое покрывало, я и его использовал, — рассказывает Андрей. — Нам повезло, что рядом были кусты, они тормозили распространение огня.
В какой-то момент Минин заметил, как на дом стало падать загоревшееся сухое дерево.
— Дерево старое совсем, сухое, снизу подгорело и начало падать, — вспоминает Андрей. — Едва успел отвести его немного в сторону, как оно рухнуло. В момент его падения я почувствовал, как в лицо ударила волна раскаленного воздуха.
Он не помнит, сколько времени они втроем боролись с огнем. Говорит, что побегать пришлось немало. Как только локализовали крупные очаги возгорания и опасность зданию больше не грозила, поехали дальше. Андрей живет в Псковском районе. Уже дома выяснилось, что довольно сильно от огня пострадало лицо, особенно его левая сторона, а также руки. Жена обработала обожженные участки, а уже на следующий день Андрей обратился к доктору. Врачи диагностировали пациенту ожоги лица и рук второй степени. Сейчас подполковник Минин проходит курс лечения. Говорит, что чувствует себя уже хорошо.
За более чем 20-летнюю службу в полиции спасать дом от пожара, причиной которого стал пал травы, Андрею Минину пришлось впервые.
Напомним, в Псковской области из-за сухой погоды и большого количества палов травы ввели особый противопожарный режим.
Губернатор Михаил Ведерников поручил создать мобильные группы в районах, их задача - мониторить ситуацию и тушить возникающие пожары.
В связи с обострившейся ситуацией с палами травы, депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов предложил ужесточить ответственность за палы травы, а главный внештатный аллерголог Псковской области напомнила о вреде вдыхания угольной пыли.
На своей страничке в Instagram Михаил Ведерников призвал жителей спасти область от огня: «Только мы с вами можем это остановить!».
ВАЖНО
Куда звонить при обнаружении горящей травы: 01, 101, 112, 8 800 100 14 84, 8 800 100 94 00.
СПРАВКА
В регионе введен особый противопожарный режим, штрафы за поджигание сухой травы серьезно выросли.
Физические лица — от 2 000 до 4 000 рублей.
Должностные лица — от 15 000 до 30 000 рублей.
Для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.
За разведение костров на участках или рядом с ними, за сжигание мусора и прошлогодней сухой травы — до 3 000 рублей.
Запрещено приготовление шашлыков на мангалах не только в лесах или у водоемов, но и на своих огородах.
Нарушения будут фиксировать 70 патрульно-маневренных групп и 80 патрульных групп.
8 МИФОВ О ВЫЖИГАНИИ ТРАВЫ
Чем опасно и сколько это будет стоить нарушителям.
Миф первый.
Будто бы выжигать старую траву полезно, ведь именно так быстрее появится молодая зелень. Хотелось бы обратить внимание на то, что новая трава появляется быстрее вовсе не на месте пожарища, а там, где скашивают.
Миф второй.
Другие считают, что пал травы позволяет уничтожить сорняки. Правда, никто не думает, что вместе с сорными растениями погибнут и все остальные, ведь огонь не выбирает, что сохранить. В результате уничтожается видовое разнообразие лугов и остаются как раз самые неприхотливые сорняки, то есть борщевик точно не погибнет.
Миф третий.
Есть мнение, что образовавшаяся в результате сжигания сухостоя зола обогащает почву. А вот и нет. Доказано, что подстилка из прошлогодних трав защищает почву зимой от вымерзания, а летом — от высыхания. Там же, где траву выжгли, дожди вымывают золу, а азот улетучивается в атмосферу. То есть несколько лет палов травы лишают почву органики, делают ее бедной.
Миф четвертый.
Палы травы уничтожают вредителей. Заблуждение. Интернет пестрит фотографиями ежей с обгоревшими боками, обожженных зайцев, обуглившихся птичьих гнезд с яйцами, из которых уже никогда не вылупятся птенцы. Не исключено, кстати, что гадюка, которую недавно поймали у жилых домов в новом микрорайоне на окраине Пскова, тоже спасалась от огня — в тот день на берегу Великой у многоэтажек тушили очередной пал травы.
Миф пятый.
Говорят, что направленным выжиганием сухой травы можно защитить свой участок от палов травы и лесных пожаров. Увы. Сейчас в Псковской области слишком сухо. Стоит бросить спичку, как огонь понесется с большой скоростью, не догонишь. Именно выжигание может привести к лесному пожару или пожару на участке соседа.