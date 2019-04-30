Пришлось побегать

Андрей и его друг возвращались с охоты, когда увидели пламя, подступающее к жилому дому. Противостоять ему в одиночку пытался мужчина. Андрей сразу остановил машину и вместе с товарищем, не сговариваясь, побежал на помощь. У заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковника полиции Андрея Минина 20 апреля был выходной. Ближе к вечеру он отправился на охоту в Островский район.

КСТАТИ Нежилой дом уже был охвачен пламенем, огонь подступал к жилому. Сражался с ним в одиночку местный житель.

Он и сам родом оттуда, там остались друзья, с которыми до сих пор выбирается поохотиться. — Охота на вальдшнепа происходит преимущественно в вечернее время, — объясняет Андрей. — Длится она недолго, минут сорок — шестьдесят, пока не станет темно. Наверное, около десяти вечера мы отправились в обратный путь. Назад возвращались по дороге Рублево — Шмайлы. У деревни Павлово увидели пламя — горела трава в поле. Присмотревшись, заметили, что один дом, к счастью, он оказался нежилой, уже охвачен пламенем, а ко второму огонь подступает. Противостоять ему в одиночку пытается местный житель. Андрей остановил машину, и мужчины, не сговариваясь, бросились к нему на помощь. — Мы и ногами пытались гасить пламя, и прутья ломали и ими пытались затушить, у меня в машине было старое покрывало, я и его использовал, — рассказывает Андрей. — Нам повезло, что рядом были кусты, они тормозили распространение огня. В какой-то момент Минин заметил, как на дом стало падать загоревшееся сухое дерево. — Дерево старое совсем, сухое, снизу подгорело и начало падать, — вспоминает Андрей. — Едва успел отвести его немного в сторону, как оно рухнуло. В момент его падения я почувствовал, как в лицо ударила волна раскаленного воздуха. Он не помнит, сколько времени они втроем боролись с огнем. Говорит, что побегать пришлось немало. Как только локализовали крупные очаги возгорания и опасность зданию больше не грозила, поехали дальше. Андрей живет в Псковском районе. Уже дома выяснилось, что довольно сильно от огня пострадало лицо, особенно его левая сторона, а также руки. Жена обработала обожженные участки, а уже на следующий день Андрей обратился к доктору. Врачи диагностировали пациенту ожоги лица и рук второй степени. Сейчас подполковник Минин проходит курс лечения. Говорит, что чувствует себя уже хорошо. За более чем 20-летнюю службу в полиции спасать дом от пожара, причиной которого стал пал травы, Андрею Минину пришлось впервые.

ВАЖНО Куда звонить при обнаружении горящей травы: 01, 101, 112, 8 800 100 14 84, 8 800 100 94 00.

СПРАВКА В регионе введен особый противопожарный режим, штрафы за поджигание сухой травы серьезно выросли. Физические лица — от 2 000 до 4 000 рублей. Должностные лица — от 15 000 до 30 000 рублей. Для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей. За разведение костров на участках или рядом с ними, за сжигание мусора и прошлогодней сухой травы — до 3 000 рублей. Запрещено приготовление шашлыков на мангалах не только в лесах или у водоемов, но и на своих огородах. Нарушения будут фиксировать 70 патрульно-маневренных групп и 80 патрульных групп.

8 МИФОВ О ВЫЖИГАНИИ ТРАВЫ

Чем опасно и сколько это будет стоить нарушителям.