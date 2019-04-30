Сухая весна

Неделю назад, 24 апреля, как обычно, ехал я по своему рабочему маршруту Псков — Остров — Красногородск — Опочка. Вез читателям «Псковскую правду». Проезжая по дорогам, не переставал любоваться и восхищаться красотой псковской природы — чего стоит лишь одно озеро Велье, что в Пушкиногорском районе, с окрестными лесами, деревнями и селами. Ведь не зря еще в XVIII веке именно здесь хотела построить дворец своему фавориту Екатерина II. Но 24 апреля оказалось не до красот. Лишь только я въехал в Островский район, как дорогу затянуло густым дымом.

Дым и гарь Островского района

Видимость была серьезно затруднена, машина и я вместе с ней быстро и надолго пропитались едким запахом гари. Ни слева, ни справа от дороги далее 100-150 метров ничего не было видно. Как не было видно и огня, вероятно, он полыхал здесь всю ночь и к утру выдохся. Вдоль трассы Псков — Остров на протяжении не менее 20 км сплошь простирались черные обгорелые поля. Сколько гектаров выгорело за одну ночь — и не сосчитать. За Островом такой страшной картины уже не было, но повстречалось еще не менее десятка столбов дыма, четко видных из окна автомобиля. Такого я в своей жизни еще не видал.

Зубавы в огне

Что за напасть? Кому это надо? Что с этим делать? Везде, где я останавливался, делился переживаниями и задавал эти вопросы. Именно в Велье мне несколько сельчан наперебой рассказали: «Да что там поля! Все вокруг полыхает. Не так давно в опочецком Терехово пять домов сгорело, хорошо, что нежилые. Наши лесники уже какой день и ночь загоревшееся болото тушат, как бы огонь на лес не перекинулся. А 18 апреля и вовсе чуть вся красногородская деревня Зубавы не сгорела». Мой дальнейший путь как раз через деревню Ильинскую пролегал, а Зубавы — в двухстах метрах от нее. — Всем миром деревню отстояли, — рассказала о происшествии директор Ильинской школы Таисия Трофимова. — Мне позвонили в четвертом часу дня из Зубав, чтобы я вызвала пожарных. Сказали, что огонь с поля от леса быстро идет в сторону деревни. В Зубавах много нежилых домов, вокруг них старая некошеная трава. Не меньше 30 человек и из Зубав, и из Ильинского сражались с огнем. Мужики на трех тракторах опахивали деревню, остальные тяпками, лопатами, ветками сбивали огонь. Было и три пожарных машины из Красногородска. Но усилий не хватало, огонь перекинулся через дорогу, сгорело четыре нежилых дома. Пожар бушевал в пяти метрах от дома моей учительницы Тамары Сергеевны Перловой, но общими усилиями дом огню не отдали. Долго тушили поле, а в 10 часов вечера еще раз вызывали пожарных. Хорошо, что все так обошлось. Поговаривают ильинские женщины, что спасение не обошлось без чуда небесного, якобы кто-то во время разгара пожарища обошел деревню с иконой.

Корчагинцы из Пушкиногорья

Местные лесники из Велье на чудо не надеются, а опираются только на свои силы. В весеннюю пору дома их застать почти невозможно: то они на посадках молодого леса, то на тушении пожара, чтобы взрослый лес не загорелся. — На прошлой неделе у Софино горело, — рассказал о своих буднях лесник Виталий Пикинёр, — пожар из полей пришел. Три дня назад и днем и ночью болото тушили, но лес в обоих случаях не загорелся, отбили. Сейчас посадкой молодого леса занимаемся, все, что запланировано, все посадили, одна делянка осталась. Но большие сомнения имеются, приживутся ли саженцы в такую сухую весну, влаги недостает катастрофически. Лесников всего пятеро вместе с начальником на весь Пушкиногорский район, а заработная плата Виталия — 11 800 рублей в месяц. — Раньше, когда были леспромхозы, — вспоминает Виталий, — нам на делянку или на пожар и еду с водой привозили, и премии за работу выписывали. А сейчас ни того, ни другого. Одно радует — люди вокруг хорошие. Мой начальник Владимир Валентинович Иванов всегда первый в огонь шагает. И подвести его я никак не могу.

Варвары с острогой

И везде, с кем бы я ни беседовал в этот день, на исконно русский вопрос «кто виноват?» получал почти одинаковые ответы — сухая весна. Возмущает и «человеческий фактор». Совсем недавно я узнал, что, оказывается, виновниками весенних поджогов камышей и пожаров на берегах рек и озер чаще всего являются браконьеры с острогой в руках. Чтобы ничего им не мешало отслеживать и нанизывать на «вилы» шумно нерестящуюся на мелководье щуку, они целенаправленно выжигают прошлогоднюю береговую растительность. Жалуются сельские жители и на людей, вооруженных металлоискателями, не без оснований предполагая, что именно они выжигают поля для облегчения поиска металла. Не проходите мимо таких «рыбаков» и «археологов». Но особенное непонимание у всех вызывает тот факт, что ничьей земли у нас нет, каждый гектар обязательно кому-то принадлежит. И есть закон, предусматривающий серьезные штрафы до 500 тысяч рублей за неиспользование этих земель. Рассматривать дела об административных правонарушениях за неиспользование земель сельхозназначения уполномочены органы Росреестра и Россельхознадзора. Но за дымом ежегодных пожарищ работы этих ведомств почему-то не видно.