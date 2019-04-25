Не на пенсию, а за парту

«В сорок лет жизнь только начинается», — говорила героиня известного фильма. Новую жизнь начать никогда не поздно. А трудовую биографию точно можно изменить после пятидесяти. Государство будет поддерживать людей, готовых пройти переобучение в зрелом возрасте, а безработным даже платить стипендию, пока длятся курсы переподготовки.

ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Людмила Алирзаева из Пустошкинского района свое первое образование получает в пятьдесят три года. Так сложилось, что после школы сразу пошла работать. Теперь наверстывает упущенное. Центр занятости сделал все, чтобы студентке было удобно. Людмила Алирзаева живет в сорока пяти километрах от райцентра, поэтому занимается дома по скайпу. Центр занятости выделил ей ноутбук. Людмила Савельевна — социальный работник в центре социального обслуживания. И образование получает по своей специальности.

— Заниматься очень интересно! — делится она. — Узнаю много нового, к примеру, в сфере законодательства в своей отрасли. И очень удобно, что не пришлось уезжать из дома.

У Людмилы Савельевны восемь подопечных. Кому-то нужно принести продукты на дом, кому-то помочь с дровами, решить другие бытовые проблемы, отвести в больницу. Теперь приходится выделять время на занятия. Но они продлятся всего полтора месяца. Срок небольшой, а польза огромная!

— Моя работа мне нравится, — говорит Людмила Алирзаева. — Теперь я могу быть уверена, что точно доработаю до пенсии и меня не сократят.

На базе Пустошкинского центра занятости сейчас проходят переобучение семь женщин предпенсионного возраста. Два кадровика получают профессию «секретарь руководителя со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом». Работники торговли — заведующая магазином и бармен — учатся на кассиров со знанием товароведения и программы 1С: Управление торговлей. Специалисты, работающие в сфере соцзащиты, как и Людмила Алирзаева, получают специальность «социальный работник».

— Все получают образование, близкое к нынешней сфере работы, мы специально об этом позаботились, чтобы не переучивать кассиров на водителей, — говорит начальник Пустошкинского отделения Центра занятости Псковской области Антонина Фёдорова. — Занятия проходят на базе нашего центра занятости в свободное от работы время, преподаватели связываются с учениками по скайпу. Такая форма обучения очень удобна. Никому не пришлось уезжать из дома, надолго оставлять семьи. Все-таки мы находимся за 200 километров от Пскова и за 80 от Великих Лук. Да и жить в другом городе дорого. Все довольны, на занятия ходят с удовольствием. Хотя поначалу у некоторых сомнения были: зачем мне это нужно? Ведь скоро на пенсию.