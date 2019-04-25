Не на пенсию, а за парту

«В сорок лет жизнь только начинается», — говорила героиня известного фильма. Новую жизнь начать никогда не поздно. А трудовую биографию точно можно изменить после пятидесяти. Государство будет поддерживать людей, готовых пройти переобучение в зрелом возрасте, а безработным даже платить стипендию, пока длятся курсы переподготовки.
Людмила Алирзаева из Пустошкинского района свое первое образование получает в пятьдесят три года. Так сложилось, что после школы сразу пошла работать. Теперь наверстывает упущенное. Центр занятости сделал все, чтобы студентке было удобно. Людмила Алирзаева живет в сорока пяти километрах от райцентра, поэтому занимается дома по скайпу. Центр занятости выделил ей ноутбук. Людмила Савельевна — социальный работник в центре социального обслуживания. И образование получает по своей специальности.
— Заниматься очень интересно! — делится она. — Узнаю много нового, к примеру, в сфере законодательства в своей отрасли. И очень удобно, что не пришлось уезжать из дома.
У Людмилы Савельевны восемь подопечных. Кому-то нужно принести продукты на дом, кому-то помочь с дровами, решить другие бытовые проблемы, отвести в больницу. Теперь приходится выделять время на занятия. Но они продлятся всего полтора месяца. Срок небольшой, а польза огромная!
— Моя работа мне нравится, — говорит Людмила Алирзаева. — Теперь я могу быть уверена, что точно доработаю до пенсии и меня не сократят.
На базе Пустошкинского центра занятости сейчас проходят переобучение семь женщин предпенсионного возраста. Два кадровика получают профессию «секретарь руководителя со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом». Работники торговли — заведующая магазином и бармен — учатся на кассиров со знанием товароведения и программы 1С: Управление торговлей. Специалисты, работающие в сфере соцзащиты, как и Людмила Алирзаева, получают специальность «социальный работник».
— Все получают образование, близкое к нынешней сфере работы, мы специально об этом позаботились, чтобы не переучивать кассиров на водителей, — говорит начальник Пустошкинского отделения Центра занятости Псковской области Антонина Фёдорова. — Занятия проходят на базе нашего центра занятости в свободное от работы время, преподаватели связываются с учениками по скайпу. Такая форма обучения очень удобна. Никому не пришлось уезжать из дома, надолго оставлять семьи. Все-таки мы находимся за 200 километров от Пскова и за 80 от Великих Лук. Да и жить в другом городе дорого. Все довольны, на занятия ходят с удовольствием. Хотя поначалу у некоторых сомнения были: зачем мне это нужно? Ведь скоро на пенсию.
КСТАТИ
Наталья Голубева, делопроизводитель из Центра культуры Пустошкинского района, как раз из тех, кто ни минуты не сомневался, она сразу ухватилась за возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки.
Если вы хотите стать участником программы, обращайтесь в центры занятости по месту жительства.
— Я много сил отдаю работе, — говорит Наталья Голубева. — Хотела бы работать и после выхода на пенсию. Не представляю, как можно сидеть дома. Это не для меня! Обучающего материала очень много. И он очень нужный. Уверена, что дополнительное образование поможет в моей нынешней работе.
В Невеле есть филиал учебного центра «Псков», и поэтому предпенсионеры, пока только три человека, занимаются там.
— Социальный работник из центра социального обслуживания и машинист по стирке из детского сада осваивают компьютерную грамотность, а консультант из финансового управления повышает свою квалификацию в сфере бухучета и налогообложения, — рассказала ведущий инспектор Невельского отделения Центра занятости Псковской области Яна Тимофеева. — Учатся все вечером, в свободное от основной работы время. Все очень довольны, негативных отзывов не было. Мы только начали реализацию программы и будем активно продолжать. О возможности переобучения оповещаем и граждан, и работодателей.
Работать по ведомственной целевой программе «Об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» в этом году будут во всех районных отделениях Центра занятости по Псковской области. Выполнение программы идет в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», согласно новому майскому указу президента.
Программа нацелена на повышение конкурентоспособности людей предпенсионного возраста на рынке труда и продолжение их трудовой деятельности
В настоящее время к дополнительному профессиональному обучению уже приступили больше 50 человек — жители Гдова, Дедовичей, Куньи, Невеля, Новоржева, Палкино, Пыталово, Печор, Плюссы, Порхова, Пустошки, Себежа, Усвят, Пскова и Великих Лук.
ВАЖНО
К лицам предпенсионного возраста, имеющим право на обучение по федеральному проекту «Старшее поколение», относятся граждане за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. При этом учиться могут как работающие граждане, так и не занятые трудовой деятельностью.