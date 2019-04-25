Перезагрузка

В зоне особого внимания службы занятости будут люди предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и предприятия, которые готовы работать над повышением производительности труда.

Реализацию национальных проектов обсудили на заседании расширенной коллегии Комитета по труду и занятости Псковской области. Коллегия прошла в администрации области в режиме видеоселекторной связи. На заседании также подвели итоги работы службы занятости за прошлый год и обозначили задачи на ближайшие несколько лет, до 2024 года.

— Сегодня есть четкое понимание по трем направлениям реализации национальных проектов в нашей сфере, — сказал председатель Комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников. — Служба занятости в тесной связке с Комитетом по образованию займется обучением женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Женщины смогут выйти на работу с новыми компетенциями. Также служба занятости поможет получить людям предпенсионного возраста новую профессию. По данным на начало апреля, уже 57 человек этой категории приступили к обучению. Всего же в текущем году мы планируем обучить порядка 750 предпенсионеров. Третье направление касается предприятий, готовых работать над повышением производительности труда. Реализация этого направления начнется с 2020 года, но уже сейчас есть ряд предприятий, готовых вступить в проект.

Сама служба занятости также будет модернизирована. Сейчас в некоторых регионах уже внедряют новую модель работы центров занятости. В ближайшие годы она будет распространена на всю страну.