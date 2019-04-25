Перезагрузка

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Нацпроекты «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография» обозначены в числе приоритетных

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Алексей Кедров
25 апреля 2019 года, 14:00
Фото: rand.org
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В зоне особого внимания службы занятости будут люди предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и предприятия, которые готовы работать над повышением производительности труда.

Реализацию национальных проектов обсудили на заседании расширенной коллегии Комитета по труду и занятости Псковской области. Коллегия прошла в администрации области в режиме видеоселекторной связи. На заседании также подвели итоги работы службы занятости за прошлый год и обозначили задачи на ближайшие несколько лет, до 2024 года.

— Сегодня есть четкое понимание по трем направлениям реализации национальных проектов в нашей сфере, — сказал председатель Комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников. — Служба занятости в тесной связке с Комитетом по образованию займется обучением женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Женщины смогут выйти на работу с новыми компетенциями. Также служба занятости поможет получить людям предпенсионного возраста новую профессию. По данным на начало апреля, уже 57 человек этой категории приступили к обучению. Всего же в текущем году мы планируем обучить порядка 750 предпенсионеров. Третье направление касается предприятий, готовых работать над повышением производительности труда. Реализация этого направления начнется с 2020 года, но уже сейчас есть ряд предприятий, готовых вступить в проект.

Сама служба занятости также будет модернизирована. Сейчас в некоторых регионах уже внедряют новую модель работы центров занятости. В ближайшие годы она будет распространена на всю страну.

МЕНЬШЕ БЕДНЫХ

Еще одна задача, которая стоит перед руководством области, и служба занятости будет активно содействовать ее реализации, это снижение числа лиц, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, с 17,9 % до 9%.

Служба занятости не оставит без поддержки и другие категории граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством: инвалидов, желающих подработать подростков, выпускников. Работа с ними также будет продолжена. Еще одна приоритетная задача службы занятости — обеспечить снижение задолженности по заработной плате в организациях области и эффективность работы по снижению неформальной занятости.

— Обстановка в сфере труда и занятости в Псковской области стабильная, — подчеркнула первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. — Положительная динамика в 2018 году была по всем направлениям работы. Прошу ее сохранить и в 2019 году.

В последние годы в регионе стабильно снижается безработица и напряженность на рынке труда. Майские указы по зарплате область выполнила достойно.

— Это колоссальная работа и колоссальная заслуга, — отметила Вера Емельянова. — Пора прекратить формировать имидж Псковской области как самой бедной и депрессивной. Тут я вижу огромнейший ресурс для службы занятости.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Одна из основных проблем в сфере занятости области — дефицит кадров, особенно в системе здравоохранения и образования. На рынке труда не хватает рабочей силы.

В числе задач на ближайшие несколько лет Вера Емельянова обозначила создание высокопроизводительных рабочих мест, рост производительности труда, повышение реальной заработной платы, снижение количества бедных и естественный прирост населения.

— Комитет по труду и занятости — главное ведомство, которое должно возглавить борьбу с бедностью. Не сомневаюсь, что все задачи удастся решить, но потребуются переосмысление и перезагрузка, — подытожила Вера Емельянова. 

КСТАТИ

По прогнозным показателям средняя заработная плата в Псковской области на 2019 год должна составить:

- у наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц — 26 004 рубля;

- в сфере общего образования — 23 602 рубля;

- у учителей — 26 274 рубля.

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