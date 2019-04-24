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Общество

Доброе сердце

Православные общественники собирают к Пасхе подарки для детей и пожилых

Текст:
Семён Смородин
24 апреля 2019 года, 10:39
Фото: avatars.mds
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Служба помощи «Белый цветок» предлагает присоединиться к общему движению.

Добровольцы регулярно собирают подарки к Рождеству и Пасхе. После передают их православному молодежному движению. В свою очередь, они готовят праздничное выступление и развозят подарки. Грядущая Пасха не стала исключением. Общественники поедут к детям из детдомов, пожилым людям в дома престарелых, в социальные гостиницы, порадуют детей из социальных приютов и многодетных семей.

КСТАТИ

Сбор пасхальных подарков продлится до 28 апреля. Все подарки можно приносить на Советскую, 9 (здание с ювелирным магазином, выходящее фасадом на Октябрьскую площадь, торец со стороны арки) по пятницам с 16:30 до 18:30 и в воскресенье с 12:00 до 14:00. Или в храм Василия на Горке в Детском парке, церковь открыта ежедневно с 8:00 до 19:00.

Подарки можно приносить в службу помощи при храме святого Василия Великого (на горке).
Фото Андрея Степанова.
Подарки готовят 500 детям, 38 бабушкам и дедушкам из домов престарелых, 30 мужчинам из социальной гостиницы. Пациентов онкодиспансера порадуют открытками, сделанными детскими руками.

— У нас добровольческая служба при храме Василия на Горке. Занимаемся этим в свое свободное от работы время. У нас нет финансирования, всю помощь оказываем на пожертвования, — рассказала «Псковской правде» администратор сообщества «Белый цветок» «ВКонтакте» Галина Антонова.

Она поясняет, что название «Белый цветок» — традиционное для церковных благотворительных акций, использовать его начали еще при Николае II. В Пскове благотворительная служба работает с июля 2017 года при храме Василия на Горке. Для обращения за помощью необходим паспорт. Помогают многодетным семьям, одиноким мамам, погорельцам и другим нуждающимся. Принимают для них одежду, обувь, игрушки, коляски, кроватки, канцтовары, посуду и постельное белье. В сообществе «ВКонтакте» стена пестрит сообщениями «Нам отдали коляску. Обращайтесь, кому нужна и нет возможности купить!», «Нам отдали очень нежное платье (на этикетке и вложенной бумажке рост отличается, какой правильный, не знаем). Платье отдается вместе с бантиком красивым. И еще отдали носочки».

— Учет количества оказанной помощи мы не ведем, нам это не нужно, — продолжает Галина Антонова. — Часто к нам обращаются люди, живущие на улице или только что вышедшие из тюрем. 

КОНКРЕТНО

ЧТО ПРИНОСИТЬ

Для детей: шоколадные яйца, книги в хорошем состоянии, альбомы для рисования, краски, карандаши, фломастеры.

Для пожилых: зефир, мармелад, вкусный чай, мыло.

Для постояльцев социальной гостиницы: мыло, шампуни, носки, маленькие полотенца.

Для онкодиспансера: открытки, сделанные детьми.

СПРАВКА

Сообщество «Служба помощи «Белый цветок» «ВКонтакте».

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