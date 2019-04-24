Мешки на золото

У псковичей появилась возможность собирать мусор на время, получая за это призы. Любой желающий 24 апреля сможет принять участие в соревнованиях по сбору и сортировке мусора. Состязания пройдут в Пскове между домами Юности, 3, 15а, 11 и Труда, 54.
Проект «Чистые игры» за пять лет своего существования охватил уже более 200 городов России и даже вышел за рамки страны.
— Игры были проведены в Индии, Нигерии, Вьетнаме, Японии и Венесуэле, в которых приняло участие более 31 700 человек, — рассказывает куратор «Чистых игр» по Псковской области Алексей Кириллов. — За это время было собрано 633 тонны мусора, 50 % из которого было отправлено в переработку.
Обменять мусор на инвентарь
Алексей рассказывает, что он познакомился с этим форматом сборки мусора на одном из заседаний Минстроя в конце прошлого года.
— Я связался с Дмитрием Иоффе, руководителем проекта, мы подписали соглашение о сотрудничестве и начали готовить игру, — рассказывает Алексей.
Первые «Чистые игры» состоялись в Пскове в конце 2018 года. Этот формат игр понравился и организаторам, и участникам, поэтому было принято решение сделать игры традицией.
Тогда играли в Корытовском лесу. Соревновалась 21 команда (по 3-4 человека в каждой). Всего 75 человек. Среди участников были и взрослые, и дети, кто-то объединился в одну команду с коллегами по работе, кто-то привел свою семью. Игра длилась час, и за это время участники собрали 132 мешка мусора весом в тонну и один центнер.
Сама игра построена по принципу одной из самых популярных стратегических игр World of Warkraft. Участники делятся на команды 2-4 человека (возможно участие пятого члена команды, если это ребенок до 7 лет). На старте получают инвентарь для сбора мусора. Инструктор рассказывает, как должна проходить игра, и проводит интеллектуальный конкурс с загадками на природную и экологическую тематику. Цель каждой команды — обойти соперников и победить, а для этого нужно набирать очки, которые даются за собранный мусор в ограниченное время. Очки можно менять на инвентарь, чтобы работа шла эффективнее. Команда, набравшая большее количество баллов, побеждает.
— Участники в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами и их сортировкой, — рассказывает Алексей Кириллов. — Берут на себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.
Задача: за отведенное время собрать мусора больше, чем конкуренты по игре.
Фото из группы «Чистые игры» ВКонтакте.
Несмотря на то что проект существует не так давно, он сумел привлечь серьезных партнеров: общественную организацию «Союз собственников недвижимости», регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром», Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.
Победители квеста получат призы, а всех гостей ждет пикник и специальная развлекательная программа.
— Призы будут разные,— рассказывает Алексей Кириллов, — начиная от магнитиков на память, заканчивая различными сертификатами в кино, на квесты, фитнес и тому подобное. Для нас важно сформировать экологическую культуру, как в нашей стране, так и в области. И научить людей правильно обращаться с отходами, утилизировать их.