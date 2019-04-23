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Будет дождь

Тала Нещадимова рассказала псковичам, что происходит с погодой и чего ждать на майских

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Алексей Кедров
23 апреля 2019 года, 14:41
Фото: Андрей Степанов
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В Пскове на градуснике +21, а в ближайшие два дня прогнозируют до 23 градусов тепла. Что за аномалия, сохранится ли летняя погода до майских праздников и правильно ли делают городские власти, выключая рубильник центрального отопления. «Псковская правда» задала волнующие многих псковичей вопросы начальнику Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тале Нещадимовой.

- Тала Геннадьевна, что у нас с погодой? В апреле – лето. Это аномалия? Следствие глобального потепления?

Это не аномалия, так бывает, когда мы входим в область повышенного давления, и получаются теплые дни, как сейчас. Но не волнуйтесь, к 1 мая характер погоды изменится, в среднем она будет соответствовать норме.


Тала Нещадимова,
начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- Какой будет погода на майских праздниках?

- На первые майские ожидаем небольшие дожди. Ночью 0 … +4, 0 … +5, днем +10 … +12, +10 … +15 градусов.

- Про вторые майские уже можно что-то с уверенностью сказать?

- Пока говорить сложно. Предполагаем, что будет потеплее, чем в первые выходные.

- В Пскове начали отключать отопление. С точки зрения синоптиков, правильно делают?

- Не могу сказать, правильно ли отключать прямо сейчас. Пятые сутки устойчивого перехода через +8 градусов ожидаются 26-27 апреля.

КСТАТИ

Ототпление в Пскове будет полностью отключено только после получения уточненных данных у метеорологов.

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