Будет дождь

В Пскове на градуснике +21, а в ближайшие два дня прогнозируют до 23 градусов тепла. Что за аномалия, сохранится ли летняя погода до майских праздников и правильно ли делают городские власти, выключая рубильник центрального отопления. «Псковская правда» задала волнующие многих псковичей вопросы начальнику Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тале Нещадимовой.

- Тала Геннадьевна, что у нас с погодой? В апреле – лето. Это аномалия? Следствие глобального потепления?