Будет дождь

В Пскове на градуснике +21, а в ближайшие два дня прогнозируют до 23 градусов тепла. Что за аномалия, сохранится ли летняя погода до майских праздников и правильно ли делают городские власти, выключая рубильник центрального отопления. «Псковская правда» задала волнующие многих псковичей вопросы начальнику Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тале Нещадимовой.
- Тала Геннадьевна, что у нас с погодой? В апреле – лето. Это аномалия? Следствие глобального потепления?
Это не аномалия, так бывает, когда мы входим в область повышенного давления, и получаются теплые дни, как сейчас. Но не волнуйтесь, к 1 мая характер погоды изменится, в среднем она будет соответствовать норме.
Тала Нещадимова,- Какой будет погода на майских праздниках?
начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- На первые майские ожидаем небольшие дожди. Ночью 0 … +4, 0 … +5, днем +10 … +12, +10 … +15 градусов.
- Про вторые майские уже можно что-то с уверенностью сказать?
- Пока говорить сложно. Предполагаем, что будет потеплее, чем в первые выходные.
- В Пскове начали отключать отопление. С точки зрения синоптиков, правильно делают?
- Не могу сказать, правильно ли отключать прямо сейчас. Пятые сутки устойчивого перехода через +8 градусов ожидаются 26-27 апреля.
КСТАТИ
Ототпление в Пскове будет полностью отключено только после получения уточненных данных у метеорологов.