Все огрехи некачественного ремонта дорог должны исправить до конца мая. Иначе недобросовестных дорожников занесут в черный список. И больше на территории области они работать не смогут. Губернатор Михаил Ведерников 17 апреля проинспектировал проблемные и находящиеся на гарантии дороги областного центра. В частности, побывал на улицах Советской, Звездной, Юности, Юбилейной и встретился с подрядчиками. Например, на улице Советской, которую ремонтировали в прошлом году, есть шелушение верхнего слоя асфальта, проблемы по уплотнению некоторых участков. Только 60 % полотна в нормативном состоянии. На многих улицах проблемы серьезнее.

Я буду строго следить за качеством ремонта. Это моя зона ответственности. К дорогам, которые ремонтировали в прошлом году, очень много нареканий.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Михаил Ведерников особо подчеркнул, что гарантийный ремонт нужно делать качественно. - Никаких заплаток быть не должно, - сказал губернатор. – Асфальт вырезать и класть заново. Если вы сделаете работу некачественно, больше на территории региона работать не будете. Уже 19 апреля улицу Советскую перекрыли, туда пришла дорожная техника. Некачественное полотно заменили по гарантии.

Месяц сроку

Все нарушения подрядчики должны устранить до 1 июня. Иначе их ждет суд и занесение в черный список. - Не надо воровать и что-то выкраивать, - обратился к подрядчикам Михаил Ведерников.- На ремонт дорог выделяют огромные деньги. Работайте честно. Задача - сделать дорогу, которая будет долго служить людям. Будете переделывать, пока не сделаете как нужно. Неприемлемо, когда ремонт делают некачественными материалами. Следить за работой подрядчиков будут вместе с правоохранительными органами и общественниками. Следующий комиссионный выезд состоится в конце мая. По мнению губернатора, улицы, на которые истекает гарантийный срок обслуживания, нужно передавать городу в идеальном состоянии. К примеру, у улицы Звездной этот срок заканчивается в августе 2019 года. Обеспечить идеальное состояние – теперь тоже забота подрядчика. Михаил Ведерников призвал также четко прописывать все требования к предстоящему ремонту в конкурсной документации. А за помощью в вопросах обеспечения дорожной техникой или необходимыми материалами подрядные организации могут обращаться в «Псковавтодор».

Ремонт Юбилейной

По поручению губернатора улицу Юбилейную – участок от Рижского проспекта до Дома офицеров - отремонтируют в этом году. Изначально улица стояла в плане ремонта на 2020 год.

