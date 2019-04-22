Большой ремонт

На ремонт дорог в этом году Псковской области выделят 5,6 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году выделяли 5,1 млрд.

Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды» 17 апреля.

Более 126 километров дорог отремонтируют в 2019 году, установят более 50 камер фотовидеофиксации. Класть асфальт в снег больше не будут, а разметку станут наносить более качественными материалами. Особое внимание обещают уделить тротуарам и пешеходным переходам у детских учреждений.

Цифра этого года еще не окончательная. Рассчитываем, что она будет увеличена за счет федерального бюджета.

В этом году Псковская область присоединяется к нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему планируют отремонтировать более 126 км региональных дорог по всей области, в целом до 2024 года более 1000 км дорог.

- С каждым годом объемы ремонта будут увеличиваться, - сказал Борис Ёлкин.

План предстоящего ремонта обещают корректировать с учетом мнения жителей.

В этом году в Пскове отремонтируют значительные участки пяти улиц: на Железнодорожной, Рельсовой, Вокзальной, Льва Толстого, Юбилейной (от Рижского проспекта до Дома офицеров). Начнут реконструкцию Яна Фабрициуса и Индустриальной.

Улица Юбилейная изначально стояла в плане ремонта на 2020 год.

- Юбилейная - важный социальный объект с интенсивным движением, - констатировал Борис Ёлкин. – К сожалению, отремонтировать улицу целиком в этом году не получится. Зато за счет экономии средств мы можем обеспечить дополнительные меры безопасности дорожного движения.

Перед дорожниками стоит задача к лету заключить все контракты, чтобы делать ремонт в хорошую погоду, а не класть асфальт в ноябре.

- Все предпосылки, чтобы справиться с таким большим объемом, есть, - уверен Борис Ёлкин. – К концу года мы увидим результаты.

В этом году начнут ремонт гдовской трассы, состояние которой давно беспокоит автомобилистов. В 2019 году отремонтируют 24 километра дороги, полностью отремонтировать полотно – больше 100 километров - планируют до 2024 года.

К сожалению, пока лишь 33 % дорог регионального значения находится в нормативном состоянии. Перед дорожниками стоит задача к 2024 году довести эту цифру до 43 %, а что касается псковского конгломерата – до 85 %, это дороги Пскова, Псковского, Палкинского, Печорского и Островского районов.

Дорожную разметку будут наносить более качественными и долговечными материалами из термопластика. При должной эксплуатации и хорошем нанесении такая разметка должна прослужить два-три года. Особое внимание дорожники будут уделять тротуарам и пешеходным переходам, особенно вблизи детских учреждений.

- Обычная краска не всегда живет даже сезон. Надеемся, что срок службы всех материалов, которые мы будем использовать, окажется длиннее, - сказал Борис Ёлкин.