Заплатить за мусор

«Мусорная» реформа стартовала зимой, что вызвало ряд проблем, в том числе и с доступностью мест накопления отходов. Машины не всегда могли подъехать туда, где их ждали. Мусор накапливался, недовольство росло. Сейчас ситуация стабилизировалась - региональный оператор обслуживает порядка 80% населения Псковской области.
Собираемость платы за вывоз мусора в регионе в январе составила 47%, в феврале – около 60%. По России - 50%.
Были и здесь свои сложности. Так, при отправке первых квитанций в феврале не все жители региона их получили. Зато в марте счета пришли в двойном объеме. Одним счет приходил только за одного человека, хотя в квартире прописаны трое. Другим, напротив, предлагали заплатит за пятерых вместо двух.
В апреле для всех муниципалитетов произведут корректный расчет за услуги по вывозу мусор. С просьбой произвести перерасчет поступило более 5 000 заявлений. Мы понимает все проблемы и старается оперативно на них реагировать.
Сергей Пайст,Для того чтобы работать с населением в онлайн-режиме и решать проблемы сразу же по мере их поступления в ближайшие дни компания откроет Центр обслуживания клиентов. Располагаться он будет на ул. Л. Толстого, 3.
директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области
Решение о его появлении было принято в связи с многочисленными обращениями населения в call-центр - в день поступало около 1 000 звонков. В компании признались, что не ожидали такого шквала обращений.
В клиентском Центре жители смогут заключать договоры на предоставление услуг компании, получать консультации, там же будет работать расчетная группа.
Уже поставлено 5 500 контейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), нужно еще примерно столько же. При этом одна такая ёмкость стоит около 14 000 рублей.
Графики по вывозу мусора мешковым способом есть на сайте регоператора, они актуальны на 95%, разрабатываются совместно с муниципалитетами, перевозчиком и регоператором.
- Каждый район прорабатывается по логистике диспетчерами достаточно досконально, - сказал директор компании.
У «Экопрома» три десятка машин занимаются транспортированием отходов, но автопарк постоянно увеличивается, поскольку расширяется география, разрабатывается логистический маршрут, включающий мелкие населённые пункты.
- У нас три генеральных подрядчика и порядка десяти субподрядчиков, - отметил Сергей Пайст. - Поэтому общее количество транспортных средств - около сотни автомобилей, которые участвуют в сборе ТКО.
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Телефон: 8 (8112) 20-19-21.
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Телефон: 8 (81153) 3-43-68.
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СПРАВКА
Горячая линия регоператора - 8(800)234-24-23.
Графики вывоза мусора на этом сайте регоператора в разделе «Документы».