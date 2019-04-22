Заплатить за мусор

«Мусорная» реформа стартовала зимой, что вызвало ряд проблем, в том числе и с доступностью мест накопления отходов. Машины не всегда могли подъехать туда, где их ждали. Мусор накапливался, недовольство росло. Сейчас ситуация стабилизировалась - региональный оператор обслуживает порядка 80% населения Псковской области.

Собираемость платы за вывоз мусора в регионе в январе составила 47%, в феврале – около 60%. По России - 50%.

Были и здесь свои сложности. Так, при отправке первых квитанций в феврале не все жители региона их получили. Зато в марте счета пришли в двойном объеме. Одним счет приходил только за одного человека, хотя в квартире прописаны трое. Другим, напротив, предлагали заплатит за пятерых вместо двух.