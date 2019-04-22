Шиломонтаж

Шестой региональный форум НКО хоть и не был юбилейным, но точно стал знаковым. Получив название - «Содействие» - он, кажется, наконец, обрел и смысл своего существования. Вместо типичных и где-то уже ставших привычными жалоб на проблемы, псковские общественники вдруг обнаружили, что являются инициативной силой, способной влиять и даже определять общественные процессы, идущие в регионе. На самом деле, слово «вдруг» - не совсем точное. «Вдруг» - это для тех, кто все время, между этим и предыдущим форумом откровенно спал. Общественная жизнь в Псковской области уже второй год набирает обороты и наполняется новым смыслом: генерация идей превращается в проекты, проекты обретают конечные результаты, общественники становятся ресурсом для заполнения кадровой скамейки власти. В этом смысле форум «Содействие» вписался в стратегию губернатора Михаила Ведерникова по оживлению региональной общественной жизни — прежде всего для того, чтобы менять жизнь в регионе к лучшему. Вместе с НКО, с активными общественниками, волонтерами. В линейку «оживляющих» мероприятий уже вошли региональный медиафорум, молодежный форум, появление проектного офиса «Команды 2018», региональный конкурс «Лидер года». Может показаться, что на такие мероприятия приезжают участники, эксперты исключительно для того, чтобы приятно провести время. Может быть, где-то так и происходит, но не в Псковской области. Форум «Содействие» - тому доказательство. В «Простории» 19 апреля собрались более 300 представителей общественных организаций, бизнеса, власти, СМИ. И не только Псковской области, но и других регионов страны. Зачем? Чтобы поделиться опытом и попытаться придумать нечто новое, совместное.

Региону нужны инициативные люди

Ведущей выступила главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова, и в самом начале она отметила, что форум – это место, где приглашенные эксперты готовы поделиться своими наработками, технологиями, накопленными практиками. Это не столько территория общения, сколько площадка для идей и совместных решений. Открыл форум глава региона Михаил Ведерников. Он заявил: в Псковской области поддержат любые проекты, и не важно, какого направления они касаются. Главное, чтобы это было не просто желание – «хочу», а продуманная стратегия, возможно, и подключившиеся партнеры.

Меня часто останавливают на улице, предлагая те или иные проекты. Но нередко это только идея, и никакого плана. Такому сложно найти поддержку.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

В прошлом году НКО Псковской области по линии Фонда президентских грантов получили свыше 35 млн рублей, в 2019 году поставлена задача получить около 100 млн рублей. Но не верно рассматривать эту задачу исключительно как некую финансовую планку для оценки качества работы некоммерческого сектора. Это отражение объема подготовленных проектов, собранных команд единомышленников. Эксперты, приглашенные в Псков для участия в форуме, снова и снова подчеркивали: у региона есть все шансы стать пилотной площадкой для многих направлений развития НКО России, есть силы и средства для масштабных проектов, которые были бы интересны для многих коллег. Важно только чаще встречаться и, например, между форумами проводить мастер-классы, чтобы новички могли получить поддержку своих опытных соседей, чтобы удавалось включать активных и инициативных людей в уже работающие программы, нарабатывать в них необходимую практику.

НКО в нацпроектах

В числе экспертов форума «Содействие» были десятки приглашенных руководителей некоммерческих организаций со всей России. Одни из них приехали, чтобы создать в регионе собственную локальную площадку, другие – поделиться опытом и практиками, передать имеющиеся материалы для разработки собственных проектов. Как отметила представитель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, некоммерческий сектор – это огромная движущая сила, и она может существенно помогать регионам в реализации национальных проектов. Эту тему продолжил и Михаил Ведерников в своем выступлении, и программный директор форума Наталья Грохольская. На площадке детально говорили о создаваемых для этого условиях. Например, в муниципальных районах будут открыты ресурсные центры. А со сцены форума неоднократно звучали призывы к главам районов вовлекать активистов в свою работу – в проведение мероприятий, акций, приглашать к разработке новых интересных программ развития территорий, их благоустройства. Глава региона отметил, что НКО могут участвовать и в культурной программе области. Например, в проведении Кургана Дружбы, где российская сторона выступает организатором в 2019 году, в Дне пушкинской поэзии и русской культуры, 75-летии Победы и многих-многих других. Ведь задачи стоят самые разные, и речь не всегда идет только о наполнении программы мероприятий, но и об адресной помощи ветеранам, о знаках внимания к людям, которые были свидетелями войны.

Для итогов еще рано