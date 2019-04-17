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Общество

#вЛукахЧисто

Великолукский инстаграм-аккаунт объявил войну мусору

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Семён Смородин
17 апреля 2019 года, 08:50
Фото: из аккаунта @vlukigram
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Недавно страница @vlukigram, на которую подписаны почти 3 тысячи человек, дала начало движению #влукахчисто. Модераторы убирают мусор сами, призывают к этому остальных и дают минуты славы тем, кто идет по их стопам, выкладывая в соцсетях фотографии проделанной работы.

— Хочется призвать людей осознать в первую очередь свою ответственность за город, в котором они живут, стремиться жить в ухоженной и комфортной среде и не лениться прикладывать хотя бы минимальные к этому усилия, — рассказал «Псковской правде» о рождении идеи автор блога Максим Валуев. — Основной проблемой нашего времени является повсеместное наплевательское отношение к окружающей среде. Загрязненная улица влияет не только на общий вид, но и на поведение людей, живущих там. Исследования подтверждают, что разбитые улочки с разбросанными бутылками ускоряют моральное разложение общества. Преступность берет свое начало с нарушения незначительных норм морали. Мы живем в среде, которая нас склоняет к нарушению закона — к загрязнению общественных мест. Оправдание этому всегда одно: все так делают, и я так буду.

Максим согласен, что коммунальные службы недорабатывают. Как раз за это акцию и критикуют: налоги уплачены, и убираться должны специально нанятые люди.

— Мы не призываем делать работу коммунальных служб, — уточняет организатор акции, — мы призываем почувствовать ответственность за свой город, поднимать проблему мусора и привлекать к ней внимание.

Одну из городских территорий на улице Ботвина организаторы акции убрали самостоятельно. «Нельзя предложить людям поучаствовать в уборке мусора и остаться в стороне, — такими словами сопроводили в «Инстаграме» фото улицы до и после уборки. — Честно сказать, запасенных мусорных мешков не хватило на уборку желаемой площади. Бутылки, пакеты, фантики, окурки — типичный набор для проходного места. До ближайшей урны максимум 30 метров. Много это или мало, решайте сами». Место для уборки выбирали как наиболее проходное и сильно замусоренное. С небольшого пятачка набрали шесть мешком отходов.

В момент верстки номера 15 апреля по хештегу #влукахчисто «Инстаграм» показывал пять постов. Один — об объявлении акции. Второй — об убранной ее организаторами территории. Третий — новость в аккаунте ПАИ об акции. И только еще два поста — об уборке, проведенной теми, кто решил, что должно быть #влукахчисто. Кажется, организаторам акции срочно нужна поддержка великолучан. 

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