В автобус без наличных

Бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте начали тестировать в Пскове 12 апреля. Корреспондент «Псковской правды» испытала на себе преимущества новой системы.
Пока возможность рассчитываться за поездку с помощью банковских карт и смартфонов с наличием сервисов мобильных платежей появилась только у пассажиров маршрута № 11.
— После тестирования услуга будет распространена на все городские автобусы. А дальше пойдем по насыщенным пассажирами маршрутам: Печоры, Гдов, Остров. И потом будем распространять уже по всему региону. Надеемся, что к Ганзе на большей части маршрутов можно будет использовать банковские карты, — сообщил и. о. директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец. — Для оплаты проезда применяются банковские терминалы, они имеют все степени защиты. Это обычное оборудование, которое применяется во всех торговых точках, только мобильное.
По словам руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Ёлкина, данная система не очень сложна в реализации:
Вместо привычных билетов пассажиры теперь будут получать чеки.
Фото Светланы Синцовой.
— Работы велись достаточно давно. Любые нововведения важны для региона, это современные технологии, которыми мы пользуемся в магазинах и других местах. Мы понимаем, что банковская карта — неотъемлемая часть нашей жизни. Также современные технологии позволяют оплачивать проезд через телефон. Это облегчит жизнь наших граждан.
На автобусах, участвующих в проекте, имеется соответствующая наклейка. Все кондукторы прошли необходимое обучение, им выдано соответствующее оборудование. При этом возможность оплатить поездку наличными осталась. Это удобно для пассажиров, но является дополнительной нагрузкой для кондукторов, которым приходится носить с собой и сумку с мелочью, и мобильный терминал.
Возможно, в связи с повсеместным внедрением в жизнь этого нововведения привычка заходить в автобус с монетами постепенно исчезнет. Ведь намного удобнее получить билет, приложив к терминалу бесконтактную банковскую карту или смартфон.