В автобус без наличных

Бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте начали тестировать в Пскове 12 апреля. Корреспондент «Псковской правды» испытала на себе преимущества новой системы.

Пока возможность рассчитываться за поездку с помощью банковских карт и смартфонов с наличием сервисов мобильных платежей появилась только у пассажиров маршрута № 11.

— После тестирования услуга будет распространена на все городские автобусы. А дальше пойдем по насыщенным пассажирами маршрутам: Печоры, Гдов, Остров. И потом будем распространять уже по всему региону. Надеемся, что к Ганзе на большей части маршрутов можно будет использовать банковские карты, — сообщил и. о. директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец. — Для оплаты проезда применяются банковские терминалы, они имеют все степени защиты. Это обычное оборудование, которое применяется во всех торговых точках, только мобильное.