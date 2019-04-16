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Общество

За пирогами

Псковичей приглашают на угощение и за призами

Текст:
Алексей Кедров
16 апреля 2019 года, 11:01
Фото: из сообщества «Праздник псковского пирога»
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Уже четвертый год подряд псковичи устраивают себе праздник и приглашают всех желающих к ним присоединиться. В этом году организаторы праздника «Псковский пирог» придумали кое-что новое, чтобы расшевелить всех с утра. Это будет веселый забег. Ну а кому бежать, куда бежать, зачем бежать — можно узнать уже на самом мероприятии, которое состоится 20 апреля.

Согласно традиции праздника печь пироги и угощать ими будут в самых разных местах Пскова и области.

Главная площадка — «Псковский пирог для друзей» —  расположится на Золотой набережной и будет работать с 10.00 до 12.00. Туда все желающие смогут принести свои пироги и пирожки, чтобы угостить ими пришедших. Все пекари получат почетные дипломы и бесплатный чай к пирогам.

Пирог можно принести с собой, чтобы угостить прохожих, а можно угоститься самому.
Фото из сообщества «Праздник псковского пирога».
В этом году впервые на празднике состоится шуточный забег официантов, победителя ждет денежный приз.  Принять участие в нем смогут не только профессиональные официанты, но и все желающие.

«В этом году собираем участников забега с подносом, на котором будет перемещаться бутылка псковской воды, — рассказал подробности на своей странице в соцсетях ресторатор Андрей Филатов. — Пять минут быстрой ходьбы, победа и 5000 рублей, все просто!»

С 12.00 в кафе, ресторанах и гостиницах города и области стартует акция «Гостеприимный псковский пирог». Каждый посетитель бонусом к любому своему заказу получит пирожок или кусочек пирога. Список заведений, где будут угощать псковскими пирогами, накануне праздника можно будет увидеть в группе праздника в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте Псковского агентства информации.

А еще пройдет интернет-акция «Я пеку псковский пирог». Все, кто хочет к ней присоединиться, могут печь пироги или пирожки, угощать свою семью, друзей, соседей, фотографироваться с пирогами и выкладывать фото в социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» с хештегом #псковскийпирог. Авторы трех набравших наибольшее количество лайков фотографий получат призы от организаторов праздника. 

СПРАВКА

Сообщество «Праздник псковского пирога» «ВКонтакте».

Подробности забега и праздника

По вопросам участия в празднике звоните по телефону: 8(911)361-51-02 (Ольга Банникова).

Электронная почта: o-bannik@yandex.ru

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