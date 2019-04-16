За пирогами

Уже четвертый год подряд псковичи устраивают себе праздник и приглашают всех желающих к ним присоединиться. В этом году организаторы праздника «Псковский пирог» придумали кое-что новое, чтобы расшевелить всех с утра. Это будет веселый забег. Ну а кому бежать, куда бежать, зачем бежать — можно узнать уже на самом мероприятии, которое состоится 20 апреля.

Согласно традиции праздника печь пироги и угощать ими будут в самых разных местах Пскова и области.

Главная площадка — «Псковский пирог для друзей» — расположится на Золотой набережной и будет работать с 10.00 до 12.00. Туда все желающие смогут принести свои пироги и пирожки, чтобы угостить ими пришедших. Все пекари получат почетные дипломы и бесплатный чай к пирогам.