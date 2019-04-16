Общественники, объединяйтесь!

Может, вы давно мечтаете спасать котиков, ставить благотворительные спектакли для детей или создать виртуальный каталог памятников. А может быть, одержимы еще более невероятной идеей. Куда отправиться, чтобы она, наконец, получила воплощение?

В каждой идее, которая сначала кажется нереализуемой, есть рациональное зерно. Опускать с небес на землю человека не нужно ни в коем случае. Идею нужно доработать.

В Псковской области зарегистрировано больше тысячи некоммерческих общественных организаций, реально работают около двухсот. Многим нужна поддержка и далеко не всегда финансовая. Людям необходима административная, информационная помощь, иногда материалы и оборудование.

— Молодых, активных людей, готовых работать на благо области, много, — продолжает Наталья Плявинская. — Наша задача — их найти, организовать и вовлечь в социальную деятельность. Сейчас созданы все условия, чтобы активно работающие НКО получали как региональную, так и федеральную поддержку.

Специально в помощь общественникам, по поручению президента Владимира Путина, по всей стране создают ресурсные центры. В Псковской области, в муниципалитетах, недавно заработали уже первые такие центры. В этом году их откроют не меньше десятка. В идеале ресурсные центры должны появиться в каждом муниципалитете. Главный ресурсный центр области работает в проектном офисе «Команды 2018». Его специалисты готовы выезжать в районы и оказывать помощь коллегам на местах.

— Ресурсные центры призваны объединить работу общественников, консолидировать их усилия, — говорит Наталья Плявинская. — Бывает, общественные организации дублируют друг друга, в этом случае имеет смысл объединиться. Многим нужна консультационная, методическая помощь. Иногда люди просто испытывают сложности в оформлении документов и написании заявок.