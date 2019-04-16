Общественники, объединяйтесь!

Власть готова оказывать поддержку активным: учить, консультировать, помогать дорабатывать и продвигать полезные идеи.
Может, вы давно мечтаете спасать котиков, ставить благотворительные спектакли для детей или создать виртуальный каталог памятников. А может быть, одержимы еще более невероятной идеей. Куда отправиться, чтобы она, наконец, получила воплощение?
В каждой идее, которая сначала кажется нереализуемой, есть рациональное зерно. Опускать с небес на землю человека не нужно ни в коем случае. Идею нужно доработать.
Наталья Плявинская,В Псковской области зарегистрировано больше тысячи некоммерческих общественных организаций, реально работают около двухсот. Многим нужна поддержка и далеко не всегда финансовая. Людям необходима административная, информационная помощь, иногда материалы и оборудование.
начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области
— Молодых, активных людей, готовых работать на благо области, много, — продолжает Наталья Плявинская. — Наша задача — их найти, организовать и вовлечь в социальную деятельность. Сейчас созданы все условия, чтобы активно работающие НКО получали как региональную, так и федеральную поддержку.
Специально в помощь общественникам, по поручению президента Владимира Путина, по всей стране создают ресурсные центры. В Псковской области, в муниципалитетах, недавно заработали уже первые такие центры. В этом году их откроют не меньше десятка. В идеале ресурсные центры должны появиться в каждом муниципалитете. Главный ресурсный центр области работает в проектном офисе «Команды 2018». Его специалисты готовы выезжать в районы и оказывать помощь коллегам на местах.
— Ресурсные центры призваны объединить работу общественников, консолидировать их усилия, — говорит Наталья Плявинская. — Бывает, общественные организации дублируют друг друга, в этом случае имеет смысл объединиться. Многим нужна консультационная, методическая помощь. Иногда люди просто испытывают сложности в оформлении документов и написании заявок.
В Псковской области 19 апреля пройдет форум некоммерческих организаций «Содействие». Заявки на участие уже прислали больше двухсот НКО. К нам приедут эксперты из других регионов.
— Для общественников такой форум очень важен, — уверена Наталья Плявинская.— Позволит обменяться лучшими практиками, получить консультацию экспертов, обсудить вопросы взаимодействия.
В драматическом театре Пскова 18 апреля пройдет финал конкурса «Лидер года». Свои проекты будут защищать десять финалистов. Все они имеют очень разную направленность, от привлечения туристов в наш регион до работы со школьниками и создания современных библиотек в районах.
— Интересные проекты участников конкурса не оставят без внимания, — говорит первый заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алёна Трунова. — Работу продолжат и с теми, кто не стал победителем.
Напомним, новый областной конкурс «Лидер года» в начале февраля анонсировал губернатор Михаил Ведерников. Главная цель конкурса — формирование кадрового управленческого резерва региона. Главными критериями для отбора участников служили их активность, честность, принципиальность и желание работать на благо Псковской области. Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.
На конкурс поступило больше 300 заявок, в полуфинал вышли 47 человек.
ВАЖНО
Куда прийти с интересной идеей:
1. Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области: Псков, ул. Некрасова, 23, 8 (8112) 29-93-54, info-pgn@obladmin.pskov.ru, группа «ВКонтакте».
2. Проектный офис «Команды 2018»: Псков, ул. Некрасова, 19, 8-981 467-61-76, k2018pskov@mail.ru, группа «ВКонтакте».
3. Кафе «Kultura»: Псков, ул. Льва Толстого, 3. Каждый четверг в 19 часов неформальные встречи активной молодежи, группа «ВКонтакте».