Кадры решают

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Обозреватель «Псковской правды» Алёна Комарова назначена главным редактором региональной «Комсомольской правды»

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Редакция
10 апреля 2019 года, 15:30
Фото: из личного архива Алёны Комаровой
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В государственном медиахолдинге Псковской области произошли кадровые изменения. С 9 апреля главным редактором издания «Комсомольская правда – Псков» назначена Алёна Комарова, ранее работавшая обозревателем в «Псковской правде».

Мне всегда интересно пробовать что-то новое. Несмотря на то что я уже работала в «КП», и это, казалось бы, пройденный этап, предложение для меня оказалось интересным. «Комсомольская правда» - федеральное издание, которое всегда ловит и внедряет у себя медиа-тренды. Если хочешь научиться чему-то новому, спроси у «Комсомолки» как. Они точно знают. Хочется развиваться в профессии, несмотря на бытующее мнение, что журналистов скоро заменят агрегаторы и разного рода блогеры. Редакция псковской «Комсомольской правды» совсем крошечная, но выполняет большие задачи. Информирует обо всем происходящем в регионе своих читателей на сайте и в газете, делится важной, интересной информацией, многие годы радует псковичей - яркими мероприятиями областного масштаба - это семейный фестиваль «Маленький чемпион», проект «Губернаторский дневник». Передо мной цель удержать профессиональную планку, поднятую бывшим редактором Ириной Потаповой, и, конечно, идти вперед с новыми идеями и проектами. Ведь, не двигаясь вперед, идешь назад.

Алёна Комарова,
главный редактор «Комсомольской правды - Псков»
Предшественница Алёны Комаровой на посту главной комсомолки региона Ирина Потапова возглавила Псковское агентство информации. Теперь уже бывший главный редактор этого издания Максим Андреев стал шеф-редактором АНО «Издательский дом «Медиа60», он будет курировать выход районных газет.

Как ранее заявил директор медиахолдинга Александр Машкарин, благодаря большому количеству сильных управленцев и журналистов «мы можем позволить себе кадровую ротацию, перестановки привнесут в работу наших СМИ новый опыт и форматы».

Алена Алексеевна Комарова родилась 19 мая 1973 года в Пскове. В 1996 году окончила филологический факультет Псковского государственного педагогического института им. С.М.Кирова (ныне ПсковГУ). По специальности учитель русского языка и литературы.

После окончания вуза два года работала в школе №18 учителем.

Первая работа в СМИ — корреспондент службы информации ГТРК «Псков», программа «Вести-Псков» (1998 год). Готовила сюжеты не только для областного телевидения, но и всероссийских телекомпаний. Была автором и ведущей различных передач.

С 2006 по 2008 год работала консультантом по взаимодействию со СМИ государственного комитета по культуре.

С 2008 по 2010 снова работала на ГТРК «Псков» в качестве корреспондента новостей и ведущей утренней информационной программы на радио.

С 2010 по 2013 год работала корреспондентом регионального издания «Комсомольская правда-Псков»

С декабря 2017 года — обозреватель в газете «Псковская правда»

Замужем, воспитывает двух дочерей 15 и 5 лет.

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