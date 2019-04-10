Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        

Общество

Каверинская энциклопедия

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» — поклонники романа «Два капитана» собрали и издали о нем справочник

Текст:
Семён Смородин
10 апреля 2019 года, 10:30
Фото: Андрей Степанов
0

Уникальный в нашей стране музей одной книги — знаменитого романа Вениамина Каверина «Два капитана», который может смело претендовать на туристический бренд Псковской области, на прошлой неделе принимал гостей. Там состоялась презентация энциклопедии романа «Два капитана».

В библиотеке имени Каверина на Сиреневом бульваре 29 марта прошла презентация энциклопедии романа «Два капитана». Первый том — это сам роман. Второй — собственно энциклопедия. Как рассказала один из авторов книги и идейный вдохновитель, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российского педагогического университета им. А. И. Герцена Юлия Кантор, идея книги зародилась после посещения музея романа «Два капитана» в Пскове.

— Музей есть, артефакты есть, вся история есть, а энциклопедии, соединившей все вместе, нет, — пояснила Юлия Кантор замысел издания.

Толще, чем сам роман

На презентации двухтомника почетное место заняло издание романа «Два капитана» 1940 года — еще без военных глав, дописанных Кавериным позже. Его нашел в 2010 году поисковый отряд «Демянск» в кармане комбинезона погибшего в новгородских болотах летчика Михаила Гаврилова. Впоследствии это ценное издание подарил музею московский журналист Михаил Михин.

— Энциклопедия получилась толще, чем сам роман, — рассказывала Юлия Кантор. — Она состоит из 26 разделов по 5 глав с приложениями к ним. Было интересно объединять в блоки прототипы героев, города, путешествия, путешественников и карты освоения морей, также рассказы о севере, которые являются крупной составляющей романа. Также там есть литературоведческая часть: что было с изданиями романа, какие в них происходили трансформации, как развивалась история с продолжением произведения.

Энциклопедия получилась толще, чем сам роман.
Фото Андрея Степанова.
В основу романа Вениамин Каверин положил реальные события, у его героев есть реальные прототипы. Сам писатель рассказывал, что обещал «не давать воли воображению» и строить свои произведения на основе знакомых, изученных до мелочей, а главное, любимых и близких реалий.

Псков в романе «Два капитана»

По описанию города Энска в романе можно узнать Псков.

«Кровавая клятва дружбы», которую принесли друг другу Петька Сковородников и Саня Григорьев, проходила в Соборном саду. Предположительно, этот сад был расположен на территории Крома за Троицким собором. До наших дней сад не сохранился.

Вторая отсылка прячется в двенадцатой главе «Родной дом», где главный герой, прогуливаясь, описывает родной город, в который он вернулся. Он упоминает Застенную улицу, а на самом деле Стенную, крепостной вал, кадетский корпус и многие другие псковские топонимы.

В романе Вениамин Каверин упоминает Поганкины палаты: «Саня хотел показать нам этот музей, которым в Энске очень гордились. Он помещался в Поганкиных палатах — старинном купеческом здании, о котором Петя Сковородников когда-то рассказывал, что оно набито золотом, а в подвале замурован сам купец Поганкин, и кто войдет в подвал, того он задушит». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы

30 апреля

  • В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
  • Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
  • Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
  • Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
  • Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
  • Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
  • Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
  • Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
  • Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках
  • «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • Псковский центр «Бригантина» признали лучшим учреждением допобразования в регионе
  • Группа компаний «Скорпион» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • В Плюссе оштрафован директор транспортного предприятия, нарушивший сроки выплаты зарплаты
  • Прокуратура опубликовала майский график приёма в великолукском и псковском МФЦ
  • Псковский губернатор призвал жителей спасти область от огня

    • 29 апреля

  • До 18 градусов тепла ожидается 30 апреля на территории Псковской области
  • Открытие велосезона обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 30 апреля
  • Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов
  • Михаил Ведерников: Мы добьёмся, чтобы ремонт дорог был выполнен качественно
  • На майских праздниках в Пскове будет работать выставка «Страшнее кошки зверя нет»
  • Депутат Андрей Козлов предлагает ужесточить ответственность за поджоги травы
  • Двое мужчин пойдёт под суд за кражу проводов в Новосокольническом районе
  • Служебная собака помогла вычислить вора, укравшего сумку у великолучанина
  • Через полчаса закончится приём заявок на участие в Эстафете на призы «Псковской правды»
  • Универсальный комплекс для гимнастов появится на «Машиностроителе» в Пскове
  • Всех любителей танцев приглашают в Дом офицеров на праздник «Псковитяночка»
  • Более 17 тысяч рублей собрали на лечение псковички Ани Струковой на Пасхальном фестивале
  • Через приложение «Яндекс.Транспорт» теперь можно следить за псковскими автобусами

    • 28 апреля

  • Михаил Ведерников пожелал псковичам любви и добра в праздник Пасхи
  • Псковичи продолжают участвовать в мероприятиях по уборке городских территорий

    • Новости

    Общество / Мода
    Наталья Баранова 29 апреля 10:17

    К экспериментам готова

    Следующей участницей «Модной революции» станет Ольга Родина из Пскова

    Общество / Коммуналка
    30 апреля 10:36

    Сор из избы не выносить!

    Станет ли мусора меньше на улицах наших городов и сел зависит от чистоты в наших головах

    Общество
    25 апреля 14:35

    Не на пенсию, а за парту

    Предпенсионный возраст вовсе не закат жизни, а возможность получить новую профессию