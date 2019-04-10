Каверинская энциклопедия

Уникальный в нашей стране музей одной книги — знаменитого романа Вениамина Каверина «Два капитана», который может смело претендовать на туристический бренд Псковской области, на прошлой неделе принимал гостей. Там состоялась презентация энциклопедии романа «Два капитана». В библиотеке имени Каверина на Сиреневом бульваре 29 марта прошла презентация энциклопедии романа «Два капитана». Первый том — это сам роман. Второй — собственно энциклопедия. Как рассказала один из авторов книги и идейный вдохновитель, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российского педагогического университета им. А. И. Герцена Юлия Кантор, идея книги зародилась после посещения музея романа «Два капитана» в Пскове. — Музей есть, артефакты есть, вся история есть, а энциклопедии, соединившей все вместе, нет, — пояснила Юлия Кантор замысел издания.

Толще, чем сам роман

На презентации двухтомника почетное место заняло издание романа «Два капитана» 1940 года — еще без военных глав, дописанных Кавериным позже. Его нашел в 2010 году поисковый отряд «Демянск» в кармане комбинезона погибшего в новгородских болотах летчика Михаила Гаврилова. Впоследствии это ценное издание подарил музею московский журналист Михаил Михин. — Энциклопедия получилась толще, чем сам роман, — рассказывала Юлия Кантор. — Она состоит из 26 разделов по 5 глав с приложениями к ним. Было интересно объединять в блоки прототипы героев, города, путешествия, путешественников и карты освоения морей, также рассказы о севере, которые являются крупной составляющей романа. Также там есть литературоведческая часть: что было с изданиями романа, какие в них происходили трансформации, как развивалась история с продолжением произведения.

В основу романа Вениамин Каверин положил реальные события, у его героев есть реальные прототипы. Сам писатель рассказывал, что обещал «не давать воли воображению» и строить свои произведения на основе знакомых, изученных до мелочей, а главное, любимых и близких реалий.

Псков в романе «Два капитана»