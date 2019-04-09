Украсим ли?

На прошлой неделе «Псковская правда» рассказала о проекте памятника в сквере Народовластия, который планируют установить на свои деньги депутаты Псковского областного Собрания к 25-летию регионального парламентаризма. В ближайшее время областная столица должна прирасти еще двумя архитектурными объектами.

Неоднозначная «сахарница»

Наверняка жители дальнего Запсковья вместе с нами заметили, что в ими любимом сквере на пересечении улиц Энтузиастов и Труда начали строить памятник пограничникам, установку которого представители этого ведомства прямо-таки продавили в городской администрации, несмотря на громкие протесты и возмущение жителей микрорайона. Как рассказали рабочие, которые не покладая рук воздвигают конструкцию, открытие монумента запланировано на 28 мая — День пограничника.

С точки зрения художественной ценности этот объект вызвал жаркие споры. Профессионалам монумент откровенно не понравился. Запланированному памятнику на Запсковье сразу придумали название — сахарница, а военнослужащие бились за свою идею, как могли. В марте прошлого года в Пскове провели рейтинговое голосование за проекты благоустройства по программе «Формирование современной городской среды». Жители города должны были решить, в каком порядке облагораживать три общественных пространства и какой именно проект по каждому из них достоин реализации. Сквер на Энтузиастов оставил позади аллею Ветеранов на дальнем Завеличье и сквер Искусств на Четырех Углах. Выиграла как раз визуализация с памятником пограничникам. Говорят, во время голосования было много одетых в штатское стражей границы. — У нас на Запсковье нет ни одного памятника, — комментировал тогда член Совета ветеранов пограничных войск, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Иванов. — Псков — пограничный город, он всегда стоял на границе Руси, вот здесь на нашем монументе вокруг 5-метровой Покровской башни стоят семь фигур, символизирующих стражей границы разных эпох. Сразу будет аллея сделана, освещение, памятник ничего не закрывает. Он добавил, что жители микрорайона в большинстве своем за. Мол, «провели опрос». В то же время жители микрорайона также активно и в категоричной форме в соцсетях просили оставить зеленую зону для отдыха в покое, а подумать лучше об обновлении дорожек и строительстве спортивных площадок на этой не слишком благоустроенной территории. А памятнику предлагали подыскать другое место. Пограничники были настойчивы, по словам Владимира Иванова, «проект понравился городской комиссии с первого раза».

Ганзейская ладья

В каждом городе, где проходят Ганзейские дни, появляется Ганзейский знак. В 2017 году в городской библиотеке Пскова голосовали за эскизы и макеты такого знака для столицы Ганзы-2019. Проектов представили семь, псковичи охотно делились своим мнением. Пирамида, ворота, рыбка, расписанные стены, стела — чем бы там голосование ни закончилось, а ни один из знаков почему-то решили не воплощать, тема затихла. В январе этого года вокруг Ганзейского знака грянул скандал. Глава Пскова Иван Цецерский на медиафоруме «Россия и Ганза» в Великом Новгороде торжественно презентовал Ганзейский знак в виде ладьи. И все бы ничего, но внимательные псковичи обнаружили, что точные копии будущего символа псковской Ганзы, только без флага с барсом, во всю продаются на «Авито». Ладья — ширпотребный сувенир, изготовленный неизвестным мастером. Примерно в то же время выяснилось, что некий меценат из Башкирии изготовит для Ганзы-2019 ладью из стеклопластика. Вопросы на этот счет, адресованные главе города профессиональным художественным сообществом, как водится у нас, остались без ответа. Но все же в начале марта на «Фейсбуке» главы Пскова Ивана Цецерского появилась запись:

«С учетом критических высказываний в некоторых СМИ и социальных сетях представляю новый эскиз Ганзейского знака, который появился в ходе консультаций, полученных от автора ганзейского логотипа Игоря Шаймарданова, за что ему спасибо. Русская ладья держится на «волнах истории». Волны изображены в виде рукописных листов, повествующих о славных страницах истории Пскова и России. Композиция передает ощущение движения и пути, что связано со слоганом псковских Ганзейских дней — «Путь навстречу». Цветовое решение приближено к установленным официальным цветам Ганзы. Муравленый цвет, который широко использовали псковские мастера еще с XVI века, поливая такой глазурью керамические изразцы, этот цвет ассоциируется также с водной стихией и лесами Пскова. И золотой цвет определяется как золото». Там же сообщалось, что изготовление знака на заводе по времени займет три-четыре месяца, завод и меценаты должны получить ответ не позднее 12 марта, иначе не успеют выполнить заказ к 27 июня. В фейсбучном сообществе «Защитим исторический Псков» снова разгорелась битва. «Такую работу нужно заказывать профессионалам: скульпторам, художникам, архитекторам и градостроителям. Четыре составляющих как минимум, одновременно. Памятные знаки в городской среде — не шутки, это долговременные объекты, это работа для поколений, — жестко высказалась заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева. — Народные конкурсы — только соблазн и пиар-акции. Жители могут выступать общественным заказчиком, дать идеи, высказывать пожелания, которые профи воплощают в материале в случае удачных предложений. А у нас все перепутано: каждый может криворуко нарисовать картинку и в своей гордыне думать, что действительно мастер, раз его на конкурс выставили. Кстати, Шаймарданов отличный художник, особенно сценограф, я даже как-то не могу поверить, что это его «произведение». Практически адвокатом художника выступил архитектор Владимир Шуляковский: «Второй вариант знака выполнен на основе тех же посылов, что и предыдущий (похоже, это обязательное требование «отцов города»). Во-первых, это должно быть попсово-реалистичное, разноцветное муравлено-золоченое пластмассовое изделие. Во-вторых, символом праздника, посвященного союзу западноевропейских городов, должна быть почему-то восточнославянская ладья. Листы летописи вообще никакого отношения к «ганзейству» не имеют. Бедный Шаймарданов (кстати, очень хороший художник) пытался эти требования выполнить. И вот вам результат». Чуть ниже в паблике на «Фейсбуке» архитектор сообщил, что профессиональное сообщество все же было приглашено в администрацию города на совещание, где предстояло решить судьбу знака. Хорошего из этого ничего не вышло: альтернативой неудачному проекту был предложен еще более неудачный работы скульптора Голубева, того самого, что изваял странного кузнеца в Детском парке с подковой вместо скобы. Времени на доработку нет, а деньги на воплощение нашлись и «ляжку жгут», как говорил герой Василия Шукшина. Так что будет то, что будет. Кстати, куда «отцы города» воткнут архитектурный шедевр, тоже неясно. Вдруг прислушаются к совету Шуляковского: поставить на Октябрьской площади на месте елки, а когда придет время новогодних праздников, по-тихому перенести ладью на какую-нибудь детскую площадку?

Князь на 16 миллионов

Каждый раз, обсуждая проекты возможных малых архитектурных форм в областном центре, псковская общественность поминает обделенного у нас памятным знаком князя Довмонта, правившего нашим городом 33 года и снискавшего уважение псковичей. Еще в декабре 2016 года завершился конкурс на лучший проект памятника этому выдающемуся деятелю. Жюри выбрало работу скульптора Салавата Щербакова, которого псковичи знают по памятнику героям Первой мировой войны в сквере рядом с автовокзалом, а вся остальная Россия — по фигуре князя Владимира рядом с Московским кремлем. И даже наиболее исторически достоверное место для установки памятника вроде бы определили. Госкомитет области по охране памятников даже согласовал место в новом сквере.

Члены комиссии поддержали это предложение. В 2017 году в СМИ появилась предположительная стоимость памятника Довмонту — 15-16 млн рублей с комментарием краеведа Тауфика Рахматуллина, написавшего о Довмонте роман в трех томах, что таких денег на установку памятника нет. А сейчас, похоже, и вовсе не до памятника князю.

Кстати