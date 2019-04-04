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Общество

С золотом на груди

Кто помогает псковской молодежи воплотить идеи в жизнь

Текст:
Алёна Иванова
4 апреля 2019 года, 12:08
Фото: предоставлено Псковским отделением «РСМ»
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«Российский союз молодежи» - одно из самых крупных молодежных объединений России, реально работающих в 77 субъектах Российской Федерации, в том числе в Крыму. Главная цель – помощь молодым людям в поиске места в жизни. В самореализации и карьерном росте. Как организация работает в Псковской области, «Псковской правде» рассказала председатель регионального отделения Алёна Иванова.

Развивается мир, происходят изменения в государственных и общественных сферах нашей страны. Сменяются поколения. И мы быстро и эффективно реагируем на все перемены. Развиваем молодежь по всем направлениям, помогаем реализовать идеи.

Ну и, конечно же, одной из целей является решение важнейших государственных задач в сфере патриотизма, культурного диалога, молодежного сотрудничества и внутри, и вне региона, а порой и вне страны. Нельзя забывать о столь популярном добровольчестве и, опять же, молодежной политике. Ведь, несмотря на отсутствие профильного федерального закона, молодежь, как я уже говорила, не стоит на месте и развивается. И ей необходимо помогать, направлять ее.

Яркие проекты

Нам есть чем гордиться! И здесь нужно сделать уточнение: возраст молодежи, о чем говорится и в проекте пресловутого ФЗ, - от 14 до 35 лет. И моя любимая организация охватывает обе границы возрастов.

Золотой березовый листок — символ движения.
Фото предоставлено Псковским отделением «РСМ».
КСТАТИ

Каждый член организации имеет отличительный символ - значок в виде золотого березового листка и индивидуальные членские билеты. Более 1500 членов РСМ живут в Псковской области.

Наши проекты реализуются на всей территории Псковской области. Одним из любимых всеми студентами является Псковская областная студенческая весна, которая проводится в рамках Российской студенческой весны. Именно здесь каждый молодой человек сможет заявить о себе и выйти на профессиональную сцену. Мероприятие дало дорогу в жизнь многим известным российским исполнителям. Вот уже более 25 лет каждой весной самая яркая и талантливая молодежь страны дарит всем незабываемый праздник творчества, красоты и молодости и собирает более 300 участников со всей области.

«Мы - граждане России!» – об этом гордо говорит каждый школьник! Акция РСМ с одноименным названием по торжественному вручению паспортов 14-летним подросткам позволяет не только знакомить ребят с государственной символикой и историей, но и превращает это событие в незабываемый праздник с участием первых лиц регионов и страны.

Главной гордостью является проект «Корпус общественных наблюдателей» (КОН). Рособрнадзор стремится усилить контроль за проведением ЕГЭ и повысить доверие к результатам. Одним из направлений этой работы является усиление эффективности системы общественного наблюдения. «Российский союз молодежи» проводит отбор федеральных и региональных общественных наблюдателей. В прошлом году в Псковском государственном университете прошло онлайн-обучение для всего Северо-Западного федерального округа и очное обучения для более чем 120 наблюдателей Псковской области с федеральным экспертом. Куратор КОН Псковской области Алёна Козлова стала куратором всего Северо-Западного федерального округа – это прямое доказательство карьерного роста наших активистов.

Уже не первый год вопрос о необходимости повышения престижа рабочих профессий поднимается в Псковской области. Программа РСМ «Арт-профи форум» для молодежи, получающей профобразование, учит гордиться своей профессией, а образовательные курсы и исследования помогают найти свое профессиональное призвание. Конкурсы авторских песен, творческих презентаций, видеофильмов и социальных проектов – все это посвящено великой роли рабочих профессий.

Ну и, конечно, ежегодный лагерь «Бе-Ла-Русь» собирает на территории области более 700 участников стран России, Беларуси и Латвии на поляне около мемориального комплекса «Курган Дружбы», это говорит о хороших взаимоотношениях наших стран.

Это не все проекты, реализуемые «Российским союзом молодежи». С каждым годом их количество увеличивается, как растет и число членов организации. Наши идеи развивают Псковскую область и молодежь.

Взаимодействие с районами

В области девять местных организаций: Псковская городская организация, Палкинская, Пыталовская, Великолукская, Плюсская, Бежаницкая, Красногородская, Порховская, Островская районные.

В каждом отделении имеются свой председатель, совет и реально действующий актив. Благодаря поддержке областного отделения районные центры мобильны. Общение через соцсети никто не отменял, так что обратная связь двусторонняя. И потому мы в режиме реального времени узнаём о проблемах или приятных решениях. Соответственно и реагируем.

В нашей области проблема в том, что абсолютно все «ударились» в молодежную политику и «привлекают» молодежь. Плодится невероятное количество клонов молодежных организаций. Многое делается для галочки, для отчета. Реально работают – единицы. Подобная ситуация вставляет палки в колеса тем, кто действительно работает. Потому как районы вынуждены реагировать на подобные идентичные экзерсисы, спускаемые сверху. Они порой мешают, отвлекая ребят от интересных мероприятий.

Если у тебя куча идей, ты мечтаешь о новых друзьях, знакомых и единомышленниках, хочешь правильно реализовать свой потенциал, хочешь участвовать во всероссийских программах, обучении и форумах – присоединяйся к нашей команде «Российского союза молодежи». Открой новые возможности.

Ну а простыми словами: не сидите на одном месте! Чем вы активнее, тем интереснее жить. А мы поможем!

КОНКРЕТНО

Подробнее о работе «Российского союза молодежи» в Псковской области можно узнать на сайте, в группе ВКонтакте, на страничке в Инстаграм или по телефону: 8-953-232-95-93.

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