Театр для слабовидящих

В Пскове состоялась презентация проекта «Вслух!» для слепых и слабовидящих детей. Молодые люди решили сделать чтение доступным даже для ребят, которые не могут увидеть книгу, — чтецы запишут для них аудиоформат.
В Пскове состоялась презентация проекта «Вслух!» для слепых и слабовидящих детей. Молодые люди решили сделать чтение доступным даже для ребят, которые не могут увидеть книгу, — чтецы запишут для них аудиоформат.
Марина Лукина, ученица псковской школы № 13, о конкурсе «Живая классика» узнала от своей учительницы по русскому языку и литературе. Идея рассказать понравившийся ей отрывок из любимого произведения показалась интересной, поэтому решила попробовать. В этом году Марина читала отрывок из произведения Мэри Полански «Танго в одиночестве».
— В «Живой классике» я принимаю участие первый год, — говорит она. — Дошла до районного этапа, но дальше не прошла. Но я не отчаиваюсь, надеюсь победить и поехать в Артек.
Когда узнала о проекте «Вслух!», инициатором которого выступает фонд «Живая классика», сомнений в том, а надо ли участвовать, даже не было.
— Я считаю это очень важным мероприятием, — говорит Марина. — Мы всегда должны помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Для меня это как должное.
В проекте участвуют 15 регионов страны, Псков — один из них.
— Все участники «Живой классики» имеют возможность подарить свой голос персонажам книг, — рассказала «Псковской правде» Варвара Яковлева, с которой мы связались по телефону. — У нас нет кастинга для чтецов, кто захочет, того и возьмем. Пусть участвуют все, кто горит проектом. Вчера чтецы читали свои произведения, и ребята сами выбирали, какое из них будет записано.
— Во-первых, я сам незрячий, — признается Фёдор Лысиков, — единственный незрячий, который пришел в «Живую классику» и попал в Артек. Получается, что я сам дал старт этому проекту. Когда я учился в начальной школе, еще не было таких технологий, как сейчас, я вырос на аудиокассетах. Хотя сегодня практически любые книги доступны для всех в электронном формате, есть автоматическое озвучивание текстов, все равно это не может заменить живой речи. То, что мы придумали, — это интересный проект. Когда ты читаешь книгу, тебе все равно хочется ее озвучить, так что это будет полезно и интересно для всех участников. К тому же это новые знакомства, диалог между разными детьми.
— Планируем записать более 70 аудиоспектаклей для слабовидящих детей, — отмечает куратор проекта в Псковской области Константин Букинцев. — Надеемся не только записать и распространить аудиокниги, но и открыть новые таланты.
«Живая классика» — самый масштабный всероссийский литературный конкурс юных чтецов — уже восемь лет развенчивает миф о том, что новое поколение детей не хочет читать. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России. В Псковской области число участников год от года растет. 26 марта в Пскове прошел областной этап конкурса, выбраны трое ребят, которые не только закончат учебный год в детском лагере «Артек», но и поборются за выступление на Красной площади в Москве.