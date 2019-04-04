Театр для слабовидящих

В Пскове состоялась презентация проекта «Вслух!» для слепых и слабовидящих детей. Молодые люди решили сделать чтение доступным даже для ребят, которые не могут увидеть книгу, — чтецы запишут для них аудиоформат.

Сомнений не было

Марина Лукина, ученица псковской школы № 13, о конкурсе «Живая классика» узнала от своей учительницы по русскому языку и литературе. Идея рассказать понравившийся ей отрывок из любимого произведения показалась интересной, поэтому решила попробовать. В этом году Марина читала отрывок из произведения Мэри Полански «Танго в одиночестве». — В «Живой классике» я принимаю участие первый год, — говорит она. — Дошла до районного этапа, но дальше не прошла. Но я не отчаиваюсь, надеюсь победить и поехать в Артек. Когда узнала о проекте «Вслух!», инициатором которого выступает фонд «Живая классика», сомнений в том, а надо ли участвовать, даже не было.

Марина вместе с другими местными участницами конкурса — Викторией Михайловой, Дарьей Библевой, Полиной Библевой, Валентиной Зверевой — 21 марта пришла в псковскую специальную коррекционную общеобразовательную школу № 7, где учатся слабовидящие и слепые дети. Девочки выступили с отрывками из произведений, с которыми в свое время участвовали в конкурсе: «Я хочу быть ребенком» Ирины Астаховой, «Однажды мы станем взрослыми» Виктора Подпорина, «Баллада о матери» Ольги Киевской, «Танго в одиночестве» Мэри Полански. — Я считаю это очень важным мероприятием, — говорит Марина. — Мы всегда должны помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Для меня это как должное.

КСТАТИ В проекте участвуют 15 регионов страны, Псков — один из них.

70 спектаклей

Идея встретиться со сверстниками из специализированных школ для слепых и слабовидящих детей, рассказать им о своих любимых книгах, а потом и записать их принадлежит суперфиналистке конкурса «Живая классика» прошлого года Варваре Яковлевой и победителю московского конкурса Фёдору Лысикову. — Все участники «Живой классики» имеют возможность подарить свой голос персонажам книг, — рассказала «Псковской правде» Варвара Яковлева, с которой мы связались по телефону. — У нас нет кастинга для чтецов, кто захочет, того и возьмем. Пусть участвуют все, кто горит проектом. Вчера чтецы читали свои произведения, и ребята сами выбирали, какое из них будет записано. — Во-первых, я сам незрячий, — признается Фёдор Лысиков, — единственный незрячий, который пришел в «Живую классику» и попал в Артек. Получается, что я сам дал старт этому проекту. Когда я учился в начальной школе, еще не было таких технологий, как сейчас, я вырос на аудиокассетах. Хотя сегодня практически любые книги доступны для всех в электронном формате, есть автоматическое озвучивание текстов, все равно это не может заменить живой речи. То, что мы придумали, — это интересный проект. Когда ты читаешь книгу, тебе все равно хочется ее озвучить, так что это будет полезно и интересно для всех участников. К тому же это новые знакомства, диалог между разными детьми.

Принять участие в записи книги может любой участник конкурса «Живая классика». — Планируем записать более 70 аудиоспектаклей для слабовидящих детей, — отмечает куратор проекта в Псковской области Константин Букинцев. — Надеемся не только записать и распространить аудиокниги, но и открыть новые таланты.