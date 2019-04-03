Без палева

Не успел сойти снег, как начался пал сухой травы. Соцсети пестрят видео и фотографиями с горящими полями и лугами. С начала года по области было более 164 поджогов, а удалось найти и оштрафовать только шестерых виновных.

Первый пал травы в этом году произошел две недели назад — 14 марта — в Новосокольническом районе. Сейчас в зависимости от погоды случается по 30-40 палов ежедневно. 114 гектаров полей уже пострадали от несанкционированных действий жителей региона.

Из года в год на территории Псковской области проводится операция «Антипал», в этот раз она стартовала 22 марта. Акцент делается на разъяснительной работе. Задача — объяснить, к чему приводит пал травы, кто от этого страдает и что грозит поджигателю. Привлекаются общественные организации, которые выявляют факты сжигания травы с нарушениями требований пожарной безопасности и предотвращают их.

Такая работа дает свои результаты — сокращается количество поджогов травы в некоторых районах области, особенно в тех, где идет развитие сельского хозяйства.

— Бесхозные поля обрабатываются, у земли появляется хозяин, — отметил на пресс-конференции в «Псковской правде» первый заместитель директора Противопожарного лесного центра Псковской области Вадим Матвеев. — И конечно, контроля в этих местах становится больше.

Государство не остается в стороне и помогает бороться с поджогами травы на законодательном уровне.

— В прошлом году были введены правила противопожарного режима, — акцентировал внимание Вадим Матвеев. — Собственник — гражданин, юридическое лицо, орган местного самоуправления — в обязательном порядке должен обеспечить уборку мусора на своем участке и своевременный покос травы.

За невыполнение существует административная ответственность от предупреждения до штрафа: от 2000 рублей до 3000 для граждан, для должностных лиц от 6000 рублей до 15000 рублей, для юридических лиц от 150000 до 300000 рублей.

— Если происходит нарушение пожарной безопасности в условиях особого пожарного режима, то штрафы увеличиваются в два раза, — отметил Вадим Матвеев. — Только в этом году было зарегистрировано 6 случаев нарушения пожарной безопасности и привлечения к административной ответственности граждан за поджог травы. Еще 2 случая находится на стадии рассмотрения. В прошлом году таких случаев было зарегистрировано 36.

Пал растительности представляет угрозу не только населенным пунктам, объектам экономики, но и землям лесного фонда.

— Неконтролируемый поджог травы приводит и к лесным пожарам, — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин. — В прошлом году 18 % пожаров в лесах были вызваны именно палом травы.

Население просят не оставаться сторонними наблюдателями палов травы, а проявлять активную жизненную позицию и информировать о поджогах органы государственного пожарного надзора и полицию.