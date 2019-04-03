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Общество

Больше и качественнее

Объемы дорожного ремонта в Псковской области в этом году вырастут в полтора раза

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Наталья Баранова
3 апреля 2019 года, 10:52
Фото: Андрей Степанов
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Разметку будут наносить долговечными материалами, а при составлении плана ремонта учитывать мнение жителей. 

На заседании администрации области 26 марта особое внимание уделили дорогам. 

— Состояние дорог в настоящее время не удовлетворяет жителей Псковской области, отсюда этому вопросу — самое пристальное внимание, — пояснил губернатор Михаил Ведерников. 

В Псковской области в этом году планируют отремонтировать 260 километров автодорог регионального значения, что в 1,6 раза больше, чем в 2018 году.

Мост через Кебь

Уже в этом году планируют завершить реконструкцию участка автодороги Ущицы — Борок в Куньинском районе (12,7 км) и автодороги Струково — садоводство «Вишенка» в Псковском районе (1,4 км) и капитально отремонтировать девять мостов. Также по многочисленным просьбам начнут строительство моста через реку Кебь, что круглый год обеспечит доступ к садоводству с одноименным названием.

По программе приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией в планах обустройство автодороги Гверздонь — Крупп — Кулье в Печорском районе и автодороги Лавры до границы с Латвией.

Вместе с людьми

На ремонт улиц и дворов за счет областного бюджета направят около 1,4 млрд рублей, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — около 450 млн рублей. Большая часть этих средств пойдет на ремонт дорог на территории Пскова, Псковского, Островского, Палкинского и Печорского районов.

Губернатор призвал при составлении перечня дорог для предстоящего ремонта учитывать обращения граждан и принимать во внимание карту, которую составили активисты «Убитых дорог».

— Если люди несколько лет пишут обращения с просьбой о ремонте, а мы игнорируем, получается, люди отдельно, а власть отдельно, — сказал Михаил Ведерников. 

В десяти населенных пунктах, через которые проходят федеральные трассы, в этом году сделают искусственное освещение. В целом работы по установке фонарей планируют закончить в 2023 году. Осталось осветить еще 65 деревень. 

В этом году разметку на разделительных полосах и пешеходных переходах будут наносить долговечными и более качественными материалами, которые не смоет дождем. 

КСТАТИ

В целом расходы дорожного фонда в этом году составят около 5,9 млрд рублей. Большую часть этих денег направят на ремонт и содержание региональной сети (около 4,3 млрд рублей). Еще около 1,4 млрд рублей пойдут на ремонт дорог местного значения. На развитие региональной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения предусмотрено 110 млн рублей.

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