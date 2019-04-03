Больше и качественнее

В Псковской области в этом году планируют отремонтировать 260 километров автодорог регионального значения, что в 1,6 раза больше, чем в 2018 году.

— Состояние дорог в настоящее время не удовлетворяет жителей Псковской области, отсюда этому вопросу — самое пристальное внимание, — пояснил губернатор Михаил Ведерников.

Разметку будут наносить долговечными материалами, а при составлении плана ремонта учитывать мнение жителей.

Мост через Кебь

По программе приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией в планах обустройство автодороги Гверздонь — Крупп — Кулье в Печорском районе и автодороги Лавры до границы с Латвией.

Уже в этом году планируют завершить реконструкцию участка автодороги Ущицы — Борок в Куньинском районе (12,7 км) и автодороги Струково — садоводство «Вишенка» в Псковском районе (1,4 км) и капитально отремонтировать девять мостов. Также по многочисленным просьбам начнут строительство моста через реку Кебь, что круглый год обеспечит доступ к садоводству с одноименным названием.

Вместе с людьми

На ремонт улиц и дворов за счет областного бюджета направят около 1,4 млрд рублей, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — около 450 млн рублей. Большая часть этих средств пойдет на ремонт дорог на территории Пскова, Псковского, Островского, Палкинского и Печорского районов.

Губернатор призвал при составлении перечня дорог для предстоящего ремонта учитывать обращения граждан и принимать во внимание карту, которую составили активисты «Убитых дорог».

— Если люди несколько лет пишут обращения с просьбой о ремонте, а мы игнорируем, получается, люди отдельно, а власть отдельно, — сказал Михаил Ведерников.

В десяти населенных пунктах, через которые проходят федеральные трассы, в этом году сделают искусственное освещение. В целом работы по установке фонарей планируют закончить в 2023 году. Осталось осветить еще 65 деревень.

В этом году разметку на разделительных полосах и пешеходных переходах будут наносить долговечными и более качественными материалами, которые не смоет дождем.