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Общество

Убрать «наливайки»

Чтобы избавить жителей многоэтажек от неблагоприятного соседства с пивнушками, придется менять закон

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Наталья Баранова
2 апреля 2019 года, 10:06
Фото: стоп-кадр из фильма «Самогонщики»
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В Пскове по десяти адресам подделали подписи с якобы собрания собственников при переводе жилого помещения и нежилое. Общественники и единороссы предлагают дать регионам право самим устанавливать условия розничной продажи алкоголя при кафе в многоквартирных домах, вплоть до полного запрета.

Член общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев во время визита в Псков стал модератором общественных слушаний по этому вопросу в областном Собрании депутатов.

КСТАТИ

Федеральный общественник Султан Хамзаев, приехав в Псков, первым делом пошел искать «наливайки».

Право жильца

Партия «Единая Россия» совместно с «Трезвой Россией» организовала мониторинг по проверке псевдокафе в жилых домах, так называемых наливаек. От жителей домов, где расположены такие кафе, поступает очень много жалоб — на грязь, шум, нарушения общественного порядка. И такие проблемы по всей стране. 

Султан Хамзаев рассказал, что в Пскове нашел дома, где расположены сразу по четыре пивнушки. Еще одна впечатляющая цифра прозвучала из уст Хамзаева: в 2018 году в России продали 8 млрд литров пива. И нет никакой уверенности в его качестве.

По словам общественника, «наливайки» зарабатывают на продаже некачественного алкоголя и попросту спаивают население.

Только жильцы имеют право решать, что будет в их доме. Хочешь открыть прачечную или аптеку — иди, собери подписи. Если мы придем к такому механизму в сфере регулирования продажи алкоголя, ни одного бара в жилых домах не останется.

Султан Хамзаев,
руководитель проекта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев пообещал, что «Трезвая Россия» совместно с партией «Единая Россия» обобщит данные мониторинга, подготовит свои предложения и обратится в генсовет партии. Главная цель — вернуть регионам полномочия по регулированию этого вопроса. 

КСТАТИ

8 млрд литров пива продали в России в 2018 году.

Подделка протокола

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов справедливо удивился: если это проблема несовершенства федерального законодательства, почему она столько лет не решается на федеральном уровне? Ведь члены Общественной палаты РФ гораздо ближе и к президенту, и к законодателям. 

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская выступила с инициативой внести предложения в Минстрой, чтобы доработать список документов, которые нужны при переводе жилых помещений в нежилые. 

Мы столкнулись с фактами подделки протоколов собрания собственников при переводе жилых помещений в нежилые. Собственники не ставили свои подписи и в собраниях не участвовали. Обращения в прокуратуру по этому вопросу успеха не имели. 

Елена Полонская,
заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» 
По словам Елены Полонской, она столкнулась с десятью подобными случаями в Пскове. 

Султан Хамзаев попросил Елену Полонскую предоставить эти десять адресов и заявил, что готов обратиться в прокуратуру, если потребуется — и в Генеральную.

Также Елена Полонская подняла тему неэффективности штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним. 

— Штрафы очень малы, и выписывают их на физическое лицо. Суммы несопоставимы с выручкой, которую получает владелец магазина, — сказала Елена Полонская. — Факты получения штрафов юридическими лицами единичны. Необходимо вообще отменить штрафы для физических лиц и оставить только для юридических. 

Полонская обратила внимание, что в Пскове за последний год увеличилось употребление несовершеннолетними слабоалкогольных напитков.

В тот же день на заседании администрации области и губернатор Михаил Ведерников призвал усилить работу с «наливайками»:

Надо приложить усилия, чтобы в регионе снижалась смертность от употребления некачественного алкоголя и ДТП. 

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Пока в Псковской области по этим показателям отрицательная динамика. 

КСТАТИ

На рассмотрении в Государственной Думе уже находится законопроект, внесенный депутатами фракции «Единой России» в прошлом году. Он предусматривает наделение органов исполнительной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе и полный запрет.

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