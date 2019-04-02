На трезвую голову

Федеральный общественник, приехав в Псков, первым делом пошел искать «наливайки».
По статистике, 1 «пьяный рубль», потраченный на алкоголь, равен потере для экономики 7 рублей. Такие данные 25 марта привел руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, приглашенный в прокуратуру Псковской области на встречу со студентами «Диалог с прокурором».
Все упирается, если так можно сказать, в человеческий фактор. Человек медленно убивает себя алкоголем и другими противоестественными человеческой природе веществами.
Сергей Белов,
прокурор Псковской области
В 2018 году Псковская область заняла 60-е место из 85 субъектов Российской Федерации по проблеме алкоголизма. Чем больше государство работает в сфере защиты здоровья, тем меньше криминала, лучше демографическая ситуация, экономика растет вверх. Алкоголь является причиной травм, разводов, сердечных заболеваний и смертей. Несомненно, это сказывается на трудовой и экономической эффективности населения.
Султан Хамзаев,
руководитель федерального проекта «Трезвая Россия»
КСТАТИ
Особняком стоит проблема, связанная с квазиобщепитами, известными в народе как «наливайки», «разливайки», «рюмочные». Султан Хамзаев рассказал, что, приехав в Псков, первым делом направился изучать город. Его целью был поиск незаконных точек сбыта алкоголя. Гость акцентировал внимание псковичей: ради прибыли владельцы магазинов стремятся обойти закон, запрещающий продавать спиртное после 21 часа. Называют свое предприятие «кафе» и продают бутылки с открытыми пробками ночью. Чаще всего внутри «кафе» не стоят даже столики. Стоит ли говорить про отсутствие уборной, кухни и остальных удобств.
Султан Хамзаев в ходе общественных слушаний рассказал депутатам, что в Пскове нашел дома, где расположены сразу по четыре пивнушки.
— «Разливайки» в жилых домах вызывают недовольство их жильцов. Никому не нравятся крики пьяных людей, а также последствия их потасовок, — констатировал Хамзаев.
В 2015 году у регионов были отобраны возможности по регулированию этого рынка. После этого число «наливаек» выросло взрывной волной.
— Должно обязательно поменяться федеральное законодательство, — уверен Хамзаев. — Мы собираемся выходить на государственный уровень, чтобы вернуть полномочия регионам. В этом и заключается демократия, когда сами люди решают, можно ли такому заведению находиться в их доме.
Во время «Диалога с прокурором» были приведены также статистические данные по наркомании. В нашем регионе принимают меньше наркотиков, чем в 67 регионах ниже рейтингом. Цифры хорошие, но радоваться рано.
Только на одной улице Пскова при дежурстве мы обнаружили 26 надписей, в основном это приглашения на работу закладчиком. Мы решили проверить, написали на один такой адрес и нам сразу же выслали задания. Дальше мы не пошли, так как это является правонарушением.
Алёна Козлова,С такими объявлениями сложно бороться. После закраски на месте старого объявления появляется сразу же новое. Серьезную проблему вызывает то, что школьники и студенты замечают их. В отличие от старшего поколения они считывают зашифрованную информацию с объявлений, которые находятся на самых видных местах в городе. За несложную работу обещают 80 тысяч рублей в неделю. Цифры кружат голову молодым людям.
член областной Общественной палаты и народный дружинник
— Не надо их закрашивать, — посоветовал член Общественной палаты Псковской области Александр Бушуев. — Нужно при помощи таких же трафаретов и такой же краской нарисовать парочку других граффити: «Хочешь в тюрьму — звони».
— За пять лет произошла трансформация, наркотрафик перешел в интернет. Сбыт и реализация стали проще, из-за чего наркотики стали доступнее и дешевле, — отметил Султан Хамзаев. — Новые синтетические наркотики несут удар в первую очередь по репродуктивной системе. Если у героинового наркомана могли появиться здоровые дети через 10 лет после завязки, то у современных наркоманов — нет. Современные наркотики направлены на уничтожение общества. Их задача заключается в планомерном разложении морали и последующем ударе по рождаемости. Нынешняя эпоха — время борьбы за качество человеческого ресурса.