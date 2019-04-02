На трезвую голову

По статистике, 1 «пьяный рубль», потраченный на алкоголь, равен потере для экономики 7 рублей. Такие данные 25 марта привел руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, приглашенный в прокуратуру Псковской области на встречу со студентами «Диалог с прокурором».

Все упирается, если так можно сказать, в человеческий фактор. Человек медленно убивает себя алкоголем и другими противоестественными человеческой природе веществами.

В 2018 году Псковская область заняла 60-е место из 85 субъектов Российской Федерации по проблеме алкоголизма. Чем больше государство работает в сфере защиты здоровья, тем меньше криминала, лучше демографическая ситуация, экономика растет вверх. Алкоголь является причиной травм, разводов, сердечных заболеваний и смертей. Несомненно, это сказывается на трудовой и экономической эффективности населения.

Султан Хамзаев в ходе общественных слушаний рассказал депутатам, что в Пскове нашел дома, где расположены сразу по четыре пивнушки.

Взрывная волна

Особняком стоит проблема, связанная с квазиобщепитами, известными в народе как «наливайки», «разливайки», «рюмочные». Султан Хамзаев рассказал, что, приехав в Псков, первым делом направился изучать город. Его целью был поиск незаконных точек сбыта алкоголя. Гость акцентировал внимание псковичей: ради прибыли владельцы магазинов стремятся обойти закон, запрещающий продавать спиртное после 21 часа. Называют свое предприятие «кафе» и продают бутылки с открытыми пробками ночью. Чаще всего внутри «кафе» не стоят даже столики. Стоит ли говорить про отсутствие уборной, кухни и остальных удобств.

— «Разливайки» в жилых домах вызывают недовольство их жильцов. Никому не нравятся крики пьяных людей, а также последствия их потасовок, — констатировал Хамзаев.

В 2015 году у регионов были отобраны возможности по регулированию этого рынка. После этого число «наливаек» выросло взрывной волной.

— Должно обязательно поменяться федеральное законодательство, — уверен Хамзаев. — Мы собираемся выходить на государственный уровень, чтобы вернуть полномочия регионам. В этом и заключается демократия, когда сами люди решают, можно ли такому заведению находиться в их доме.