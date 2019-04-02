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Общество

На трезвую голову

Как спасти псковичей от алкогольного и наркотического вымирания

Текст:
Семён Смородин
2 апреля 2019 года, 08:35
Фото: retail.ru
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Федеральный общественник, приехав в Псков, первым делом пошел искать «наливайки».

По статистике, 1 «пьяный рубль», потраченный на алкоголь, равен потере для экономики 7 рублей. Такие данные 25 марта привел руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, приглашенный в прокуратуру Псковской области на встречу со студентами «Диалог с прокурором».

Все упирается, если так можно сказать, в человеческий фактор. Человек медленно убивает себя алкоголем и другими противоестественными человеческой природе веществами.

Сергей Белов,
прокурор Псковской области 

В 2018 году Псковская область заняла 60-е место из 85 субъектов Российской Федерации по проблеме алкоголизма. Чем больше государство работает в сфере защиты здоровья, тем меньше криминала, лучше демографическая ситуация, экономика растет вверх. Алкоголь является причиной травм, разводов, сердечных заболеваний и смертей. Несомненно, это сказывается на трудовой и экономической эффективности населения.

Султан Хамзаев,
руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» 
КСТАТИ

Султан Хамзаев в ходе общественных слушаний рассказал депутатам, что в Пскове нашел дома, где расположены сразу по четыре пивнушки.

Взрывная волна

Особняком стоит проблема, связанная с квазиобщепитами, известными в народе как «наливайки», «разливайки», «рюмочные». Султан Хамзаев рассказал, что, приехав в Псков, первым делом направился изучать город. Его целью был поиск незаконных точек сбыта алкоголя. Гость акцентировал внимание псковичей: ради прибыли владельцы магазинов стремятся обойти закон, запрещающий продавать спиртное после 21 часа. Называют свое предприятие «кафе» и продают бутылки с открытыми пробками ночью. Чаще всего внутри «кафе» не стоят даже столики. Стоит ли говорить про отсутствие уборной, кухни и остальных удобств.

— «Разливайки» в жилых домах вызывают недовольство их жильцов. Никому не нравятся крики пьяных людей, а также последствия их потасовок, — констатировал Хамзаев.

В 2015 году у регионов были отобраны возможности по регулированию этого рынка. После этого число «наливаек» выросло взрывной волной. 

— Должно обязательно поменяться федеральное законодательство, — уверен Хамзаев. — Мы собираемся выходить на государственный уровень, чтобы вернуть полномочия регионам. В этом и заключается демократия, когда сами люди решают, можно ли такому заведению находиться в их доме.

Время борьбы

Во время «Диалога с прокурором» были приведены также статистические данные по наркомании. В нашем регионе принимают меньше наркотиков, чем в 67 регионах ниже рейтингом. Цифры хорошие, но радоваться рано.

Только на одной улице Пскова при дежурстве мы обнаружили 26 надписей, в основном это приглашения на работу закладчиком. Мы решили проверить, написали на один такой адрес и нам сразу же выслали задания. Дальше мы не пошли, так как это является правонарушением.

Алёна Козлова,
член областной Общественной палаты и народный дружинник
С такими объявлениями сложно бороться. После закраски на месте старого объявления появляется сразу же новое. Серьезную проблему вызывает то, что школьники и студенты замечают их. В отличие от старшего поколения они считывают зашифрованную информацию с объявлений, которые находятся на самых видных местах в городе. За несложную работу обещают 80 тысяч рублей в неделю. Цифры кружат голову молодым людям. 

— Не надо их закрашивать, — посоветовал член Общественной палаты Псковской области Александр Бушуев. — Нужно при помощи таких же трафаретов и такой же краской нарисовать парочку других граффити: «Хочешь в тюрьму — звони». 

— За пять лет произошла трансформация, наркотрафик перешел в интернет. Сбыт и реализация стали проще, из-за чего наркотики стали доступнее и дешевле, — отметил Султан Хамзаев. — Новые синтетические наркотики несут удар в первую очередь по репродуктивной системе. Если у героинового наркомана могли появиться здоровые дети через 10 лет после завязки, то у современных наркоманов — нет. Современные наркотики направлены на уничтожение общества. Их задача заключается в планомерном разложении морали и последующем ударе по рождаемости. Нынешняя эпоха — время борьбы за качество человеческого ресурса. 

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