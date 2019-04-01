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Навстречу новым вершинам

Новый начальник смены Псковской ГРЭС: активный, инициативный, начитанный

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Ирина Воробьёва
1 апреля 2019 года, 09:00
Фото: Ирина Воробьёва
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«Энергетик — это не состояние души, это состояние характера!» — любимое выражение Дмитрия Тимофеева, начальника смены Псковской ГРЭС. В энергетике Дмитрий уже 20 лет и считает, что эта профессия для сильных духом, ответственных и дисциплинированных людей.

На Псковской ГРЭС Дмитрий работает с 2004 года. Начал электромонтером, затем 10 лет работал в должности начальника смены электрического цеха. Сейчас Дмитрий осваивает новую профессию — начальника смены электростанции.

Прежде чем отправиться в свободное плавание, Дмитрию необходимо отработать 12 совместных смен.
Фото Ирины Воробьевой.
— Считаю, чтобы человек реализовался в полной мере, ему необходимо ежедневное развитие: новые знания, навыки, даже не обязательно связанные с работой, любые — все пойдет на пользу. Тогда сложится ощущение, что день прошел не зря. Именно из таких соображений я стал учиться новой профессии. Не скажу, что это было легко, но было очень интересно и познавательно!

Обучение длилось шесть месяцев. За это время он изучил нормативно-техническую документацию, прошел стажировку на рабочих местах начальника смены котлотурбинного цеха (КТЦ), дежурного электрослесаря цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ), начальника смены химического цеха (ХЦ), мастера цеха общестанционных работ (ЦОР).

— Мои наставники помогли мне в полной мере погрузиться в профессию и получить навыки, необходимые для грамотного руководства станцией во время дежурной смены, — говорит Дмитрий Тимофеев. — Я безмерно благодарен за помощь Сергею Заварухину — начальнику смены КТЦ, Сергею Толокновскому — электрослесарю ЦТАИ, Елене Князевой — начальнику смены ХЦ. Мы все, каждый на своем месте, делаем одно большое дело.

Не так давно у Дмитрия начался этап дублирования — практическое освоение новой профессии. Он руководит дежурной сменой под неусыпным контролем старшего коллеги, начальника смены электростанции Сергея Аксенова. Прежде чем отправиться в свободное плавание, необходимо отработать 12 таких совместных смен.

— Первый день на смене был очень тревожным и напряженным. Я осознал всю ответственность, которая возлагается на начальника смены станции. Он, подобно капитану, должен вести свой корабль, оберегая от айсбергов и штормов. Начальник смены отвечает за эксплуатацию оборудования электростанции, за организацию переключений, вывода оборудования в ремонт или на консервацию, принимает на себя руководство в случае аварийной ситуации.

Конечно, это большая психологическая нагрузка, и главное — правильно с ней справиться. Отличным средством в таком случае является спорт. Дмитрий любит волейбол, баскетбол, футбол. В середине марта участвовал в районном турнире по волейболу, где команда заняла второе место. А еще любит рыбалку, особенно зимнюю. Однажды принимал участие в областном турнире по рыбной ловле и победил в номинации «Самая маленькая пойманная рыбка».

— Дмитрий — человек, который стремится двигаться вперед, — говорит Сергей Аксенов. — У него три образования, два из которых высшие, значит, он осознанно искал себя в жизни. Он любознателен, инициативен, не боится изменений, занимается самообразованием. На соревнованиях оперативного персонала блочных теплоэлектростанций Группы «Газпром энергохолдинг» Дмитрий показал довольно высокий уровень профессиональной подготовки, что было положительно отмечено коллегами. Кроме того, успешно сдал экзамены на начальника смены электростанции. Я уверен, в наш коллектив оперативно-диспетчерской службы влился грамотный и ответственный специалист! 

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