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Общество

Садитесь, «два»

Михаил Ведерников оценил недоработки городских властей по содержанию дорог и уборке города

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Алексей Кедров
25 февраля 2019 года, 17:16
Фото: Андрей Степанов
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«Как после войны», «плачевное состояние», «не выдерживают никакой критики», «издевательство» - губернатор забирает на областной уровень контроль за ремонтом и состоянием дорог в Пскове.

Совещание, посвященное ремонту и содержанию дорожной сети, Михаил Ведерников провел в пятницу, 22 февраля. Несколькими часами раньше глава региона проинспектировал состояние городских улиц совместно с активистами движения «Убитые дороги». Вердикт – оценка «неудовлетворительно» псковским властям за уборку улиц и состояние дорог в областном центре.

Чья вина

Глава региона проехал по основным городским дорогам и сделал остановки на улице Юбилейной в районе Дома офицеров, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской, на улице Звездной.

Общественники пожаловались Михаилу Ведерникову не только на состояние асфальта, но и на способы и материалы, которые применяют подрядчики при проведении ямочного или гарантийного ремонта.

Размер фракции щебня, используемого при ликвидации ям на городских дорогах, не соответствует никакому стандарту. Слишком крупный, он, вылетая из-под колес, представляет действительно большую опасность, как для автомобилей, так и для пешеходов.

Дмитрий Цопов, активист «Убитых дорог» 

Дороги в Пскове находятся в плачевном состоянии. Асфальтовое покрытие на большинстве участков не выдерживает никакой критики. И это вина, в первую очередь, руководства города, которое отвечает за данное направление. Почему с их стороны нет должного контроля? Сколько можно жаловаться на «переходы через ноль» — организовали бы лучше нормальную претензионную работу по гарантийным обязательствам.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
— Невозможно качественно ремонтировать асфальт, если класть его в лужи и грязь, — выразил общее мнение всех горожан уже на совещании Дмитрий Цопов.

— Как после войны. Это откровенное издевательство над людьми, — сказал губернатор, сославшись на опрос, который провели «Убитые дороги». Согласно их исследованию, 90% жителей Пскова крайне недовольны состоянием дорог.

Одна из центральных транспортных артерий города - улица Юбилейная, к концу зимы превратилась в проселочную дорогу.
Фото Юрия Моисеенко из сообщества «Контроль. Псков» на «Фейсбуке».

Безалаберность или коррупция

Михаил Ведерников продемонстрировал фото из соцсетей, которые красноречивее любых слов свидетельствуют о безобразном состоянии дорог в Пскове.

- Все, что сегодня делается, это не по нормативам, надолго этого не хватит. Это безалаберное отношение к своей работе или коррупционная составляющая? — этот вопрос Михаил Ведерников адресовал главе администрации Пскова Александру Братчикову и главе города Ивану Цецерскому. Губернатор потребовал от градоначальников 90% своего рабочего времени уделять именно дорогам, а не торжественным мероприятиям.

Иван Цецерский в свое оправдание говорил о снежной зиме, ограниченных финансах и недобросовестных подрядчиках.

- Пусть снега много, но если бы люди видели, что соответствующие службы работают 24 часа в сутки, они бы реагировали по-другому, - парировал Михаил Ведерников. – Если подрядчики и дальше хотят работать, они должны пересмотреть свое отношение к качеству ремонта. Меня не устраивает ситуация, при которой мы заплатили деньги, а подрядчик еще два года ремонтирует дорогу в рамках гарантийных обязательств, а люди не могут нормально проехать. В этом году на дороги выделены беспрецедентные средства, и каждый рубль должен расходоваться эффективно. Исправляйте ситуацию. Шанс и у вас, и подрядчиков еще есть.

Глава региона сообщил о своем решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого создадут специализированную контрольную лабораторию и рабочую группу. В ее состав войдут не только представители городской и областной власти, но и силовых структур и общественников.

На своей странице в «Инстаграме» @m.v_007 Михаил Ведерников проинформировал о принятом решении жителей Псковской области и сообщил, что все сказанное касается и уборки города. Свой пост глава региона сопроводил многообещающими для городских властей хештегами #ктонеспряталсяяневиноват и #япредупреждал.

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