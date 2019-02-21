Депутатская доля

«Псковская правда» разыскала собственников здания на улице Коммунальной в Пскове. Они, напомним, собираются сделать парковку на месте зеленой зоны от рынка «Нива» до «Империала», чтобы надстроить над коммерческим помещением еще один этаж.

Здание, подлежащее реконструкции, располагается на земельном участке, который принадлежит на праве долевой собственности ООО «Интерсолар» (директор Альберт Натопкин), Сергею Титову и Дмитрию Барабанову. Последний является депутатом Псковской городской Думы. И он же — автор проекта по переустройству сквера на проспекте Энтузиастов. Полтора года назад он подал соответствующую заявку в Управление городского хозяйства. Вероятно, избиратели депутата живут именно на Запсковье. Впрочем, проект до сих пор не реализован. Как нереализованной, мы надеемся, останется инициатива лишить Завеличье крошечного зеленого островка.

К депутату мы и обратились с просьбой прокомментировать ситуацию. Он утверждает, что инициатором грядущих преобразований является ООО «Интерсолар» — организация, которой принадлежит большая часть в долевой собственности. Кто бы инициатором ни был, собственность-то все равно общая.

Дмитрий Барабанов заверил, что, узнав о тревожных настроениях соседей, собственники вознамерились искать такие варианты, которые устроят всех. Почему это сразу не пришло в голову бизнесменам — тайна.

— Участок, который рассматривали как место под будущую стоянку, находится в собственности комитета по управлению городским имуществом. Эти земли неразделенные и совсем не предназначены под указанные выше цели. В этой связи будут рассматриваться другие варианты для решения вопроса, — утверждает депутат.

Напомним, в статье «Парковка под окнами» мы рассказывали о том, что над коммерческим помещением (в нем магазин «Дикси», прием спортивных ставок, кафе, аптека, мясной) надстроят еще этаж, а территорию рядом превратят в парковку. Жители дома на ул. Коммунальной, 45 — к нему примыкает эта постройка, категорически против такого соседства, собрали подписи, разослали во всевозможные ведомства письма с просьбой такого строительства не допустить. В том числе обратились в редакцию «Псковской правды». Псковичи в социальных сетях поддержали жителей дома. Они тоже убеждены, что парковке в небольшой зеленой зоне совсем не место.