Нет согласия — нет магазина

В цоколе многоквартирного дома в Псковском районе представители крупной торговой сети пытаются сделать магазин. Оказалось, что разрешение на это им никто не давал. И это уже не первый подобный случай в Пскове и Псковском районе.

Когда дом на ул. Гецентова, 10, в Писковичах стал в буквальном смысле дрожать от того, что в подвальном помещении рабочие сносили стены, жильцы узнали, что в здании решено открыть «Магнит». Тут же созданная инициативная группа разослала письма во всевозможные ведомства с просьбой не допустить появления магазина. Обратились также в «Псковскую правду».

В статье «Фуры вместо птиц» мы рассказывали о том, как застройщик — ЗАО «Реставрационная мастерская» — заверил взволнованных жителей, что рабочие не сносят несущие конструкции, а также высказал надежду, что «когда магазин откроется, вы и большинство жителей ЖК «Видный» поймут, что их опасения были напрасны».

Однако люди настроены решительно — такого соседства они намерены избежать. Говорят, что, когда выбирали квартиры в этом доме, надеялись слушать пение птиц, а не тарахтение фур.

Несколько дней назад на место выезжала комиссия. По словам жителей, ее члены попросили работающих на объекте строителей предоставить документы, подтверждающие законность проведения работ. Однако те сделать этого не смогли.

«Псковская правда» с просьбой прокомментировать ситуацию обратилась в комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору. Его руководитель Валерий Полупанов лично нам перезвонил. Он пояснил, что решение вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления, и отметил, что слышал уже о двух подобных случаях — в Пскове и Псковском районе.

— Да, к нам обращались жители из дома на улице Гецентова, 10, — рассказал первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь. — По факту этого обращения мы выезжали на место. Могу сказать, что там велась незаконная перепланировка, мы выдали предписание, чтобы до 15 марта все было приведено в прежний вид.

Согласно законодательству собственник помещений должен был обратиться в орган местного самоуправления за разрешением для перепланировки или капитального ремонта. Но такого заявление в администрацию района не поступало.

— Документы были предоставлены уже после выезда комиссии и, если честно, по ним у нас очень много вопросов, — пояснил Владимир Кузь.

В отведенный срок собственник помещения может собрать недостающие документы или исправить какие-то другие огрехи, но работы по переоборудованию помещений под магазин сможет начать только после одобрения, полученного от жителей дома.

— Мнение жильцов — самое главное в этом вопросе, — уверяет заместитель главы района. — Появление в доме магазина предполагает использование фасада, строительство дополнительного входа — это все те работы, на ведение которых свое согласие должны дать жители дома. Не будет согласия — не будет магазина. Согласие не требуется только в том случае, если это обычный ремонт, который не требует перепланировки.

К слову сказать, в администрации Псковского района подтвердили, что это действительно не первый случай обращения к ним граждан по вопросу размещения магазина в доме. Второй адрес, где АО «Тандер» вдруг неожиданно решил открыть супермаркет, в администрации называть не стали. Сказав только, что там предписание ликвидировать все последствия от производимых работ выдано до 1 марта.