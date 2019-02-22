«Скобари» сдулись

Ресторан с культурной привязкой к Пскову продержался менее года. О том, что в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна открылся ресторан русской кухни «Скобари», «Псковская правда» рассказала в конце апреля прошлого года.

Проект запустил петербургский ресторатор Александр Затуливетров. Еще до открытия он привлек внимание публики к ресторану тем, что строил его в режиме онлайн в блоге на «Restorating».

Кухню в «Скобарях» ставил пскович Михаил Дмитриев, с которым ресторатор уже открывал заведения «МыЖеНаТы», «Бутербродский bar». Вдохновение Михаил Дмитриев черпал из псковской кухни, осовременив традиционные рецепты. Ресторан оформили аскетично, чтобы соответствовал образу и характеру скобаря. Зал декорировали искусственным камнем, под потолком — массивные потолочные балки, повсюду — крестьянские предметы быта: коромысла, ухваты, ключи.

И вот в конце января ресторан «Скобари» закрылся. Об этом Затуливетров сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук». Свой многословный пост он назвал «Реквием по «Скобарям». Реквием по мечте».

— Мы не сделали из закрытия и своего провала новый инфоповод, кричащий, как мы круты. Мы барахтались до последнего, судорожно втягивая деньги, как воздух в зловонном болоте Рубинштейна. Но шансов выплыть было немного. И, отметив Новый год, мы сознательно наглотались мутной жижи и тихо пошли ко дну, — написал ресторатор.

Он сообщил, что короткая жизнь «Скобаря» и ресторана «Варвара», который закрылся вместе с ним, многому его научила, и перечислил ошибки, которые сыграли свою роль.

— Само рождение ресторанов было неправильным. Хотя идея транслировать ход строительства казалась мне интересным (если не гениальным) приемом. Только потом понял, что был со своими читателями честен. Слишком честен. Они уже все знали! Знали изнутри. Эффект неожиданности пропал. Да и потом, чужие сложности никому не нужны.

Еще одной ошибкой Затуливетров назвал выбор бизнес-партнеров.

— К выбору соучастников нужно относиться как к выбору жены — понимать, что реальные отношения начинаются после свадьбы. Пришлось ресторатору предъявить претензии и шеф-повару «Скобарей» псковичу Михаилу Дмитриеву, который ставил меню.

— Гениальное меню «Скобарей» стало моим лучшим в жизни меню. Оно было чертовски хорошим. Ярким, необычным. Изобилующим нестандартными сочетаниями и удивительными вкусами. Достойным того, чтобы о нем говорили. Ресторан должен был занять почетное место в рейтинге русских ресторанов. Однако этого не случилось. Попасть в многочисленные рейтинги профильных сайтов можно было, только разместив на них платную информацию. Критики его тоже незаслуженно обошли вниманием. А когда выяснилось, что и шеф-повар, изобретая блюда, параллельно договаривался об откатах со стороны поставщиков, стало совсем грустно.

Тем не менее бизнесмен резюмирует, что «со всем этим можно было жить» до тех пор, пока не «появились они… — соседи». Затуливетров пишет это слово крупными буквами.

— Никогда не думал, что эта сила может объединиться. В отличие от нас. И если сначала борьба велась относительно честными способами, то в декабре противник перешел грань здравого смысла. Только в декабре «Варвару» и «Скобарей» проверяли семнадцать раз! Не знаю, как другим, а мне надоело.

Далее следует рассуждение автора — пост о том, откуда берутся такие соседи и почему рестораны на улице Рубинштейна вынуждены закрываться один за другим.