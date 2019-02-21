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Общество

Бот в помощь

Как отследить нужный автобус с точностью до минуты

Текст:
Алёна Комарова
21 февраля 2019 года, 11:02
Фото: Андрей Степанов
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Когда уже придет мой автобус? Быстрый ответ на этот вопрос с августа прошлого года можно получить на сайте pskovbus.online. Портал для отслеживания автобусов по Пскову запустил «Псковпассажиравтотранс». И вот недавно в помощь жителям города появился еще один способ отслеживать нужный автобус — прямо в соцсетях.

Пскович Сергей Прокофьев создал бот, который отслеживает движение городского транспорта в Пскове. С его помощью можно узнать, где сейчас находится нужный вам автобус. Бот сообщает время и место с точностью до минуты, а также предлагает пользователю все ближайшие маршруты, направляющиеся к выбранной остановке.

Как уверяет создатель, бот указывает только реальные данные, которые, кстати, берет с сайта «Псковпассажиравтотранса».

Для начала работы с ботом нужно написать сообщение в сообщество «Отслеживание автобусов в Пскове» «ВКонтакте» и следовать дальнейшим инструкциям.

Другими словами, вы пишете в сообщении слово «начать», затем номер маршрута, еще пару кликов — и перед вами нужное расписание, не надо заходить через браузер на сайт «Псковпассажиравтотранса», бот все сделает за вас сам.

Сергей Прокофьев — программист, работает в Псковском филиале крупной IT-компании.

— Я сам периодически пользуюсь автобусами, мне было довольно неудобно пользоваться обычным расписанием или какими-либо приложениями, поэтому разработка бота изначально планировалась только с несколькими маршрутами для себя и знакомых, но затем, увидев заинтересованность людей, я сделал его более удобным для всех, — рассказал разработчик.

Сейчас с помощью бота можно отследить автобусы на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 14a, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 30, 118.

Как рассказал Сергей, бот помогает отслеживать движение городских автобусов с точностью до минуты. А также показывает ближайшие маршруты, которые вскоре будут на выбранной пользователем остановке.

Пока бот работает только «ВКонтакте», но, по словам разработчика, он планирует сделать аналоги для других мессенджеров. Сейчас изучает, на какой платформе это нужно псковичам. До 22 февраля в сообществе «ВКонтакте» любой может проголосовать за Telegram, Viber или What’s app.

Как рассказал разработчик бота, он не имеет никакого отношения к предприятию «Псковпассажиравтотранс». Но в автопарке знают о существовании бота, помогающего пассажирам. На своей странице также в «ВКонтакте» предприятие просит пассажиров протестировать новинку и поделиться впечатлениями. 

СПРАВКА

Задать боту вопрос можно в группе «Отслеживание автобусов в Пскове» ВКонтакте.

ВАЖНО

Бот — полностью автоматизированная программа, которая не распознает случайные фразы, если они не соответствуют алгоритму. Например, нам нужен автобус № 17. Он, как и все остальные, имеет только два направления: «Рокоссовского — Вокзал» и «Вокзал — Рокоссовского», и бот узнает только их. Фразы «к центру», «к площади» и так далее бесполезны. Ответ получен не будет.

Если вы ждете автобус № 17, просто напишите его номер. Сообщение «Где он?» не поможет.

Пишите только само название, без кавычек. Добавлять к нему слово «остановка» не надо. Также обратите внимание на точность названия.

Указывается только цифра, без лишних фраз. «Автобус номер...» писать не нужно.

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