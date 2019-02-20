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Общество

Сметанка-обманка

Как лукавят производители молочки, чтобы заставить нас раскошелиться

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Наталья Баранова
20 февраля 2019 года, 10:42
Фото: Андрей Степанов
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В июле прошлого года изменились правила маркировки молочной продукции. Это сделали специально, чтобы покупатели могли разобраться, какие продукты стопроцентно молочные, а в какие добавили растительные жиры. Производителям дали полгода, чтобы распродать старый товар и привести упаковку в соответствие с новыми требованиями. Этот срок истек в середине января.

До миллиметра

Кажется, потребители уже уяснили: хочешь купить настоящую сметану или творог, внимательно читай надписи на упаковке. Можно даже прихватить с собой лупу и настроиться потратить лишние десять минут. Усилили глаз оптическим прибором и вперед, изучать этикетку. Главное, чтобы в составе продукта не было растительных жиров. Новые правила обязывают производителей даже увеличить размер букв. Теперь сведения о составе должны быть написаны шрифтом не менее 2,5 мм на лицевой стороне упаковки, там же должна быть маркировка «Содержит растительные масла» размером не менее 3 мм. Эту надпись необходимо сделать контрастной и выразительной.

Продукты с растительными жирами больше не имеют права называться сметаной, творогом или сыром. Например, сметана с растительными жирами должна именоваться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». Также теперь производители не имеют права использовать в названии таких продуктов молочные термины. Раньше нас подкупали уменьшительно-ласкательными суффиксами. Писали на упаковке продукта с растительными маслами «Сметанка» или «Сливочки», и доверчивые покупатели клали товар в корзину. Теперь подобные «Ежики-творожики» вне закона.

Молочные братья

Итак, отправляемся по магазинам, чтобы посмотреть соблюдают ли производители новые правила. «Сметанки» и «Творожочки» и вправду на глаза больше не попадаются. Зато другие известные названия наводят на размышления. Вот стоят на полке молочные братья, синяя и зеленая коробочка – на обеих крупными буквами надпись «Сиртаки для греческого салата». Вот только стоят по-разному: 109 и 83 рубля. Изучаем внимательно мелкие надписи. На зеленой упаковке написано: «Сыр рассольный изготовлен из натурального молока», а на синей: «Комбинированный продукт смешанного состава». Один из братьев подвел: оказался не совсем молочным. Формально все правила соблюдены. Но ведь можно ошибиться, если внимательно не вчитываться, и принять за сыр продукт, который по факту им не является, просто обманувшись названием.

Вот еще продукты, которые заставят старшее поколение, поностальгировать по советскому прошлому – с виду плавленые сырки с известными названиями «Дружба» и «Орбита». Но, что называется, не верь глазам своим. Вернее, верь, только вчитавшись в 2,5-миллиметровый шрифт. По факту это не сырок, а как гласит надпись: «Плавленый сырный продукт с заменителем молочного жира». Есть еще продукт другого производителя «Дружба континентов», где второе слово написано очень мелким шрифтом. Еще один продукт с популярным названием «Костромской» по факту тоже оказался не сыром, а сырным продуктом. И обязательная надпись «продукт, приготовленный по технологии плавленого сыра» встречалась далеко не на каждой этикетке. Также очень часто вместо настоящей творожной массы можно купить творожный продукт, обманувшись отдельным словом «масса» на упаковке.

КСТАТИ

Новые правила не распространяются на сливочно-растительный спред, сливочно-растительную топленую смесь, мороженое с заменителем молочного жира.

На другую полку

С 1 июля этого года правила продажи молочных продуктов, в составе которых есть растительные масла, станут еще строже. Их должны будут ставить в магазине на отдельную полку, в стороне от настоящей качественной молочки.

По поводу нарушения правил маркировки молочных продуктов к нам пока не было обращений. Конечно, если подобные жалобы будут, мы их примем к рассмотрению и выйдем с проверкой. Но нам нужно официальное обращение. Просто присланное по электронной почте письмо считается анонимкой. Вообще жалобы на молочный фальсификат от граждан очень редки. Но мы выходим с проверками по собственной инициативе. В торговых сетях фальсификат встречается реже, а вот в детских садах, школах, больницах, домах-интернатах качественными молочными продуктами кормят не всегда. Это происходит потому, что закупки производят у тех, кто предложил самую низкую цену. А дешевый продукт не всегда качественный.

Александр Нестерук, глава областного управления Роспотребнадзора 
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