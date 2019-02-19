Поговорили о предках

Новостные ленты псковских СМИ облетели фотографии: президент Австрии принимает псковских супругов Кузьминых в императорском дворце Вены, жмет руку главе семейства, увлеченно обсуждает что-то с гостями. «Псковская правда» выяснила подробности встречи. Наверняка многие видели в интернете фото австрийского президента в метро или его же, шагающего по многолюдной улице – без охраны и с рюкзаком за спиной. Александр ван дер Беллен действительно ходит на работу пешком и пользуется общественным транспортом. А еще он известен своими русскими, а точнее, даже псковскими корнями. В 2016 году «Псковская правда» публиковала статью руководителя Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина об Александре Фон-дер-Беллене, руководившем Псковской губернией в сложный период после Февральской революции. Этот Фон-дер-Беллен – не кто иной, как дед нынешнего австрийского президента. По сохранившимся архивным документам Валерий Кузьмин изучал историю этой семьи. А 1 февраля лично познакомился с потомком псковского политика. Встреча прошла в Хофбургском дворце Вены – бывшей резиденции австрийских императоров.

Неожиданная встреча

- Это был не официальный, а частный визит. Мы с супругой находились в путешествии по Австрии. И в череде различных встреч со знакомыми получилась неожиданная возможность встретиться и с руководителем страны, - рассказал Валерий Кузьмин. О том, как псковские туристы попали к президенту, Валерий Кузьмин не рассказывает по просьбе австрийской стороны, но поделился с «Псковской правдой» некоторыми подробностями разговора: - Я немного говорю по-английски, но общались мы через переводчика, поэтому никаких проблем с пониманием не было. Александру ван дер Беллену была интересна история его семьи, история Псковской земли, где на протяжении нескольких столетий проживали его предки. Не только его дед, но родители, отец и мать - уроженцы Пскова. По словам Валерия Кузьмина, до этой встречи он никогда не общался с президентом Австрии. Несколько лет назад, после освещения истории о предках австрийского лидера в СМИ, в архив пришла открытка с фотографией Александра ван дер Беллена – тогда еще кандидата в президенты Австрии. Но запросов в псковский архив от него не поступало. Правда, это не значит, что политик не интересовался историей своей семьи. О своих русских корнях ван дер Белен знал и даже использовал эту информацию в своей предвыборной кампании. - Но, чтобы серьезно заняться историей семьи, нужно время и нужно понимать, с чего начинать и в какую сторону двигаться. Если не работаешь в архиве и не связан с историческими исследованиями, то это достаточно сложно, - поясняет Валерий Кузьмин. - Семья ван дер Беллена большая. У отца нынешнего президента был брат, который остался жить в Эстонии. И какие-то воспоминания черпались именно из оставшихся дневниковых записей. В этом отношении архивные документы могут подтвердить те или иные факты или, наоборот, не подтвердить, оставив их в качестве семейных преданий.

Исторические факты и семейные предания

Бывший псковский губернский комиссар (так после Февральской революции в Пскове стали называть губернатора) Александр Фон-дер-Беллен умер в Эстонии в 1924 году. Его внук – президент Австрии – родился в 1944 году в Вене. То есть своего деда он никогда не знал. Поэтому его интересовал и город, в котором жил его предок, и исторический контекст начала XX века. А время было непростое. Февральская революция только началась. В день отречения Никола II от престола газету «Псковская жизнь» раскупили мгновенно, люди штурмовали типографию, чтобы узнать последние новости. В Пскове в это время находился штаб Северного фронта и 30 тысяч военных. И в этих условиях менялась власть. Временное правительство отстранило от руководства регионами губернаторов и назначило на их места руководителей губернских земских управ - центральных органов власти местного самоуправления. - На тот момент руководителем губернской земской управы был Александр Фон-дер-Беллен. И в 1917 году этот человек взял на себя ответственность в сложный период возглавить регион. Как свидетельствуют документы, за несколько месяцев, с марта до середины лета, им была проделана огромная работа: налаживание финансового взаимодействия, помощь беженцам из западных губерний, строительство дорог и социальных объектов, - отметил Валерий Кузьмин. Причем сохранившиеся в архиве документы рассказывают, что решения, принятые руководителем области, несмотря на «смутное время», были грамотны и адекватны. Например, он не стал предпринимать никаких репрессивных мер в отношении известного фотографа, члена Псковского археологического общества Отто Парли, высланного из Пскова в 1914 году по подозрению в шпионаже: - Реальных фактов, подтверждающих связи фотографа с немцами, не было. И в 1917 году Отто Парли вернулся в Псков. Естественно, полиция доложила об этом губернскому комиссару. И надо отдать должное Александру Фон-дер-Беллену - никаких мер в отношении фотографа он не предпринял. Правда, спустя три года Отто Парли все равно был арестован – уже советскими властями - и выслан в Сибирь. Александру Фон-дер-Беллену тоже пришлось покинуть родной Псков. Сначала семья переехала в Эстонию, где сын комиссара - отец будущего президента Австрии - окончил Тартуский университет. В начале 40-х годов, после присоединения Эстонии к СССР, он вместе с женой отправился в Германию, где некоторое время они находились в лагере для беженцев под Вюрцбургом. Затем семья переехала в Вену, которая стала местом рождения будущего президента страны.

Псковичи живут по всему миру