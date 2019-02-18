Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Стратегический резерв

Молодые и состоявшиеся профессионалы включились в гонку лидеров

Текст:
Алексей Кедров
18 февраля 2019 года, 11:37
Фото: buro-akzent.ru
0

Кадровый проект «Лидер года», который стартовал в регионе 7 февраля, нашел отклик у псковичей. За первые десять дней на новом сайте зарегистрировались более ста участников – им есть что сделать на благо области.

- Получив столь быстрый отклик, мы можем говорить о том, что у псковской молодежи есть большая заинтересованность и желание участвовать в этом проекте, желание проявить себя, свои лидерские и профессиональные способности для развития нашего региона, — слова организатора проекта, руководителя Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрея Царёва приводит Псковское агентство информации.

Он отметил активность молодежи, но надо понимать, что проект открыт для инициативных людей любого возраста. Положение конкурса не выставляет предельную планку по годам. Главное, хотеть стать или быть профессионалом своего дела и иметь лидерские качества. Куда приложить силы, всегда найдется.

Когда мы формировали наше управление, то столкнулись с серьезными проблемами в поиске сотрудников с необходимыми компетенциями. Будем активно сотрудничать с фондом, реализуя этот общественный проект, и верим, что благодаря ему сможем привлечь профессионалов, готовых работать вместе с нами в интересах нашей области.

Наталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области 
Среди тех, кто решил принять участие в конкурсе, - директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Она отметила значимость проекта, заявив, что запуск проекта «Лидер года» означает курс на омоложение и призван помочь в поиске талантливых руководителей и управленцев.

В регионе такие конкурсы должны быть, чтобы формировался кадровый резерв, чтобы люди могли себя каким-то образом проявить, реализовать, чтобы их увидели. Это необходимо жителям региона для развития своей профессиональной деятельности.

Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области 
В том же ключе рассуждает сенатор от Псковской области Елена Бибикова:

Проект необходимый нашему региону для выявления проактивных, незаурядных, нестандартно мыслящих личностей, которые обладают глубокими знаниями в своих областях и могут подтвердить это конкретными результатами и достижениями, у кого есть не только идеи, но и перспективное видение их реализации.

Елена Бибикова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике
Елена Бибикова считает, что конкурс «Лидер года» — это площадка для общения, взаимного обмена и обогащения знаниями и практическим опытом, способствующая личностному и профессиональному росту участников. Сенатор призвала молодых людей Псковской области принять участие в конкурсе «Лидер года», поскольку «это прекрасная возможность испытать себя, проверить свои лидерские качества, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда».

- Я уверена, - говорит сенатор, - что конкурс поможет формированию регионального резерва молодых профессиональных управленцев, готовых продуктивно и эффективно работать на развитие Псковской области.

Напомним, о формировании регионального кадрового резерва и о старте запуска конкурса «Лидер года» объявил губернатор Михаил Ведерников на встрече со студентами.

Мы рассчитываем, что с помощью этого проекта нам удастся создать команду в широком смысле этого слова. Нам нужны активные, честные и принципиальные люди, которые готовы работать на благо родного региона. Со своей стороны, через институт наставничества, гарантируем максимально быстрое получение необходимого управленческого опыта.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Конкурс «Лидер года»

- Возможность принять участие в управленческой образовательной программе;

- Стажировка в администрации Псковской области;

- Известный наставник — лидер госуправления или бизнеса;

- Комплексная оценка личных компетенций;

- Шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва Псковской области.

СПРАВКА

Регистрация на конкурс «Лидер года» до 22 февраля на сайте УправленческийРезерв.РФ.

КСТАТИ

Участником проекта может стать любой человек старше 18 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Среди критериев оценки - уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий. Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Семья
15 февраля 12:00

Рожали вместе

Супружеская пара поделилась опытом совместных родов в новом перинатальном центре Пскова

Общество
15 февраля 11:00

Фуры вместо птиц

Жители выступили против сетевого магазина в цокольном этаже своего дома

Общество
15 февраля 09:00

30 лет спустя

Скрипящая на зубах после песчаных бурь еда, вековые деревья и оазисы, 60 градусов в тени, сон с оружием в руках, жуткие ночи в наряде — ветеран войны в Афганистане рассказывает об армейской службе на Ближнем Востоке
  • Татьяна Григорьева: У меня появились новые идеи, которые ждут воплощения
  • Ольга Груздова: В моей «копилке идей» очень много новых задумок и планов
  • La Vanda: Возможно, в этом году в ассортименте появятся вегетарианские пряники
  • Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока»
  • Наталья Даниленко: Уже работаю над созданием новой коллекции сережек и брошек
  • Ольга Ванаг: Создание больших цветов новый для меня вид творчества
  • Юлия Тихонова: На ярмарке «ART-ель» устрою мастер-класс по созданию медовой свечи
  • Жанна Назарова: В новом творческом сезоне планирую осваивать идеальный декор
  • Людмила Аксенова: Мои главные критерии – качество, изящество и хороший вкус
  • Наталья Котова: Приближение весны вдохновляет меня на новые мысли и идеи
  • Ирина Кузьмина: Для ярмарки «ART-ель» готовлю игрушки, которые несут мое душевное тепло
  • Елена Селюн: Я с большим рвением вяжу новые игрушки и подушки
  • Ольга Дастик: Мега-раффаэлло и мега киндер-сюрпризы ждут посетителей ярмарки «ART-ель»
  • Елена Румянцева: Люблю эксперименты с глиной, интересуюсь свежими тенденциями
  • Ирина Иванова: Для гостей весенней «ART-ели» я приготовила изделия из натуральной овечьей шерсти
  • Супруги Финоженок: В наступающем творческом сезоне ожиданий огромное количество
  • Любовь Жигалова: Испытываю большое счастье, когда людям нравятся мои работы
  • Анастасия Ушанова: С приходом весны хочется творить и воплощать в жизнь новые идеи
  • Наталья Ельцова: Ярмарка «ART-ель» поможет мне подготовиться к Ганзейским дням
  • Тамара Васильева: Эксклюзивные украшения из цветного стекла ждут посетителей мартовской «ART-ели»
  • Маргарита Завертяева: Для ярмарки «ART-ель» я подготовила новые весенние композиции
  • Елена Лебедева: Все мои открытки и шоколадницы сделаны с душой и любовью
  • Подвыпившая псковичка пробила своему сожителю сердце и села в тюрьму
  • Псковичи могут заявиться на конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны»
  • Сергей Белов приедет в Красногородск, чтобы ответить на вопросы местных жителей

    • 17 февраля

  • Молодой великолучанин обокрал спящего посетителя кафе на 70 тысяч рублей
  • Заставленная мебелью лестничная клетка может привести к трагедии - псковское МЧС
  • Разыскивается житель псковской деревни с большими оттопыренными ушами (ФОТО)
  • Псковичам предлагают через интернет получить разрешение на хранение оружия
  • Грабителю, укравшему у великолучанина телефон и золотую цепочку, грозит 10 лет тюрьмы

    • Новости

    Экономика / Инвестиции
    Александр Машкарин 18 февраля 15:03

    Превентивная работа

    Задел на будущее ковала Псковская область на инвестфоруме в Сочи

    Общество
    14 февраля 10:22

    Любовь и ёжики

    Самое сложное в колючих зверьках из шерсти — это нос

    Общество
    12 февраля 15:45

    Псковский МИД

    Откуда в Пскове взялись дипломаты и чем они занимаются