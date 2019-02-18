Стратегический резерв

Кадровый проект «Лидер года», который стартовал в регионе 7 февраля, нашел отклик у псковичей. За первые десять дней на новом сайте зарегистрировались более ста участников – им есть что сделать на благо области.
- Получив столь быстрый отклик, мы можем говорить о том, что у псковской молодежи есть большая заинтересованность и желание участвовать в этом проекте, желание проявить себя, свои лидерские и профессиональные способности для развития нашего региона, — слова организатора проекта, руководителя Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрея Царёва приводит Псковское агентство информации.
Он отметил активность молодежи, но надо понимать, что проект открыт для инициативных людей любого возраста. Положение конкурса не выставляет предельную планку по годам. Главное, хотеть стать или быть профессионалом своего дела и иметь лидерские качества. Куда приложить силы, всегда найдется.
Когда мы формировали наше управление, то столкнулись с серьезными проблемами в поиске сотрудников с необходимыми компетенциями. Будем активно сотрудничать с фондом, реализуя этот общественный проект, и верим, что благодаря ему сможем привлечь профессионалов, готовых работать вместе с нами в интересах нашей области.
Наталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Среди тех, кто решил принять участие в конкурсе, - директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Она отметила значимость проекта, заявив, что запуск проекта «Лидер года» означает курс на омоложение и призван помочь в поиске талантливых руководителей и управленцев.
В регионе такие конкурсы должны быть, чтобы формировался кадровый резерв, чтобы люди могли себя каким-то образом проявить, реализовать, чтобы их увидели. Это необходимо жителям региона для развития своей профессиональной деятельности.
Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области В том же ключе рассуждает сенатор от Псковской области Елена Бибикова:
Проект необходимый нашему региону для выявления проактивных, незаурядных, нестандартно мыслящих личностей, которые обладают глубокими знаниями в своих областях и могут подтвердить это конкретными результатами и достижениями, у кого есть не только идеи, но и перспективное видение их реализации.
Елена Бибикова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политикеЕлена Бибикова считает, что конкурс «Лидер года» — это площадка для общения, взаимного обмена и обогащения знаниями и практическим опытом, способствующая личностному и профессиональному росту участников. Сенатор призвала молодых людей Псковской области принять участие в конкурсе «Лидер года», поскольку «это прекрасная возможность испытать себя, проверить свои лидерские качества, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда».
- Я уверена, - говорит сенатор, - что конкурс поможет формированию регионального резерва молодых профессиональных управленцев, готовых продуктивно и эффективно работать на развитие Псковской области.
Напомним, о формировании регионального кадрового резерва и о старте запуска конкурса «Лидер года» объявил губернатор Михаил Ведерников на встрече со студентами.
Мы рассчитываем, что с помощью этого проекта нам удастся создать команду в широком смысле этого слова. Нам нужны активные, честные и принципиальные люди, которые готовы работать на благо родного региона. Со своей стороны, через институт наставничества, гарантируем максимально быстрое получение необходимого управленческого опыта.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
- Возможность принять участие в управленческой образовательной программе;
- Стажировка в администрации Псковской области;
- Известный наставник — лидер госуправления или бизнеса;
- Комплексная оценка личных компетенций;
- Шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва Псковской области.
СПРАВКА
Регистрация на конкурс «Лидер года» до 22 февраля на сайте УправленческийРезерв.РФ.
КСТАТИ
Участником проекта может стать любой человек старше 18 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Среди критериев оценки - уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий. Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.