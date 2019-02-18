Стратегический резерв

Кадровый проект «Лидер года», который стартовал в регионе 7 февраля, нашел отклик у псковичей. За первые десять дней на новом сайте зарегистрировались более ста участников – им есть что сделать на благо области.

- Получив столь быстрый отклик, мы можем говорить о том, что у псковской молодежи есть большая заинтересованность и желание участвовать в этом проекте, желание проявить себя, свои лидерские и профессиональные способности для развития нашего региона, — слова организатора проекта, руководителя Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрея Царёва приводит Псковское агентство информации.

Он отметил активность молодежи, но надо понимать, что проект открыт для инициативных людей любого возраста. Положение конкурса не выставляет предельную планку по годам. Главное, хотеть стать или быть профессионалом своего дела и иметь лидерские качества. Куда приложить силы, всегда найдется.