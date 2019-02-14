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Общество

Любовь и ёжики

Самое сложное в колючих зверьках из шерсти — это нос

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Светлана Синцова
14 февраля 2019 года, 10:22
Фото: Алёна Комарова
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Псковские валяные ежики живут по всему миру.

Постоянные читатели «Псковской правды» хорошо знают нашего обозревателя Алёну Комарову. И мало кому известно, что она не только талантливый автор, умница, красавица и мама двух дочек, но еще и мастер по созданию «ежиков в тумане». Благодаря ее фантазии трогательный ежик из известного советского мультика покорил весь мир. Эти милые игрушки заказывают не только псковичи, но и жители Европы и Америки. Правда, в свои туманные путешествия ежик не всегда берет узелок. Иногда — по воле мастера — в его лапках появляется цветок, солнышко или сердечко. Последний вариант так понравился представителям одной крупной компании, что они захотели порадовать своих клиентов 14 февраля и заказали сразу 180 ежиков! К сожалению, такой заказ оказался невыполнимым.

— Я бы рада, но это нереально! Просчитали — прослезились: чтобы успеть к сроку, нужно работать три недели и делать одного ежика в час. Физически это невозможно. Занимаюсь этим уже три года, и на одного ежика у меня уходит часов пять, — поясняет Алёна.

Популярный подарок для любимого водителя на День святого Валентина — ежик с петелькой в машину.
Фото из личного архива Алёны Комаровой.

Туманная история

Ручным творчеством Алёна стала заниматься еще в школьные годы, потом появились работа, муж, дети, и на хендмейд времени не оставалось. Находясь в декретном отпуске со вторым ребенком, она вернулась к рукоделию. Шила кукол, потом увлеклась изготовлением брошек из шерсти. В интернете нашла мастер-класс с пошаговым описанием и демонстрацией процесса валяния. Почему решила свалять брошку в виде ежика, точно сказать не может. Это был классический ежик с узелком — полностью свалянный из шерсти, с застежкой сзади.

— Не скажу, что очень любила этот мультик в детстве. Он меня даже пугал: все было в тумане, мрачное, угрожающее, — вспоминает мастерица.

В тот год семья Алёны делала ремонт в новой квартире, и девушка постоянно общалась на форуме, где обсуждались вопросы интерьера и декора. Там она выставила фотографию своего ежика в тумане. Брошка всем понравилось, и даже поступили первые заказы. Фото брошки-ежа в «Инстаграме» добавило желающих обладать таким же милым аксессуаром. А когда, наконец, свою продукцию предложила на популярных в интернете площадках для продажи хендмейда, заказы стали поступать регулярно. В основном, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Правда, судьба самого первого ежика оказалась печальной. В конце концов эту брошку Алёна выкинула:

— Он перестал мне нравиться. Я решила переделать ему нос, но в итоге он оказался в мусорке, потому что испортила все, — смеется Алёна.

По словам мастера, главное в ежике — это нос. Именно нос и расположение глаз делает их индивидуальными.

Пушистая троица уехала в Воронеж.
Фото из личного архива Алёны Комаровой.

Эволюция ежика

Чем дальше, тем ежики удавались один лучше другого. Мастер стала экспериментировать с цветом. Если первый ежик был серо-коричневый, как в мультике, то последующие были и серого цвета, и серо-голубого, и даже разового.

— А потом в одной из соцсетей мне написала девушка, что «Ёжик в тумане» — любимый мультик ее мамы, и спросила, не могу ли я сделать не брошь, а фигурку ежика на подставке. Я никогда не делала подобных ежиков, но решила, что справлюсь с этой задачей, — говорит Алёна.

Ежик на подставке получился крупнее, чем в виде броши, у него появились ручки и ножки из проволоки, обмотанной шерстью. Технологию изготовления конечностей мастер придумала сама.

Ежик-брошь.
Фото из личного архива Алёны Комаровой.
— У меня выработался свой алгоритм действий. И многие детали я стала делать по-другому, не так, как было показано в мастер-классе. Но результат понравился. Человек был в восторге.

А с приходом весны Алёна решила порадовать своих многочисленных подписчиков в «Инстаграме». И сделала несколько вариантов ежиков, идеально подходящих для подарка близким и любимым:

— Творческому человеку надоедает делать одно и то же. Я сделала ежиков с солнышком, с тюльпанчиком и с сердечком. Как-то на 23 Февраля сестра заказывала брату ежика-рыбачка, поскольку брат увлекается рыбалкой. Он был с удочкой и с ржавым ведерком. Известная псковская телеведущая в подарок близкому человеку заказала ежика в два раза больше обычного, с красным яблоком. Интересный опыт оказался. А недавно женщина заказала двух ежиков для сыновей-близнецов. И розового ежика — для себя.

Когда не хватает тепла — ежик с солнцем.
Фото из личного архива Алёны Комаровой.
А потом один из заказчиков натолкнул на новую идею — сделать «ежика в тумане» в виде брелока. Появилась еще одна новая модификация.

Сидишь и тыкаешь практически в одно место иголочкой, устают и руки, и мозг иногда. Устаешь от этой монотонной работы. А упростить или механизировать этот процесс невозможно. Все делается вручную.

Путешествия ежика

Следующим шагом в продвижении ежика на мировой арене стала регистрация на американском сайте товаров ручного творчества. Несмотря на то что Алёна разместила фотографии и других своих работ, заказывать стали исключительно ежиков. Причем среди зарубежных поклонников творчества не так много эмигрантов из России, знакомых с мультиком о ежике в тумане.

— В основном, это люди с абсолютно американскими именами и фамилиями, — отмечает создательница ежиков. — Одна женщина написала, что поставила ежика в детскую комнату, а до этого он был статуэткой на торте в честь дня рождения малыша.

Модница в берете теперь живет в американском городе Паунд в штате Вирджиния.
Фото из личного архива Алёны Комаровой.
Среди американских обладателей милой игрушки — молодой музыкант с латинским именем и фамилией из Лос-Анджелеса. Интересно, что с ним пришлось пообщаться на тему того, как получить посылку на почте. До этого он ни разу этого не делал. Алёна признается, что английским языком почти не владеет, но базовых знаний вполне хватает, чтобы общаться с потенциальными заказчиками.

Также смешные ежики с узелками «живут» как в крупных мегаполисах вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, так и в маленьких городах Америки. Бывают заказы из СНГ и стран Европы: в основном из Англии и Дании.

— К 14 февраля девушка из Казахстана заказала для своего парня ежика с сердечком. Другой такой ежик недавно отправился в Америку. А еще я придумала сделать семейку ежиков, — делится Алёна планами. — Это будет папа-ежик и мама-ежик на подставке, а малыша кто-то из них будет держать в своих цепких лапках. Чем не подарок на День влюбленных? 

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