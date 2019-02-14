Любовь и ёжики

Псковские валяные ежики живут по всему миру. Постоянные читатели «Псковской правды» хорошо знают нашего обозревателя Алёну Комарову. И мало кому известно, что она не только талантливый автор, умница, красавица и мама двух дочек, но еще и мастер по созданию «ежиков в тумане». Благодаря ее фантазии трогательный ежик из известного советского мультика покорил весь мир. Эти милые игрушки заказывают не только псковичи, но и жители Европы и Америки. Правда, в свои туманные путешествия ежик не всегда берет узелок. Иногда — по воле мастера — в его лапках появляется цветок, солнышко или сердечко. Последний вариант так понравился представителям одной крупной компании, что они захотели порадовать своих клиентов 14 февраля и заказали сразу 180 ежиков! К сожалению, такой заказ оказался невыполнимым. — Я бы рада, но это нереально! Просчитали — прослезились: чтобы успеть к сроку, нужно работать три недели и делать одного ежика в час. Физически это невозможно. Занимаюсь этим уже три года, и на одного ежика у меня уходит часов пять, — поясняет Алёна.

Туманная история

Ручным творчеством Алёна стала заниматься еще в школьные годы, потом появились работа, муж, дети, и на хендмейд времени не оставалось. Находясь в декретном отпуске со вторым ребенком, она вернулась к рукоделию. Шила кукол, потом увлеклась изготовлением брошек из шерсти. В интернете нашла мастер-класс с пошаговым описанием и демонстрацией процесса валяния. Почему решила свалять брошку в виде ежика, точно сказать не может. Это был классический ежик с узелком — полностью свалянный из шерсти, с застежкой сзади. — Не скажу, что очень любила этот мультик в детстве. Он меня даже пугал: все было в тумане, мрачное, угрожающее, — вспоминает мастерица. В тот год семья Алёны делала ремонт в новой квартире, и девушка постоянно общалась на форуме, где обсуждались вопросы интерьера и декора. Там она выставила фотографию своего ежика в тумане. Брошка всем понравилось, и даже поступили первые заказы. Фото брошки-ежа в «Инстаграме» добавило желающих обладать таким же милым аксессуаром. А когда, наконец, свою продукцию предложила на популярных в интернете площадках для продажи хендмейда, заказы стали поступать регулярно. В основном, из Москвы и Санкт-Петербурга. Правда, судьба самого первого ежика оказалась печальной. В конце концов эту брошку Алёна выкинула: — Он перестал мне нравиться. Я решила переделать ему нос, но в итоге он оказался в мусорке, потому что испортила все, — смеется Алёна. По словам мастера, главное в ежике — это нос. Именно нос и расположение глаз делает их индивидуальными.

Эволюция ежика

Чем дальше, тем ежики удавались один лучше другого. Мастер стала экспериментировать с цветом. Если первый ежик был серо-коричневый, как в мультике, то последующие были и серого цвета, и серо-голубого, и даже разового. — А потом в одной из соцсетей мне написала девушка, что «Ёжик в тумане» — любимый мультик ее мамы, и спросила, не могу ли я сделать не брошь, а фигурку ежика на подставке. Я никогда не делала подобных ежиков, но решила, что справлюсь с этой задачей, — говорит Алёна. Ежик на подставке получился крупнее, чем в виде броши, у него появились ручки и ножки из проволоки, обмотанной шерстью. Технологию изготовления конечностей мастер придумала сама.

— У меня выработался свой алгоритм действий. И многие детали я стала делать по-другому, не так, как было показано в мастер-классе. Но результат понравился. Человек был в восторге. А с приходом весны Алёна решила порадовать своих многочисленных подписчиков в «Инстаграме». И сделала несколько вариантов ежиков, идеально подходящих для подарка близким и любимым: — Творческому человеку надоедает делать одно и то же. Я сделала ежиков с солнышком, с тюльпанчиком и с сердечком. Как-то на 23 Февраля сестра заказывала брату ежика-рыбачка, поскольку брат увлекается рыбалкой. Он был с удочкой и с ржавым ведерком. Известная псковская телеведущая в подарок близкому человеку заказала ежика в два раза больше обычного, с красным яблоком. Интересный опыт оказался. А недавно женщина заказала двух ежиков для сыновей-близнецов. И розового ежика — для себя.

А потом один из заказчиков натолкнул на новую идею — сделать «ежика в тумане» в виде брелока. Появилась еще одна новая модификация.

Сидишь и тыкаешь практически в одно место иголочкой, устают и руки, и мозг иногда. Устаешь от этой монотонной работы. А упростить или механизировать этот процесс невозможно. Все делается вручную.

Путешествия ежика

Следующим шагом в продвижении ежика на мировой арене стала регистрация на американском сайте товаров ручного творчества. Несмотря на то что Алёна разместила фотографии и других своих работ, заказывать стали исключительно ежиков. Причем среди зарубежных поклонников творчества не так много эмигрантов из России, знакомых с мультиком о ежике в тумане. — В основном, это люди с абсолютно американскими именами и фамилиями, — отмечает создательница ежиков. — Одна женщина написала, что поставила ежика в детскую комнату, а до этого он был статуэткой на торте в честь дня рождения малыша.