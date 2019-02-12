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Общество

Псковский МИД

Откуда в Пскове взялись дипломаты и чем они занимаются

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Дмитрий Михов
12 февраля 2019 года, 15:45
Фото: mid.ru
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Представительство МИД России в Пскове существует уже более 25 лет. Наш человек в ООН, перевод аккаунтов Псковской области в соцсетях на английский язык, приведение в порядок памятника архитектуры, упрощение жителям приграничья поездок в Латвию и гостям Ганзы в Псков — о своей работе псковские дипломаты рассказали «Псковской правде» в профессиональный праздник. День дипломатического работника в России отметили 10 февраля.

Искренне и честно

Собственное представительство в Пскове появилось не сразу. В 1993 году Постановлением Правительства РФ был образован Псковский филиал представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Необходимость создания в Псковской области подразделения российского внешнеполитического ведомства была обусловлена новым приграничным статусом региона, многократно возросшей активностью местных органов власти в сфере установления международных контактов и расширением внешнеэкономических связей, открытием в Пскове консульских учреждений Латвии и Эстонии.

Регион наращивал взаимодействие с иностранными партнерами, и в 1996 году у нас появилось собственное представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации.

У истоков создания «местного МИДа», как его нередко называют псковичи, стоял Вячеслав Николаев, руководивший представительством в 1996 — 1999 гг., 2003 — 2006 гг. и 2009 — 2011 гг. Он энергично отстаивал внешнеполитические интересы России в Псковской области и за рубежом. В его послужном списке — работа старшим советником в посольстве России в Латвии, руководство Генеральным консульством России в Лиепае (Латвия). Дважды Вячеслав Геннадьевич возглавлял Генеральное консульство России в Баренцбурге на норвежском острове Шпицберген. Это человек, который искренне и честно служит своему делу.

У истоков создания «местного МИДа» стоял Вячеслав Николаев. На фото он на норвежском острове Шпицберген, где руководил российским консульством.
Фото представительства МИД РФ.
Сегодня в соответствии с возложенными на него задачами представительство оказывает содействие органам государственной власти Псковской области в развитии международных и внешнеэкономических связей. Регион входит в состав консульских округов большинства иностранных консульских учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге (а их насчитывается 34), поэтому визиты дипломатов здесь не редкость.

Непосредственно в Пскове работают консульство Латвийской Республики и канцелярия Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге. Они занимаются преимущественно выдачей виз российским заявителям и консульским обслуживанием собственных граждан. Организуемые ими протокольные мероприятия приурочены в основном к их национальным праздникам. Учреждения проводят выставки, концерты, презентации традиционной продукции. Представительство оформляет их сотрудникам документы для аккредитации, выдает визы.

КСТАТИ

На момент переезда дипломатов здание находилось в весьма плачевном состоянии, требовало ремонта и восстановления исторического облика

Свой дом

В 2007 году у представительства появилось собственное здание — небольшая историческая постройка в центре Пскова. До этого помещения для работы брали в аренду у администрации области. Памятник архитектуры регионального значения Дом Щербицкого был построен в 1901 году на средства и по заказу уездного врача. Это одно из первых строений в стиле модерн в Пскове, возведенное в период интенсивного развития этого направления в искусстве в России.

В 2012 году комплексная реставрация была завершена. Без преувеличения амбициозный проект, стоивший немалых усилий, был реализован под руководством Сергея Ефименко, который к тому времени в третий раз возглавил территориальный орган, вернувшись из длительной загранкомандировки в Таллине.

В 2013 году представительство отметило свое 20-летие, которое совпало с окончанием капитального ремонта и благоустройства прилегающей территории. По случаю этого события ко Дню дипломатического работника с участием местного консульского корпуса был проведен прием в Приказных палатах Псковского кремля, где, кстати, некогда располагалось отделение воеводского управления города — посольский «стол».

А Сергей Ефименко, профессио­нально владеющий английским и эстонским языками, сейчас работает в постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.

Бывший руководитель Псковского представительства МИД Сергей Ефименко сейчас работает в ООН. На фото — перед знаменитой трибуной Генассамблеи, с которой выступали, в том числе, Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото представительства МИД РФ.
Сотрудники представительства активно вовлечены в общеминистерский процесс ротации кадров. География точек, в которых им доводилось служить, охватывает такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Абхазия, Норвегия, Польша, Австрия, Германия, Испания, Малайзия, Ангола, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки. В долгосрочных командировках в Мюнхене и Вене трудился нынешний руководитель — Владимир Спиридонов.

Мы, конечно, никогда не забудем своего земляка и коллегу Дмитрия Вишернева, трагически погибшего вместе с супругой при исполнении служебного долга в Сухуме. Мемориальная работа в память о Дмитрии стала почетной традицией.

Сейчас представительством руководит Владимир Спиридонов.
Фото представительства МИД РФ.

Сильные стороны

Географическое положение Псковской области, граничащей с тремя государствами — Эстонией, Латвией и Белоруссией, определяет специфику ее внешних связей, сильной стороной которых являются программы приграничного и межрегионального сотрудничества, в том числе по линии Россия — ЕС.

В рамках программ приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» и «Россия — Латвия» на период 2014 — 2020 годов с контрагентами из Прибалтики согласовано шесть крупных проектов. Их реализация предполагает реконструкцию региональных дорог, развитие транспортного сообщения в акватории Псковско-Чудского водоема, оборудование торгово-рыночных площадей для фермеров и предпринимателей, благоустройство объектов туристской и приграничной инфраструктуры, совершенствование систем городского водозабора и аэрации очистных сооружений. В экономику региона планируется привлечь порядка 10 млн евро совместного финансирования.

Динамично развиваются связи с Республикой Беларусь. С 2017 года между областной администрацией и белорусским правительством действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Регулярно осуществляются взаимные поездки официальных делегаций, предпринимателей, творческих коллективов, спортсменов.

Белорусская сторона ежегодно принимает активное участие в проведении встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы. Ведется подготовка к очередной такой, 60-й акции, которая должна состояться на территории российской части мемориала в Себежском районе.

Тесные связи

Вопреки усложнению торговых отношений тесными остаются связи с Латвией и Эстонией. В мае по случаю Дня Победы творческие коллективы Псковской области выступают с концертной программой на праздничных мероприятиях в латвийских городах Резекне и Даугавпилс. В октябре 2018 года Псков посетила представительная делегация во главе с послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем.

Укреплению добрососедских отношений призваны способствовать изменения в межправительственном соглашении об упрощении взаимных поездок жителей приграничья, вступившие в силу 16 декабря 2018 года. Жители приграничья в России и Латвии освобождены от необходимости предъявления полиса медицинского страхования при оформлении документов, снимается ограничение суммарной продолжительности пребывания на приграничной территории в течение срока действия разрешения, предусмотрен отказ от проставления штампов о прохождении пограничного контроля.

В прошлом году в Таллине с участием руководства администрации области были проведены межмидовские консультации, на которых в том числе обсуждались перспективы подписания подобного двустороннего соглашения с Эстонией.

Областная администрация при содействии представительства МИД России в Пскове готовит визиты в Псковскую область сотрудников дипмиссий и консульских учреждений иностранных государств. Так, к примеру, в 2018 году регион посетили представители Белоруссии, Австрии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Израиля, Германии.

Для подготовки служебных командировок за границу в целях развития международных связей представительство оформляет должностным лицам администрации области паспорта для выезда за рубеж, оказывает им содействие в получении шенгенских виз в консульских учреждениях Латвии и Эстонии в Пскове.

В целях повышения туристической и инвестиционной привлекательности по инициативе МИДа прорабатывается вопрос создания англоязычной версии официального интернет-сайта Псковской области и запуска в социальных сетях ее аккаунтов на английском языке. Распространение в медиапространстве объективной информации о России стало одной из ключевых тем первого Псковского международного форума СМИ, состоявшегося в ноябре прошлого года, в котором участвовало более 350 журналистов, в том числе из 7 иностранных государств.

В прошлом году на встрече со студентами псковские дипломаты учили следующее поколение покорению внешнеполитических вершин.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

У Пскова 17 партнерских муниципалитетов за рубежом — во Франции, Финляндии, Китае, Нидерландах, ФРГ, Швеции, Шотландии, США, Латвии, Эстонии, Польше, Белоруссии.

В гости к нам

В этом году исполняется 75 лет первому в мире побратимству городов, родоначальниками которого выступили советский Сталинград и британский Ковентри. Память о совместной борьбе с фашизмом — это то, что по сей день объединяет народы. Сформировавшееся на этой основе широкое движение породненных городов существенно продвинуло развитие их международных связей и внесло немалый вклад в становление особого вида дипломатии. Не исключением здесь является и Псков. Наиболее тесно сотрудничество развивается с партнерами из Германии, в частности с общественно-полезным союзом «Инициатива-Псков» в Евангелической церкви Рейнланда.

Под девизом «Путь навстречу» полным ходом идет подготовка к проведению 27—30 июня Международных Ганзейских дней Нового времени. Президентом Путиным в декабре 2014 года подписан соответствующий указ. Образован оргкомитет, возглавляемый заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец.

Программа подготовки к псковской «Ганзе» включает в себя широкий круг вопросов по развитию современной городской среды, обеспечению занятости населения, а также реализации крупных инфраструктурных проектов. Отдельное внимание уделяется культурной повестке дня. Планируется, что в рамках Ганзейского фестиваля пройдет масштабный хоровой праздник, в котором примут участие более 500 детей из разных регионов России, а также тысяча — из Президентского сводного хора.

На закрытии ожидается постановка оперы «Псковитянка» в исполнении артистов Мариинского театра. Кроме того, запланированы фестивали кино и клубов исторической реконструкции, международная научно-практическая конференция ганзейских городов, ярмарка ремесленников.

Представительство во взаимодействии с МИД России и его загранучреждениями помогает организаторам фестиваля в решении визовых вопросов для его участников. Ведется работа над тем, чтобы для членов официальных делегаций установить упрощенный режим получения документов на въезд в Российскую Федерацию.

Псков в современном, быстро меняющемся мире по-прежнему крепко стоит на западных рубежах нашей страны. Он является важным центром международного сотрудничества, транспортным и логистическим узлом, хранителем русской культуры и русского языка, православных святынь, символом военной мощи. 

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