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Общество

От 18 и старше

Областная власть ждет в своих рядах активных, честных, инициативных и принципиальных - губернатор дал старт региональному проекту «Лидер года»

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Алёна Комарова
8 февраля 2019 года, 15:52
Фото: Дарья Хваткова
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О начале конкурса глава региона объявил на встрече со студентами. Он обсудил с ними важнейшие темы региональной повестки: от продления маршрута «Ласточки» в Новгород и Карелию до «кривых и не очень качественных» аспектов решения мусорной проблемы и трех задач для псковской Ганзы.

- Знаете, как переводится с латыни слово «студент»? - спросил Михаил Ведерников у студентов - участников дискуссионного клуба «Диалог на равных», подыскивая к ним правильное обращение. - «Усердно работающий». Про мой график вы знаете, я когда-то тоже был студентом, поэтому могу сегодня вас называть коллегами и надеюсь, что после окончания вузов вы будете принимать активное участие в развитии Псковской области.

Молодая кровь

Пока обращение «коллега» губернатора к молодым людям на встрече в проектном офисе «Команды 2018» 6 февраля можно считать условным, но в скором времени оно может стать вполне реальным. В Псковской области началось формирование кадрового управленческого резерва. Конкурс «Лидер года» анонсировал Михаил Ведерников:

- Мы рассчитываем, что с помощью этого проекта нам удастся создать команду в широком смысле этого слова. Нам нужны активные, честные и принципиальные люди, которые готовы работать на благо родного региона. Со своей стороны, через институт наставничества, гарантируем максимально быстрое получение необходимого управленческого опыта.

Лидером года может стать выпускник учреждения высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Несмотря на то что анонсирование конкурса состоялось в студенческой аудитории, верхняя граница возраста для участников конкурса не установлена.

Состязание предполагает пять этапов: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Оценивают уровень интеллектуального потенциала, управленческие компетенции и лидерские качества. Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв. Организатором «Лидера года» выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Студентам рассказали об уникальной возможности.
Фото Дарьи Хватковой.
СПРАВКА

Регистрация на конкурс «Лидер года» на сайте «Управленческий резерв».

Вопрос ребром

На первом заседании дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» губернатор не только пригласил молодых псковичей принять участие в развитии родного региона, но и ответил на вопросы.

Сначала студенты спросили о том, что сделано в 2018 году, о планах на этот год и чем они могут помочь губернатору. Среди прочего Михаил Ведерников напомнил об увеличении транспортной доступности региона. Запущен поезд «Ласточка», между Псковом и Санкт-Петербургом курсирует уже три пары, а с марта поезд будет ходить до Великого Новгорода и Карелии. В прошлом году начал летать самолет на Москву, скоро авиарейсы будут расширены до Краснодара и Сочи.

Глава региона предложил студентам активнее участвовать в грантовых проектах. С помощью них область может получить до 100 млн рублей из президентского фонда, это снизит нагрузку на областной бюджет и поможет решить социальные и культурные задачи.

Студенты попросили оценить состояние инфраструктуры накануне Ганзейских дней. Михаил Ведерников ответил, что первоочередная задача - привести Псков в порядок к Ганзейским дням, а не просто провести «грандиозный праздник». Он отметил, что многое уже сделано, но есть и над чем работать. Вторая задача, которую предстоит решить, - сделать традиционным праздник хорового пения, запланированный на время фестиваля. Третья задача - показать инвестиционный потенциал региона, поэтому состоится торговый форум ганзейских городов.

Один из студентов уточнил, станут ли Ганзейские дни причиной переноса выпускных и экзаменов в школах и вузах. Губернатор ответил, что выпускные переносить не стоит, так как «все планируют отпуск» с их учетом. Кроме того, молодой человек рассказал об идее сделать летом большой студенческий праздник по аналогии с «Последним звонком» у выпускников, которые проходят 25 мая. Михаил Ведерников назвал его «Ганзейский парад выпускников» и предложил подумать в этом направлении.

Животрепещущим вопросом студенты назвали тему вывоза мусора и спросили, как продвигается реформа.

- Сложная очень тема, тяжелая, - сказал губернатор и ответил, что перераспределение мусора на другие полигоны после закрытия псковской свалки в прошлом году сделали «криво и не очень качественно». Больной вопрос - порховский полигон. Михаил Ведерников еще раз напомнил, что он будет закрыт сразу же, как только будут открыты два экотехнопарка. Несколько площадок подобраны, но решения по ним нет. В целом, отметил губернатор, если не принимать необходимые меры по ситуации с твердыми коммунальными отходами в регионе, то из-за несанкционированных свалок «ваши дети и внуки не смогут выйти прогуляться в лес».

Студентка областного колледжа культуры и искусства пожаловалась губернатору на то, что в здании колледжа, где проходят репетиции и концерты, протекает крыша, очень холодно, что плохо влияет на голос, неэстетично смотрятся тазы на мероприятиях, куда приходят зрители. Михаил Ведерников пообещал рассмотреть варианты ремонта колледжа.

Также ребята посетовали на стипендию у студентов средних специальных учебных заведений в 500 рублей при плате за общежитие в 400 рублей и на отсутствие повышенной стипендии. Спрашивали студенты о сельских автобусах для молодежных проектов, о медицине на селе, о работе псковских подрядчиков на различных объектах, о спортивном клубе «747», развитии туризма между Псковом и городами-побратимами, просили поддержать молодежные театры и выделить субсидии для льготных проездных билетов. Михаил Ведерников подробно ответил на все вопросы и пообещал сделать все, что может, по каждой из тем.

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