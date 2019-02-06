Где в Пскове появятся площадки для выгула животных и как в городе будут контролировать исполнение нового федерального закона.

В номере от 23 января мы подробно разобрали новый закон «Об ответственном отношении к животным», который вступил в силу с начала года. Напомним, в теории хозяева больше не имеют права выкидывать своих четвероногих питомцев на улицу, обязаны заботиться об их здоровье, гулять в специально отведенных местах и убирать за своими любимцами. (Подробнее читайте в статье «Ответственность за Шарика»). На деле закон вызывает много вопросов как у владельцев четвероногих, так и у зоозащитников. Как и где городские власти планируют организовывать площадки для выгула собак? Когда эту работу начнут? Как предполагают следить за тем, чтобы хозяева убирали за питомцами? Эти вопросы мы адресовали администрации Пскова.

В редакцию пришел ответ за подписью заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут. Пока в Пскове есть одна официальная площадка для выгула собак у дома № 15 на Сиреневом бульваре. В будущем планируют обустроить еще три. Правда, с оговоркой «при выделении денежных средств из бюджета города Пскова». Когда конкретно планируют начать работы по обустройству, чиновники не сообщили.

Чтобы владельцы собак не нарушали требования содержания и выгула домашних животных в Пскове, за ними будут следить сотрудники контрольного управления городской администрации, народные дружинники и полицейские.

— В функции контрольного управления входит составление протоколов об административных правонарушениях, в том числе составление протоколов по статье 2.4 закона «Об административных правонарушениях», — сообщила Елена Жгут. — С целью профилактики подобных правонарушений планируется проведение мероприятий по информированию граждан о необходимости соблюдения требований выгула домашних животных, существующей обязанности по уборке экскрементов за своими животными, предупреждению граждан об административной ответственности за нарушение требований выгула домашних животных.

Напомним, ответственность хозяев, которые не убирают за своими питомцами на улице, прописана в областном кодексе административных правонарушений с лета прошлого года. За это нарушение положен штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей для граждан, от полутора до двух с половиной тысяч рублей для должностных лиц.