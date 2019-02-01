Мечта на миллион

Яна Васильева хочет заработать денег, чтобы свозить свою большую семью на море. Яна уже сейчас делает творог, йогурт и сыр из своего молока, а новое оборудование позволит ей расширить производство. «Мои Крылья» - всероссийский конкурс талантов и достижений, специально создан благотворительным фондом «Солнечный город» в поддержку детей из многодетных, приемных семей и детских домов. Главный приз конкурса - грант в один миллион рублей на осуществление заветной мечты – теперь получит Яна Васильева за победу в номинации «Деятель». В этой номинации, посвященной бизнесу, соревновались юные предприниматели. Снять видео с рассказом о себе и написать бизнес-план, а именно таковы были условия конкурса, Яне помогала вся семья. Яна растет в семье, где воспитывают восьмерых детей, пятеро из которых приемные. Но родители Яны подчеркивают: между детьми никакой разницы, они все родные.

Зачем корове седло?

- Моя Доня умница и красавица, недавно она впервые стала мамой, - рассказывает Яна про свою рогатую любимицу, которая наравне с девушкой стала героиней конкурсного видео.

К аплодисментам и славе Доне не привыкать. В прошлом корова жила в питерском конно-спортивном клубе, там ходила под седлом и научилась делать поклоны. Доня даже снималась в кино. - Всей семьей считали, с какой минуты она пробежит в кадре несколько секунд, - смеется Яна. Конно-спортивный клуб недорого продал корову семье Яны, с условием, что ее не пустят на мясо. Об этом в семье даже не помышляли, тем более, Доня очень дружелюбная. А летом у нее появился теленок и молоко.

Я не думала, что смогу победить, так как девочки-соперницы в моей номинации были сильными и их проекты интересными. Но, как оказалось, Доня покорила экспертов и помогла мне пройти из тура в тур. Яна Семенова

На конкурс «Мои крылья» поступило почти полторы тысячи заявок из разных уголков России. Яна Васильева оказалась в числе восемнадцати финалистов, которых пригласили в Москву на очный тур. Финал прошел 24 января. - Это общая победа моей семьи, так как каждый из нас, включая маленьких, участвует в процессе, - продолжает Яна. - Вообще мы не планировали так масштабно развиваться, несколько коров пару лет назад купили родители, чтобы кормить нас качественной едой. Но теперь все подросли, в том числе и хозяйство, родились телята, и мы решили, почему бы и не расширить производство. На выигранный грант мы закупим оборудование для производства сыра, буду учиться варить новые сыры. Сейчас я пока умею готовить только самые простые. - Фонд сам купит корову и оборудование, на это понадобится меньше миллиона, - говорит папа Яны Эдуард Семенов. – Мы хотим, чтобы оставшиеся деньги организаторы конкурса потратили на нужды других детей.

Уважать рогатую