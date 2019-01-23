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Общество

Прибавит активности

Невельчане первые в региональном смотре-конкурсе

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Николай Иванов
23 января 2019 года, 10:06
Фото: Николай Иванов
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Невельская районная организация ветеранов войны и труда — одна из самых крупных в области. Автор рубрики «Ветеран» в «Псковской правде» Николай Иванов первым сообщил ее председателю Людмиле Слышанковой важную новость.

Очень неожиданное известие, прекрасный новогодний подарок для всех невельских ветеранов. Прошедший год был для всех нас очень напряженным и волнительным. Столько ярких событий, что главных, как вы просите, сразу и не назовешь. В числе основных отмечу празднование 100-летия Красной Армии и комсомола, Дня Победы, 75-летия освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков. Не менее важным был выход нашего тома книги «Солдаты Победы». Презентации проходили буквально со слезами на глазах. В этом томе есть сведения и о моем отце и многих других, кого знала, с кем работала. Не забыты!

Людмила Слышанкова
Это знаковые события. Но ведь есть практически повседневная работа, направленная на улучшение жизни ветеранов. С удовлетворением в Невеле отмечают, что есть большие сдвиги в военно-патриотическом воспитании молодежи. Чего стоит победа местной команды юношей второй год подряд на областной спартакиаде среди допризывной молодежи и отличные показатели на всероссийских соревнованиях. Растет число и активность юнармейцев. В каждой школе есть музей или комната боевой славы и свой Герой.

А ежегодная Вахта памяти! В 2018 году она была посвящена первому командиру поискового отряда «Гвоздика» Ивану Михайлову. Близ деревни Червоеды найдены и с почестями перезахоронены останки 221 солдата Великой Отечественной войны.

— Если в нескольких словах, то стараемся жить активно, — говорит Людмила Слышанкова. — Осваивать компьютер и петь в хоре, познавать историю своего края, области, соседних регионов и навещать тех, кто прикован к постели. Широк круг интересов и забот первичных ветеранских организаций, их руководителей. А такая награда только прибавит активности. 

КСТАТИ

5 500 человек находится на учете в 19 первичных организациях Невельской районной организации ветеранов. Наиболее представительны ветераны труда — 3793, дети войны — 820, труженики тыла — 292, ветераны боевых действий — 249. Участников Великой Отечественной войны — 26 человек.

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