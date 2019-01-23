Труден путь «Солдат Победы»

Продолжается работа по созданию книги «Солдаты Победы». В новых томах рассказ о тех, кто вернулся с войны и восстанавливал разрушенное народное хозяйство. И кого уже нет с нами. Но память о них должна жить. В Палкинском районе конкретную работу организует Борис Ильин, человек очень известный и авторитетный. Бывший редактор районной газеты, автор многих книг, член Союза писателей России, руководитель районной организации ветеранов войны и труда.

Даже не предполагал, что все будет так непросто. Не сразу, но удалось выяснить, что в район после войны вернулось чуть более 1300 фронтовиков. И о каждом нужно собрать немало достоверных данных, желательно с фотографиями, чтобы поместить в книгу. Прямо скажу, настроение вначале было пессимистическое. К тому же менялись руководители редколлегии, не все ее члены четко понимали поставленные задачи, документы оформляли кое-как. Возвращал на доработку, были даже потери собранных материалов.

Волей-неволей Борису Ильину пришлось все взять в свои руки: и составление текстов, и оформление единых карт. Остальные, как говорят, были на подхвате. Действенную помощь оказали архивный отдел администрации, управление ЗАГС, Центр социального обслуживания населения. Проверяли по хозяйственным книгам, обращались к солдатским вдовам, родственникам умерших. Получали транспорт для поездок по району.

Одновременно Борис Ильин тщательно изучил весь архив Совета ветеранов войны и труда, особенно списки участников войны, их учетные карточки, другие документы. Проштудировал все номера районной газеты «Льновод» с 1967 года, то есть со времени нового образования района. Выписал из заметок все, что касалось ветеранов и их участия в войне. Наиболее ценными оказались воспоминания ветеранов. Появилось больше уверенности, когда через областную редколлегию передали анкеты на 167 участников войны — палкинцев, проживавших в Пскове. И в дальнейшем Госархив области представлял единые карты, хотя и в меньшем количестве. Некоторые списки по волостям представил Островский объединенный райвоенкомат.

Минувшим летом, когда не получалось с автотранспортом, Борис Ильин объехал на велосипеде более десятка близлежащих к райцентру населенных пунктов. Потому что живое общение с родственниками фронтовиков ничего не заменит.

Молва быстро распространяется. Родственники стали часто приходить в районный Совет ветеранов. Звонки поступали из Латвии, куда после войны уехало немало наших земляков, из Пскова, из Санкт-Петербурга.

— За два последних года объехал на велосипеде и внимательно изучил 10 кладбищ, не раз обходил самое большое в райцентре, — рассказывает Борис Ильин. — Удостоверялся о месте захоронения уже найденных фронтовиков и находил новых. Списывал с памятников данные всех мужчин призывного возраста 1896 — 1927 годов рождения. Фамилии сличал по спискам, искал в интернете. Таким образом список пополнился более чем на семьдесят человек.

Много помогали на местах работники администрации райцентра, Новоуситовской и Черской волостей, Палкинской, Добычинской, Качановской, Харлапковской и Родовской школ.

Появились по зову сердца неравнодушные к большому делу добровольные помощники, энтузиасты. Это житель Пскова, сын участника войны Виктор Морозов из деревни Филатово Владимир Никитин, методист Дома детского творчества Ольга Харченко, завуч Палкинской школы Анатолий Коновалов, учительница Харлапковской школы Нина Магерапова, бывший глава Родовской волости Леонид Убогов, бывшая сотрудница районной газеты Евгения Смирнова, социальный работник Юрий Павлов. Они всегда готовы выполнить любое поручение.

Сейчас подготовлены данные на тысячу человек. К середине года, надеется составитель, собирательская работа будет завершена.