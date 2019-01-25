Карманные деньги отдала бедным

Наше издание подробно рассказывало о проекте «Пища для жизни», который придумал и реализовал пскович Сергей Васьков. Три раза в неделю Сергей Викторович вместе с единомышленниками готовит и раздает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, собственноручно приготовленные горячие обеды.

После последней нашей публикации – в начале января – Сергей Васьков позвонил в редакцию и рассказал, что помощь его проекту готова оказать маленькая девочка. А несколькими днями позже опубликовал пост в соцсетях:

«В нашей программе произошло настоящее чудо! И зовут это чудо Сонечка, - поделился он с подписчиками. - Мне позвонила эта чистая душа и сказала: «Я прочитала в газете о вашей программе. У меня есть немного денег, я хочу вам привезти продуктов для приготовления обедов нуждающимся людям». По правде сказать, я даже присел. За все годы, сколько мы готовим и раздаем горячие обеды, мне впервые предлагает поддержку ребенок, ученица четвертого класса. Потом я выяснил, что ей посоветовала бабушка прочитать статью о нашей программе в газете «Псковская правда». Возможно, она бы захотела помочь этому благородному делу. И Сонечка с бабушкой протянули нам руку помощи! Я хочу выразить слова благодарности бабушке и родителям Сонечки за то, что они воспитали такого замечательного Человека. Низкий вам поклон!»

Мы связались с бабушкой Сони Лидией Васильевной. Сразу оговоримся, Лидия Васильевна была против этой публикации, из скромности.

- Мы помогли всего-то один раз. Ничего особенного нет в нашем поступке, - говорит Лидия Васильевна. – Ладно бы еще помогали проекту на регулярной основе. Просто хотим, чтобы наша девочка выросла доброй.

Соня решила отказаться от карманных денег, которые дают ей родители, и купить на них продукты. К Сониным накоплениям денег добавили мама и бабушка. Соня привезла несколько пачек макарон, гречки, гороха и кетчуп, предварительно поинтересовавшись у Сергея Викторовича, в чем больше всего нуждаются его подопечные. Для подарка понадобилось два больших пакета.

Мы узнали, что Соня вместе с мамой и бабушкой планируют еще раз помочь проекту в феврале. И наверняка эта помощь не будет последней.

Мы просим извинения у Лидии Васильевны, что все-таки решили предать огласке эту историю. Тем более Сергей Васьков попросил через газету поблагодарить Сонечку и ее родных. А мы, в свою очередь, уверены, что у Сонечки обязательно найдутся последователи.