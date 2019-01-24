Дизайн-код вывесок

В конце октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников создал областное управление архитектуры и градостроительства, вместе с ним появилась должность главного архитектора области, которой до недавнего времени не существовало. Новое управление возглавил московский архитектор Евгений Шапкин. «Псковская правда» расспросила его, чем будет заниматься новое управление и какие надежды на него возлагает областная власть. — Как вы оказались в Пскове? Кто вам предложил занять эту долж­ность? — Это, наверное, стечение обстоятельств. У меня было предложение в другом регионе, но по каким-то причинам оно отпало, выяснилось, что в Пскове есть вакантная должность, мне поступило предложение. Я лично губернатора не знал. Мы познакомились на собеседовании, была предварительная работа по одному из парков в городе. Я сделал эскизы. Не буду говорить сейчас, какой парк, надеюсь, по этому проекту пойдет работа, он получился достаточно интересным. Проект стал своеобразным тестовым заданием. Губернатор хотел понимать, как проект может выглядеть в представлении другого человека. — Были вы знакомы с нашим регионом до приезда? — О Пскове и области я знаю еще с институтских лекций по истории архитектуры и культуры. Все на слуху, в памяти. Область с богатой историей. Перед приездом еще почитал об истории городов и населенных пунктов области — история дает представление о менталитете людей, определенном складе их характера и образе жизни. — Чем вас привлекла наша область? — Задачи развития архитектуры в регионе сами по себе для меня очень интересны. Я закончил факультет градостроительства, работа была связана не с точечными объектами, а с градостроительными решениями. Это мне нравилось и нравится. Есть такое выражение: «Мы создаем город, а город создает нас». Как мы обустроим окружающую среду, таким и будет человек. Если среда агрессивная, то и люди будут агрессивными. Если город правильно распланирован, правильно зонирован, то и человек, соответственно, ведет себя позитивно. Это влияет на безопасность, здоровье, социальную активность, что должно быть основополагающим в городе. При таком подходе городская среда устойчиво развивается.

Формировать политику

— Какие перед вами стоят задачи? — Понятно, что должно быть красиво, удобно и чтобы все были довольны. Но есть определенная проблематика, которую мы проговаривали с губернатором. Это, в первую очередь, формирование градостроительной политики как таковой. В сельских поселениях и областном центре. — Что подразумевает градостроительная политика? — Должны быть правила и, если хотите, законы, по которым правильно проектируются кварталы, размещаются детские сады и школы, парковки, озеленение, правильно формируются детские площадки и дворовые территории. Соответственно планируется дорожная сеть и ее примыкание к жилому кварталу, включая возможности для велотранспорта. Если речь идет о городских территориях — формирование рекреационной зоны, парковой. Это набор неких правил застройки, чтобы было удобно и хорошо жить, и когда муниципалитет дает разрешение на строительство, было бы с чем свериться. Узаконить такие правила сложно, но надо. Я являюсь руководителем управления архитектуры и градостроительства области, сейчас набирается небольшой штат, формируем положение управления, его утверждение предстоит в ближайшее время и станет шагом, с которого мы начнем путь. Дальше будем менять градостроительные законы на уровне региона. — Какие главные проблемы вы видите в Пскове? — Огромная проблема в Пскове с парковочными местами. Тот расчет, который существует в регионе, — ужасен. Конечно, проблема стоит остро во всем мире, с ней бороться очень сложно, но есть свои методы. Например, надо развивать общественный транспорт. Он должен быть удобным, с комфортными остановками, чтобы было чисто, автобусы были новые, чтобы у них был на дороге приоритет, может быть, на каком-то светофоре. Тогда это нравится людям. Псков — город компактный. Первое, что бросилось в глаза, в центре нет зажатости. Есть понятие человеческого масштаба. Идти пешком должно быть приятно. Мы не пролетаем, как автомобиль по магистрали, видя огромные баннеры, рекламу. Мы идем нормальным шагом и воспринимаем то, что нас окружает на уровне глаз: кафе, вывески, красивые витрины. В градостроительстве это надо учитывать, не забывать.

КСТАТИ Проблемы с вывесками в Пскове, которые призвано решить принятие дизайн-кода: - Вывески с подложкой закрывают фасад; - Большой размер; - Неуместное использование декоративных панелей; - Вывески на баннерной ткани; - Глухие витрины; - Самостоятельные надстройки; - Неопрятный внешний вид; - Скопление вывесок на одном клочке фасада. Дизайн-код — часть новых правил благоустройства, замечания и предложения по ним принимают до 28 февраля в администрации Пскова. Полный документ с предложениями по дизайн-коду Пскова смотрите здесь.

Еще есть проблема согласования жилых застроек. Сейчас получается так, что есть территория, на нее делается проект планировки: условное размещение зданий, школ и детских садов, потом идет межевание территории под какие-то дома. Выходит, застройщик и ляпает так, как ему нравится. Проектирование и строительство, то, что мы видим по факту, является комплексной проблемой, соответственно, и решения должны приниматься комплексно всеми участвующими. Должен быть определенный порядок. Я считаю своей задачей непосредственное участие в формировании проекта планировки в части пространственного развития генерального плана города. Управление архитектуры и градостроительства должно принимать в этом серьезное участие. Сейчас генплан — это определенное зонирование, разрешенный вид использования территорий, высотность, с которой где-то можно спорить. Но когда рассматривается какая-то территория, делается проект планировки. Это техническая вещь, идет расчет машиномест, детских садов, школ, вместимость, наполняемость. Соответственно рассчитывается этажность разрешенного участка. Это цифры. Дальше архитектор должен правильно формировать среду: вписать бульвары, учесть, что детский сад не должен примыкать к магистрали, и так далее. Есть простые принципы, которые нужно соблюдать. — У нас эти принципы не соблюдаются? — Я считаю, что градостроительная политика сейчас отсутствует.

Найти свой код

— Сейчас должность главного архитектора Пскова вакантна, тем не менее, есть ли у вас взаимодействие с городскими властями в вопросах градостроительства? — Мы тесно сотрудничаем, как раз недавно взаимодействовали по одному из парков в Пскове. Кроме того, подняли вопрос о том, что городу нужен дизайн-код. Есть правила благоустройства Пскова, которые сейчас сильно корректируются по решению городской администрации. Корректируются в лучшую сторону, расширяются. Там и уборка территорий, уборка мусора, другие аспекты. Сейчас к этим правилам разработали приложение по правилам размещения и внешнему виду вывесок в городе. Этот момент — часть дизайн-кода города. Во многих городах России дизайн-код существует и на рекламу, и на вывески, и на нестационарные объекты торговли. С администрацией города мы пытаемся пойти таким же путем, привести в порядок это направление, обозначить основные правила. По вывескам — это первая весточка, а дальше в планах сделать правила размещения ярмарок. Сейчас мы обсуждаем территории, где они возможно будут, под них можно разработать свои объекты нестационарной торговли. Надеюсь, мы совместно разработаем правила размещения нестационарных объектов. Это касается и уличной мебели, осветительных опор и так далее. — Мы имеем недавний пример с размещением торговых точек в Финском парке — в охранной зоне. Когда одни дают разрешения предпринимателям, другие отнимают, одни предприниматели работают на этой территории, другие почему-то не могут. Страдает эстетика исторического центра. Все обижены, недовольны, всем все не нравится, в соцсетях эта проблема обсуждалась, в кабинетах обсуждалась, а выхода нет до сих пор. — Выход есть, просто надо наводить порядок. Общаясь с администрацией Пскова, я вижу, что там это понимают и имеют серьезные намерения это сделать. Я верю, что, если законодательно все удастся сделать, эффект будет. Надо понимать, что формирование градостроительной политики и правил — это время, проектирование и стройка — это время, согласование — это время. Это не один год. Если дизайн-код утвердят, то в этом году начнет что-то меняться. Пока речь идет о вывесках, но постепенно есть шанс избавиться от визуального мусора, шума вообще. Шаг за шагом среда будет меняться, топором рубить нельзя, так не будет и невозможно.

Может быть по-другому

— Какие стоят перед вами задачи в работе с муниципалитетами? — Честно, пока ездил мало. Был в Опочке, Острове, Порхове, Кунье, Изборске. В Псковской области два основных города — Псков и Великие Луки, остальное — в основном сельские поселения. Пока больше внимания к областному центру. Хотя, например, по Псковскому району, Борисовичам, у меня есть предложения, пока эскизные. Это план развития жилых кварталов на основе современных принципов урбанизма. Второй квартал, четвертый квартал — их генплан готов, планировка парковых зон между этими кварталами и так далее. Среди наших предложений: сделать дворы без машин, взять другой расчет машино-мест, во дворах сделать безбарьерный доступ — без перепадов бордюров, с ровной поверхностью, в здания мы должны входить без ступенек, должна быть колясочная, в которую можно поставить коляску или велосипед, чтобы попасть в лифт, не должно быть никаких ступеней. Все это реально воплотить в жизнь. Очень надеюсь, что «Псковжилстрой» начнет проектировать по этим схемам. Самое главное, мы предлагаем проект для жилья экономкласса. Стоимость не должна увеличиться. Это можно увидеть на примере уже построенных зданий. Есть застройщики в Овсище и в Борисовичах. Один говорит: «я не буду стеклить балконы — это дорого», а у другого застройщика эти балконы застеклены. Один говорит, что стеклянную входную дверь делать дорого, а у другого здесь же стеклянная дверь с нержавеющей ручкой, с красивыми светильниками, пусть и недорогими, пандусы и поручни из нержавейки, и стоимость квадратного метра в Овсище практически не отличается от стоимости в Борисовичах. Значит, можно. Проблема комплексная и большая, но понимание того, что должно быть, есть. — Сейчас идет голосование по проектам конкурса благоустройства Вала на реке Великой в Опочке, под который муниципалитет получит 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Конкурс на контроле у губернатора, вы им активно занимаетесь, почему такой интерес? — Какая сейчас существует ситуация: Минстрой выделяет деньги регионам. Регионы под них объявляют конкурсы, дальше по конкурсу появляется генпроектировщик, у него есть техническое задание по площади, высотности, назначению и так далее, он проектирует. Что он проектирует, никто не знает, архитектурно-градостроительное решение никем не отслеживается. Потом по конкурсу появляется подрядчик, строит, и мы получаем то, что получаем. На стадии проектирования полностью отсутствует идеологическая составляющая, а ведь чем объемнее она сформирована, тем лучше будет результат. Такая идея, сформулированная в эскизном проекте, может быть приложением к техзаданию для проектировщика. В Москве и в Питере такая практика существует, но там другое законодательство. Сейчас конкурс — это один из способов сформировать эту идею. Перед нами стоит задача — сделать в Опочке хороший проект. Я ожидал, что проектов на конкурс поступит больше, но появилось пять. Участники подошли к конкурсу с интересом. Самое главное, что в каждом проекте есть свое зерно, которое можно применить. Скоро подведем итоги и будем работать дальше. На примере Опочки и Борисовичей, надеюсь, мы сможем показать, что в строительстве и благоустройстве у нас будет по-другому.