Трудами и молитвами

Митрополит Псковский и Порховский Тихон второй раз с момента майского назначения встретился с журналистами. Беседа длилась почти два часа — до последнего вопроса. «Псковская правда» собрала самые яркие высказывания владыки.

Об аккредитации экскурсоводов

«Монастырь — один из самых значимых памятников истории и архитектуры. И один из тех монастырей, где спонтанные экскурсии проводились людьми неподготовленными к экскурсионной деятельности. Мы с уважением относимся к экскурсионному сообществу, но что порой приходится слышать! Приведу лишь несколько примеров, которые можно умножать до бесконечности. Преподобный мученик Корнилий, когда был обезглавлен, сам взял свою голову и прошествовал к месту своего захоронения. Императрица Анна Иоановна собиралась уезжать из монастыря, но кони встали на дыбы и сказали человеческим голосом, что, пока императрица не приложится к святыням, они не двинутся с места. И это далеко не самое неприятное. Поэтому мы приняли решение об официальной аккредитации экскурсоводов. Представлять к аккредитации будет монастырь. Процедуру эту мы запустим в феврале. Услуга будет платной. Цену устанавливает Псковский университет, который будет проводить аккредитацию. Выдавать ее будут на три года. Сейчас в монастыре трудятся 28 экскурсоводов. Это не монахи и не пришлые люди из Москвы. Это жители Пскова, Печор, специалисты, историки, краеведы. Если надо больше — пожалуйста. Все желающие после представления монастырем могут пройти аккредитацию».

О платных экскурсиях

«Вы знаете, что вся экскурсионная деятельность платная. В церковной практике это называется добровольным пожертвованием. Стоимость экскурсии для одного человека в составе группе составит 100-150 рублей. Однако если приезжает группа и люди не в состоянии заплатить, мы готовы провести для них бесплатную экскурсию. Все, что требуется, — сообщить об этом в заявительном порядке. По такому принципу работает Паломнический центр, где проживание в обычном номере стоит 200 рублей в сутки, а обед — 100 рублей. Если человек подает прошение о бесплатном проживании и питании, то мы идем ему навстречу. На что идут вырученные средства? Любой объект требует ремонта, обслуживания, оплаты коммунальных услуг. Монастырь не исключение».

Об аварии в Великих Луках с участием нетрезвого священнослужителя

«В этой ситуации могу только принести глубокие извинения. Надеюсь, что у пострадавшей все будет благополучно. Всякий раз это болезненная и постыдная история, особенно если виновник происшествия был в нетрезвом состоянии. Никаких оправданий быть не может. Знаю, что епископ Сергий встретился с пострадавшей, она сейчас в Пскове. Все, что мы можем сделать, мы сделаем».

О Снетогорском монастыре

«Проблема заключалась в том, что за все эти годы не была поставлена на кадастровый учет железобетонная конструкция, от которой мы должны вести работы по укреплению. Она не принадлежала никому. А не было хозяина — не было возможности получить финансирование в рамках федеральной целевой программы Минприроды. В решении вопроса к нам подключился, и за это ему особая благодарность, вице-премьер правительства России Алексей Гордеев. Огромными трудами наконец-то эта конструкция была поставлена на кадастровый учет в Росимущество и сейчас передается области. Вот теперь мы можем рассчитывать на финансирование проектных работ из резервного фонда правительства России. Уже проведены исследования и изыскания склона Снятной горы, подготовлено техзадание на проектирование и берегоукрепление».

О сохранении памятников

«К сожалению, в Псковской области нет больших промышленных предприятий и бюджет невелик и дефицитный, и все это ощущают. Может, со временем это изменится. Что у нас есть — так это наши памятники, а значит, бюджет области может пополняться за счет паломничества и туризма. Наша задача — и церкви, и государства — сохранить всеми силами наши храмы и монастыри. Ведь может случиться так, что останемся мы без этого богатства, просто все разрушим, и некуда будет приезжать. У нас сейчас подготовлен список из 27 первоочередных объектов, которые мы должны сохранить. В области 100 памятников федерального значения и 170 — регионального. В то время как другие регионы и епархии получали средства на реставрацию своих древних святынь, мы оказались на обочине. Будем прилагать все усилия, чтобы это исправить».

КСТАТИ Печоры запомнились митрополиту чистенькими и аккуратными, и он собирается вернуть городу былой облик.

О состоянии пещер

«При температурной норме в 5 градусов в пещерах она поднимается до 14-15 градусов, усилилась влажность. Вход туда будет ограничен, это вынужденная мера. Так было и в те времена, когда я был послушником. Это была разумная практика. Собирались группы, и монахами проводилась паломническое посещение. Последние годы пещеры были открыты всегда, что тоже привело к проблемам. Они не критичны, но есть. Сейчас будем готовить проект по влагоотведению, изоляции, плюс мы будем высаживать деревья по холмам и следовать всем предписаниям, которые предложат специалисты».

О военно-патриотическом клубе при Троицком соборе

«К нам обратились с просьбой о сотрудничестве несколько клубов, с тем чтобы епархия и Троицкий собор участвовали в их деятельности. Каким образом? Равно так же, как участвуют в деятельности вооруженных сил России епархиальные отделы по взаимодействию с воинскими частями. Это преподавание Нового Завета, Закона Божьего, Священного Писания, истории светской и церковной, паломничество, походы. Все это для желающих. Естественно, ни о какой военной подготовке речи не идет».

О создании спортивно- образовательного комплекса

«В нашей совместной программе с областью запланировано создание спортивно-гуманитарно-образовательного комплекса для молодежи. Сейчас подбираем место, уже было совещание в правительстве России по этому вопросу. Там будет и спортивная составляющая, и гуманитарная, в которой мы принимаем непосредственное участие. Это будут образовательные проекты дополнительного образования».

О псковской реставрационной школе

«Когда-то Псков мог гордиться своим прикладным искусством, удивительной школой реставраторов — великие иконописцы, мастера кузнечного дела. Псковской епархии предстоит большая работы по реставрации памятников, и на базе этой работы, которая будет финансироваться федеральным центром, грех не создать свою собственную псковскую реставрационную школу, реставрационные мастерские. Идея в том, чтобы создать художественный лицей, где будет хоровое искусство, где будет вестись подготовка будущих реставраторов, художников. К нему же будет подключена работа колледжа по реставрации. Вопрос о высшем образовании тоже сейчас обсуждается. Если мы сделаем реставрационные мастерские, то у нас будет законченный цикл. Мы будет готовить своих специалистов».

О благотворительной столовой

«Епархия планирует открыть благотворительную столовую в Пскове. С этой целью мы даже увеличили взносы с храмов. На центральной кухне будут готовить еду, а потом развозить ее по храмам. Когда я был студентом, то был рад, если можно было где-то что-то вкусненькое перекусить. Одни столовые будут для людей, которые находятся совсем уж в тяжелом положении, которым требуется санитарная помощь, а другие — для самых обычных. Человек 250-300 в день мы сможем охватить. Думаю, что будет это уже в текущем году».

О спортплощадках при храмах

«В этом году намериваемся открыть три спортивные площадки при храмах в Пскове и одну в Печорах. У нас есть священники весьма спортивные, они готовы выступать в роли тренеров. Это будет не на территории храма, но где-то рядом».

О благоустройстве Печор

«Я помню Печоры чистеньким, аккуратным и уютным городком. Хочется, чтобы он снова таким стал. Грядут Ганзейские дни. Псковской области выделены большие средства на благоустройство Пскова, но мы понимаем, что и в Печоры поедут туристы. Было бы неправильно не воспользоваться такой возможностью и не благоустроить город. Я не думаю, что это будет большая сумма, и пока не знаю, из каких источников. Возможно, привлечем благотворителей. Какое у нас предложение? Конечно, реконструкция Печор нам не по силам, а вот общими усилиями благоустроить центр мы можем. Помыть, почистить, подправить какие-то дома, палисадники, покрасить заборы, убрать мусор, высадить кусты, газоны, деревья. Чтобы сделать проект благоустройства, мы привлекли профессиональных архитекторов. Очень рассчитываем на содействие и помощь жителей города».

О состоянии монастыря

«Сейчас занимается глобальным проектированием реконструкции монастыря. Главный наш принцип — не изменить и не исказить. Никаких евроремонтов быть не может. Внешне монастырь должен остаться в том же состоянии, в котором есть. При этом модернизации требует проводка, канализация, водопровод. Все здания оштукатурены несоответствующим образом, состояние пещер оставляет желать лучшего, крепостные стены не ремонтировались со времен отца Алипия (наместник монастыря в 1959 — 75 годах. — Ред.), склоны и рвы надо укреплять и приводить в порядок. Все это очень затратные вещи. В этом нам помогает федеральный центр, это даже не монастырские средства, хотя и они тоже будут вкладываться. Весь проект, который будет включать и благоустройство, — это порядка 300 миллионов рублей из федеральной казны».

О приезде Путина

«Это был частный визит. В ноябре Владимир Владимирович находился в Санкт-Петербурге. У него оказалось несколько часов свободного времени, и он посетил монастырь. Прошел по тем местам, по которым проходил 18 лет назад, когда только-только стал президентом. Был в келье Иоанна Крестьянкина. К сожалению, самого старца с нами уже нет. Обсудили мы и вопросы, касающиеся охраны, особенно федеральных памятников в Псковской области».

О переводе в другую епархию

«Видел домыслы о том, что меня куда-то переведут. Думаю, что все это ерунда. Святейший патриарх поручил мне эту епархию для того, чтобы я ее благоустраивал. Кто знает, как оно все случится, но мои молитвы и мечты — чтобы здесь быть как можно дольше. Для меня это родная и губерния, и земля, и монастырь, и город Псков. Я был бы счастлив, если мог бы в течение многих лет приносить пользу этой земле».