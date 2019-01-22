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Общество

Танина радость

Строители приступили к реконструкции ванной комнаты героини «Псковской правды» Татьяны Слиж

Текст:
Юлия Шарипова
22 января 2019 года, 10:35
Фото: Андрей Степанов
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Девушка на инвалидной коляске, получившая подъемник после обращения на прямую линию к Михаилу Ведерникову, рассказала историю его появления.

На прошлой неделе «Псковская правда» рассказывала о завершении строительства подъемника, ведущего с лоджии на улицу из квартиры Татьяны Слиж. Девушка передвигается на инвалидной коляске и теперь имеет возможность самостоятельно попасть на улицу.

В марте она звонила на прямую линию, которую в редакции «Псковской правды» проводил глава региона Михаил Ведерников. Узнав о трудностях Татьяны, он сразу же набрал номер начальника областного Управления соцзащиты Армена Мнацаканяна и дал соответствующее поручение.

Подъемник ведет с лоджии Таниной квартиры прямо на улицу.
Фото Андрея Степанова.
И вот подъемник появился. После публикации нашего материала нашлись недовольные отсутствием в статье упоминания тех, кто в разные годы стремился помочь девушке в появлении подъемника. Татьяна Слиж ответила им на своих страницах в соцсетях:

Никогда не думала, что мне придется писать об этом, но это явно того стоит, сейчас я хочу это написать и чтобы меня понял каждый, кто это прочтет! В 2015 году я обращалась к нашему бывшему губернатору Андрею Анатольевичу Турчаку с просьбой поставить мне платформу-подъемник для беспрепятственного выхода на улицу и совместить ванную с туалетом, но конкретных ответов мне не было дано. Из администрации был дан ответ, что моя квартира вошла в программу «Доступная среда» на 2014 — 2020 годы. Я обращалась к депутату Никифоровой, которая мне очень помогла. Также я обращалась к члену регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергею Елизарову, он мне обещал, что этим займется и всё будет хорошо, но время шло. И я не сидела сложа руки, обращалась к Путину и считаю, что это мне помогло. Прошло несколько лет, в должность вступил наш нынешний губернатор Ведерников Михаил Юрьевич, и я обратилась снова, но уже шла так сказать напролом, звонила на прямую линию, ходила на прием, разговаривала с ним лично, он мне пообещал и свое обещание выполнил. В этом же 2018 году мне поставили платформу и выделили деньги на ванную с туалетом. На самом деле, в моих словах нет ни капли лжи, я просто выдаю факты. Как, что было там на самом деле в политических делах, честно, я не знаю, да и лезть не хочу, это не мое дело. Дальше выводы делать вам, только, пожалуйста, оставьте их при себе, не нужно мне писать, права я или не права. Я просто буду спокойно довольствоваться тем, что есть. В моей жизни встречалось много хороших людей, и я им очень благодарна. Всем добра и мира!

Татьяна Слиж
Также в предыдущей публикации мы сообщали о поиске Татьяной бригады строителей, которая займется реконструкцией ванной комнаты. В настоящее время двери в ней настолько узкие, что инвалидная коляска не может попасть внутрь. Расположение сантехники также не соответствует потребностям девушки. На реконструкцию санузла областные власти выделили 200 тысяч рублей.

В четверг, 17 января, от Тани поступили хорошие новости: «Строители нашлись, с сегодняшнего дня приступили к работе». 

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