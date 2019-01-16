Радость, а не пытка

По всей Псковской области на льду открытых водоемов вырубят иордани — проруби для крещенского купания, символизирующие реку Иордан, в которой крестился Христос. «Псковская правда» собрала адреса официальных прорубей — там будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, полиция и медики — а также рекомендации по безопасному купанию.
- Псков, река Великая, у Мирожского монастыря, 18–19 января, 22.00 — 9.00.
- Гдов, река Гдовка, ул. 1-я Слободская, 19 января, 16.00 — 18.00.
- Гдовский район, Чудское озеро, деревня Ветвеник, 19 января, 12.00 — 14.00.
- Гдовский район, Чудское озеро, деревня Кобылье Городище, 19 января, 12.00 — 13.00.
- Гдовский район, Чудское озеро, деревня Залахтовье, база отдыха «Тридевятое царство», 19 января, 13.00 — 14.00.
- Великие Луки, река Ловать, 18–19 января, 20.00 — 4.00. 19 января, 9.00 — 14.00.
- Псковский район, река Великая, деревня Выбуты, 18–19 января, 22.00 — 9.00.
- Псковский район, купель погоста Камно, 18–19 января, 23.00 — 4.00.
- Кунья, река Лусня, 19 января, 14.00 — 15.00.
- Пустошка, река Крупея, 18–19 января, 23.00 — 4.00.
- Пушкинские Горы, озеро Тоболенец, 19 января, 12.00 — 15.00.
- Новоржевский район, купель «Святой источник», деревня Боровичи, 18–19 января, 9.00 — 1.00.
- Бежаницы, озеро Алё, 19 января, 14.00 — 15.00.
- Опочецкий район, озеро Косарно, деревня Лобово, 20 января, 10.00 — 14.00.
- Дедовичи, река Шелонь, 18–19 января, 23.00 — 3.00.
- Порховский район, купель Никандровского монастыря, деревня Любовец, 18–19 января, 23.00 — 3.00.
• Погружение в крещенскую купель — прежде всего религиозный ритуал, к которому следует быть готовым духовно, а не просто следуя некой модной тенденции.
• К купанию в крещенской иордани лучше готовиться загодя, закаляя организм обливаниями холодной водой.
• Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.
• Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения либо принятие алкоголя непосредственно после купания — организм попросту может не выдержать «двойного» удара.
• Перед тем как погрузиться в воду, сделайте разминку — несколько энергичных махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют и подготовят к холодной воде.
• Подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедившись в надежности поручней, лесенок.
• Заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не погружаться резко! Не находитесь в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока».
• Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.
• Сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одежду.
• После возвращения в теплое помещение рекомендуется выпить горячего чаю с медом.
• Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями об окунании в прорубь лучше забыть. У гипертоников повышается риск инсульта.
• Медики запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам: обморожение происходит очень быстро, да и последствия могут быть самыми серьезными — помимо элементарной простуды, ребенок может заболеть пневмонией или менингитом.
Екатерина Суворова,
государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области