Радость, а не пытка

• Погружение в крещенскую купель — прежде всего религиозный ритуал, к которому следует быть готовым духовно, а не просто следуя некой модной тенденции.

• К купанию в крещенской иордани лучше готовиться загодя, закаляя организм обливаниями холодной водой.

• Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.

• Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения либо принятие алкоголя непосредственно после купания — организм попросту может не выдержать «двойного» удара.

• Перед тем как погрузиться в воду, сделайте разминку — несколько энергичных махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют и подготовят к холодной воде.

• Подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедившись в надежности поручней, лесенок.

• Заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не погружаться резко! Не находитесь в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока».

• Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.

• Сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одежду.

• После возвращения в теплое помещение рекомендуется выпить горячего чаю с медом.

• Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями об окунании в прорубь лучше забыть. У гипертоников повышается риск инсульта.

• Медики запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам: обморожение происходит очень быстро, да и последствия могут быть самыми серьезными — помимо элементарной простуды, ребенок может заболеть пневмонией или менингитом.