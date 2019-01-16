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Общество

Радость, а не пытка

Где окунуться в иордань на Крещение в Псковской области

Текст:
Алексей Кедров
16 января 2019 года, 14:00
Фото: Андрей Степанов
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По всей Псковской области на льду открытых водоемов вырубят иордани — проруби для крещенского купания, символизирующие реку Иордан, в которой крестился Христос. «Псковская правда» собрала адреса официальных прорубей — там будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, полиция и медики — а также рекомендации по безопасному купанию.

СПИСОК КУПЕЛЕЙ

- Псков, река Великая, у Мирожского монастыря, 18–19 января, 22.00 — 9.00.

- Гдов, река Гдовка, ул. 1-я Слободская, 19 января, 16.00 — 18.00.

- Гдовский район, Чудское озеро, деревня Ветвеник, 19 января, 12.00 — 14.00.

- Гдовский район, Чудское озеро, деревня Кобылье Городище, 19 января, 12.00 — 13.00.

- Гдовский район, Чудское озеро, деревня Залахтовье, база отдыха «Тридевятое царство», 19 января, 13.00 — 14.00.

- Великие Луки, река Ловать, 18–19 января, 20.00 — 4.00. 19 января, 9.00 — 14.00.

- Псковский район, река Великая, деревня Выбуты, 18–19 января, 22.00 — 9.00.

- Псковский район, купель погоста Камно, 18–19 января, 23.00 — 4.00.

- Кунья, река Лусня, 19 января, 14.00 — 15.00.

- Пустошка, река Крупея, 18–19 января, 23.00 — 4.00.

- Пушкинские Горы, озеро Тоболенец, 19 января, 12.00 — 15.00.

- Новоржевский район, купель «Святой источник», деревня Боровичи, 18–19 января, 9.00 — 1.00.

- Бежаницы, озеро Алё, 19 января, 14.00 — 15.00.

- Опочецкий район, озеро Косарно, деревня Лобово, 20 января, 10.00 — 14.00.

- Дедовичи, река Шелонь, 18–19 января, 23.00 — 3.00.

- Порховский район, купель Никандровского монастыря, деревня Любовец, 18–19 января, 23.00 — 3.00.

Погружение в прорубь единственный раз в году — сильнейший стресс для организма. Поэтому, прежде чем решиться на это, желательно предварительно проконсультироваться с врачом. Государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова уверена: крещенское купание не должно превращаться в пытку, а должно приносить радость, заряд бодрости и здоровья. Читателям «Псковской правды» она дала несколько рекомендаций о том, как безопасно окунуться в иордань.

• Погружение в крещенскую купель — прежде всего религиозный ритуал, к которому следует быть готовым духовно, а не просто следуя некой модной тенденции.

• К купанию в крещенской иордани лучше готовиться загодя, закаляя организм обливаниями холодной водой.

• Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.

• Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения либо принятие алкоголя непосредственно после купания — организм попросту может не выдержать «двойного» удара.

• Перед тем как погрузиться в воду, сделайте разминку — несколько энергичных махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют и подготовят к холодной воде.

• Подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедившись в надежности поручней, лесенок.

• Заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не погружаться резко! Не находитесь в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока».

• Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.

• Сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одежду.

• После возвращения в теплое помещение рекомендуется выпить горячего чаю с медом.

• Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями об окунании в прорубь лучше забыть. У гипертоников повышается риск инсульта.

• Медики запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам: обморожение происходит очень быстро, да и последствия могут быть самыми серьезными — помимо элементарной простуды, ребенок может заболеть пневмонией или менингитом. 

Екатерина Суворова,
государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области
Специалисты советуют заходить в воду постепенно и находиться там не более одной минуты.
Фото Михаила Глущенко.
КСТАТИ

Чтобы избежать несчастных случаев и травм при нахождении в ледяной воде, спасатели напоминают правила оборудования купели.

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