Подъёмник для Тани

Сейчас Татьяна и ее родные ищут строителей, которые полностью реконструируют ванную и туалет в квартире. Реконструкция необходима, чтобы девушка могла самостоятельно заехать на коляске в ванную комнату.

— Несколько лет я прошу сделать мне пандус или платформу-подъемник, чтобы я смогла выходить на улицу, но мне отвечают, что денег нет, — рассказала Таня Михаилу Ведерникову во время прямой линии. — В конце 2017 года вроде пообещали найти средства. Но у меня еще одна очень большая просьба: помочь мне заезжать в свой туалет в ванную, соединить их вместе и сделать большую дверь, а то мама выносит тазик, и я умываюсь в коридоре. Коляска не вмещается в ванную комнату. Мне 26 лет и очень хочется заезжать в ванную и туалет самой, а не ждать, когда помогут родные. Очень надеюсь, что вы откликнитесь и не откажете мне в помощи.

Михаил Ведерников пообещал, что проблема будет решена.

Строители работали всю осень. И теперь Таня самостоятельно может выходить на улицу.

Правда, зимняя погода не очень способствует прогулкам, коляске тяжело проехать по снегу, хотя подъезд к подъемнику расчищен. Летом у девушки будет больше возможностей для прогулок.

— Все сделали хорошо, платформа удобная, — говорит Таня. — Получилось так, как я хотела, теперь могу самостоятельно выходить из дома. За это я очень благодарна Михаилу Юрьевичу Ведерникову. Я много лет этого добивалась, а с появлением нового губернатора моя проблема сразу решилась. Нашлись хорошие подрядчики, которые все качественно сделали, я очень довольна, спасибо всем, кто принимал в этом участие.