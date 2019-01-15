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Общество

Подъёмник для Тани

После обращения на прямую линию с Михаилом Ведерниковым в «Псковской правде» псковичка Татьяна Слиж может без посторонней помощи попасть на улицу

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Наталья Баранова
15 января 2019 года, 15:00
Фото: Андрей Степанов
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Квартиру девушки, которая с детства передвигается при помощи инвалидной коляски, оборудовали подъемником, сделав отдельный вход через лоджию.

Сейчас Татьяна и ее родные ищут строителей, которые полностью реконструируют ванную и туалет в квартире. Реконструкция необходима, чтобы девушка могла самостоятельно заехать на коляске в ванную комнату.

Для семьи Тани, главное – чтобы работы по реконструкции были выполнены качественно.
Фото Андрея Степанова.
Напомним, в марте прошлого года «Псковская правда» провела прямую линию с главой региона Михаилом Ведерниковым. В числе позвонивших губернатору была и Татьяна Слиж. Несколько лет назад «Псковская правда» рассказывала историю этой активной девушки. Несмотря на инвалидность, Таня стремится к деятельной жизни. Работала диспетчером в такси и в агентстве недвижимости, выходила на сцену на фестивале для людей с ограниченными возможностями, безвозмездно трудилась на интернет-радиостанции, любит петь и фотографировать.

— Несколько лет я прошу сделать мне пандус или платформу-подъемник, чтобы я смогла выходить на улицу, но мне отвечают, что денег нет, — рассказала Таня Михаилу Ведерникову во время прямой линии. — В конце 2017 года вроде пообещали найти средства. Но у меня еще одна очень большая просьба: помочь мне заезжать в свой туалет в ванную, соединить их вместе и сделать большую дверь, а то мама выносит тазик, и я умываюсь в коридоре. Коляска не вмещается в ванную комнату. Мне 26 лет и очень хочется заезжать в ванную и туалет самой, а не ждать, когда помогут родные. Очень надеюсь, что вы откликнитесь и не откажете мне в помощи.

Установки подъемника Татьяна добивалась несколько лет, помогло обращение на прямую линию.
Фото Андрея Степанова.
Михаил Ведерников пообещал, что проблема будет решена.

Строители работали всю осень. И теперь Таня самостоятельно может выходить на улицу.

Правда, зимняя погода не очень способствует прогулкам, коляске тяжело проехать по снегу, хотя подъезд к подъемнику расчищен. Летом у девушки будет больше возможностей для прогулок.

— Все сделали хорошо, платформа удобная, — говорит Таня. — Получилось так, как я хотела, теперь могу самостоятельно выходить из дома. За это я очень благодарна Михаилу Юрьевичу Ведерникову. Я много лет этого добивалась, а с появлением нового губернатора моя проблема сразу решилась. Нашлись хорошие подрядчики, которые все качественно сделали, я очень довольна, спасибо всем, кто принимал в этом участие.

Коляска не проезжает в узкие двери ванной комнаты, и Татьяна ищет тех, кто поможет решить проблему, — деньги на это уже есть.
Фото Андрея Степанова.
Теперь Таня и ее родные ищут строителей для реконструкции ванной комнаты. Проблема в том, что уложиться необходимо в 200 тысяч рублей — такую сумму выделили на реконструкцию.

— Будем благодарны, если найдутся строители, которые возьмутся за 200 тысяч полностью освободить ванную с туалетом, убрать две стены, отбить пол и плитку, обрезать все трубы, убрать унитаз, ванну, раковину, а потом установить их в других местах, предварительно реконструировав помещение, — говорит Татьяна Слиж.

Таня хочет умываться сама, без помощи мамы.
Фото Андрея Степанова.
Семье Татьяны не важно, будет ли над реконструкцией трудиться строительная контора либо переоборудованием ванной комнаты займется один человек.

— Лишь бы сделали качественно и не обманули, — говорит Таня.

Контакты Татьяны Слиж есть в редакции. 

КСТАТИ

Через несколько дней после публикации Татьяне пришлось в соцсетях отвечать недовольным тем фактом, что их не упомянули в материале. «Дальше выводы делать вам, только, пожалуйста, оставьте их при себе, не нужно мне писать, права я, или не права» (подробнее).

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Прямая линия с Михаилом Ведерниковым
В редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он провел прямую линию с читателями издания.
Строители приступили к реконструкции ванной комнаты героини «Псковской правды» Татьяны Слиж
Подъёмник для Тани
После обращения на прямую линию с Михаилом Ведерниковым в «Псковской правде» псковичка Татьяна Слиж может без посторонней помощи попасть на улицу
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